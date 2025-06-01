Зеленський призначив нараду щодо удару РФ по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ на Дніпропетровщині

Президент України Володимир Зеленський призначив нараду за участі Генштабу та Міноборони через російський удар 1 червня по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ на Дніпропетровщині.

Про це голова держави повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпровщині. На жаль, є втрати. Загинули наші військові. Мої співчуття всім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей", - прокоментував він.

Президент призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатого, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Умєрова після його повернення з перемовин у Стамбулі, "щоб з усім цим розібратись".

"Наші всі бойові хлопці потрібні на фронті – у захисті України. Кожен. І кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто з Україною", - додав Зеленський.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 12 воїнів загинули, понад 60 поранених через ракетний удар ворога по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.

За даними речника Сухопутних військ Віталія Саранцева, удару завдали ракетою "Іскандер". Атакований навчальний підрозділі розташований на Дніпропетровщині.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що подав рапорт про відставку з посади після обстрілу полігону ЗСУ 1 червня.