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Новини Переговори у Туреччині
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Україна надалі пропонуватиме припинення вогню на переговорах в Стамбулі, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна пропонуватиме Росії на переговорах в Стамбулі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у відеозверненні.

Глава держави провів тривалу нараду з міністром оборони України, з міністром закордонних справ України, з керівником мого Офісу, керівниками наших розвідок і військовими. Обговорили, чого саме Україна очікує від зустрічі в Стамбулі в понеділок.

"Ми пропонуємо й надалі повне, безумовне припинення вогню й усі достойні та раціональні кроки, які можуть дати тривалий і надійний мир. Українська пропозиція, яку ми дали росіянам, – логічна та реалістична. Росіяни свій "меморандум" так і не передали нікому – у нас немає, у турецької сторони немає, також в американської сторони російського документа немає. Попри це ми спробуємо досягти хоча б якогось прогресу на шляху до миру", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна на переговорах у Стамбулі запропонує 30-денне перемир’я з подальшим обговоренням територій, - Reuters

Нагадаємо, Росія повідомила, що на другий етап переговорів з Україною в Туреччині відправить ту ж делегацію, що була на першому.

Зустріч делегації України та Росії запланована на понеділок, 2 червня, в Стамбулі о 13 годині дня в палаці Чираган.

Президент України Володимир Зеленський затвердив склад української делегації на переговорах з РФ у Стамбулі.

Згодом стало відомо про деталі українського меморандуму, який буде представлений на переговорах.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24268) звернення (623) переговори з Росією (1261)


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А цапи тобі запропонують Оманський кейс...
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01.06.2025 22:31 Відповісти
Пішов по другому колу
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01.06.2025 22:31 Відповісти
 
 