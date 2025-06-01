Зеленський призначив нараду щодо удару РФ по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ на Дніпропетровщині
Президент України Володимир Зеленський призначив нараду за участі Генштабу та Міноборони через російський удар 1 червня по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ на Дніпропетровщині.
Про це голова держави повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпровщині. На жаль, є втрати. Загинули наші військові. Мої співчуття всім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей", - прокоментував він.
Президент призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатого, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Умєрова після його повернення з перемовин у Стамбулі, "щоб з усім цим розібратись".
"Наші всі бойові хлопці потрібні на фронті – у захисті України. Кожен. І кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто з Україною", - додав Зеленський.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 12 воїнів загинули, понад 60 поранених через ракетний удар ворога по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.
За даними речника Сухопутних військ Віталія Саранцева, удару завдали ракетою "Іскандер". Атакований навчальний підрозділі розташований на Дніпропетровщині.
Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що подав рапорт про відставку з посади після обстрілу полігону ЗСУ 1 червня.
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"Другою великою проблемою є нераціональне використання робочої сили: багато здібних чоловіків служать в поліції або на кордоні, а не в армії, в той час як жінки не використовуються належним чином. Принцип має бути таким: «Не треба чоловіка там, де може працювати жінка», як під час світових воєн у Британії та Америці, коли жінки брали на себе життєво важливі ролі.
Минулого тижня у Львові я бачив багато чоловіків, які без потреби виконують функції поліцейських та прикордонників - такі завдання, як перевірка паспортів, не вимагають від чоловіків належної фізичної підготовки. Ці чоловіки потрібні в інших місцях. Це повний провал в управлінні людськими ресурсами.
Я майже схильний думати, що це робиться навмисно, щоб послабити збройні сили. Це треба було виправити ще п'ять-шість років тому, ще до повномасштабного вторгнення."