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Новини Удар РФ по навчальному підрозділу ЗСУ
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Зеленський призначив нараду щодо удару РФ по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ на Дніпропетровщині

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський призначив нараду за участі Генштабу та Міноборони через російський удар 1 червня по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ на Дніпропетровщині.

Про це голова держави повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по навчальному табору на Дніпровщині. На жаль, є втрати. Загинули наші військові. Мої співчуття всім рідним та близьким. Це вже не перший такий удар, коли Україна втрачає людей", - прокоментував він.

Президент призначив нараду за участі, зокрема, Михайла Драпатого, Андрія Гнатова, Олександра Сирського та міністра оборони Умєрова після його повернення з перемовин у Стамбулі, "щоб з усім цим розібратись".

"Наші всі бойові хлопці потрібні на фронті – у захисті України. Кожен. І кожне життя ми маємо берегти. Всі рішення, які для цього потрібні, будуть ухвалені. Дякую всім, хто допомагає. Дякую всім, хто з Україною", - додав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Драпатий подав у відставку через удар РФ по полігону з воїнами: "Це моя відповідальність"

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 12 воїнів загинули, понад 60 поранених через ракетний удар ворога по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.

За даними речника Сухопутних військ Віталія Саранцева, удару завдали ракетою "Іскандер". Атакований навчальний підрозділі розташований на Дніпропетровщині.

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що подав рапорт про відставку з посади після обстрілу полігону ЗСУ 1 червня.

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) ЗСУ (7649) Дніпропетровська область (3841) Сухопутні війська ЗСУ (8)


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Топ коментарі
+6
Забыл пригласить туда настоящих профессиАналов дела уничтожения свинособаками наших воинов, которых собирают толпами на полигонах и на чём они же ещё и пиарятся.
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01.06.2025 22:02
+5
В УКРАЇНІ - ПОВНИЙ ПРОВАЛ З ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ, МОЖЛИВО ЦЕ ЗРОБЛЕНО НАВМИСНО ЩОБИ ОСЛАБИТИ ЗБРОЙНІ СИЛИ

Британський полковник Ґлент Ґрант https://www.facebook.com/glen.grant.908?__cft__[0]=AZV15MRhdSIHxPVg8VUAjMInT17wPwNMEm4xPbdhDstLNxVDtNX8_zV6l_-9QKeDE6EL-3nXmDXPJRoSGryrHYwK-gTYMSgdHhrRfe1GMB3rxTsQ9ukc5iv00Zo8y6jSpYjtc0jYqQxbz5MzOZT1l13n1KQXpNEr-c0waSRm-PHw2dexaXmdq7m6lEiqrseNaSYPf9HmEf-C6FJXm_c-IE1W&__tn__=-]K-y-R Glen Grant:

"Другою великою проблемою є нераціональне використання робочої сили: багато здібних чоловіків служать в поліції або на кордоні, а не в армії, в той час як жінки не використовуються належним чином. Принцип має бути таким: «Не треба чоловіка там, де може працювати жінка», як під час світових воєн у Британії та Америці, коли жінки брали на себе життєво важливі ролі.

Минулого тижня у Львові я бачив багато чоловіків, які без потреби виконують функції поліцейських та прикордонників - такі завдання, як перевірка паспортів, не вимагають від чоловіків належної фізичної підготовки. Ці чоловіки потрібні в інших місцях. Це повний провал в управлінні людськими ресурсами.

Я майже схильний думати, що це робиться навмисно, щоб послабити збройні сили. Це треба було виправити ще п'ять-шість років тому, ще до повномасштабного вторгнення."
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01.06.2025 22:17
+3
Аби, було бездарне чмо, то ми б з тобою були б на картах русні. Він, що на кожен полігон буде їздить і кожному майору об'яснять? От тепер тих майорів, полковніков і на передову - хай повоюють. Хоча вони навоюють...
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01.06.2025 22:10
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Навряд чи з цим можна розібратись . Єдиний варіант - або на всі 45 днів , безвилазно , ховати хлопців в учєбках в бетонні бункери , або вивозити їх , на БЗВП , за кордон ...
Більше варіантів нема
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01.06.2025 22:01 Відповісти
Не зрозумів, ти не віриш в геній Надпотужного? Він гігавати ротом виробляє, одночасно рулячи мільйоном дронів, зараз доповіді заслухає і розбереться, на що обміняти Курщину...
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01.06.2025 22:11 Відповісти
Проблема у наявності великої кількості тих бетонних бункерів, які б могли використовуватися хоча б як казарми, а у перспективі й навчальні класи, стрільбища, а не тільки як бомбосховища. Бо через загальне виснаження сигнали тривоги ігноруються схоже не тільки цивільними, а й військовими.
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01.06.2025 22:25 Відповісти
Забыл пригласить туда настоящих профессиАналов дела уничтожения свинособаками наших воинов, которых собирают толпами на полигонах и на чём они же ещё и пиарятся.
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01.06.2025 22:02 Відповісти
та не піаряться - маякують...
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01.06.2025 22:11 Відповісти
Це селфі обійшлося по данним сайту радіостанції Дойче Велле - 61 загиблий та 160 поранених.
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01.06.2025 22:17 Відповісти
Не перший такий удар по військовим а по тих епізодах шо передувало цьому - розібрались?
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01.06.2025 22:03 Відповісти
Зеленський призначив нараду. А ще це воно може заслухати. Ось і все на що здатне це бездарне чмо.
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01.06.2025 22:03 Відповісти
Аби, було бездарне чмо, то ми б з тобою були б на картах русні. Він, що на кожен полігон буде їздить і кожному майору об'яснять? От тепер тих майорів, полковніков і на передову - хай повоюють. Хоча вони навоюють...
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01.06.2025 22:10 Відповісти
Олександр, ви в своєму розумі? Це опудало може "об'яснять" тільки те, що він "нєлохкакойто"...
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01.06.2025 22:15 Відповісти
Він призначив Сирського, який повинен нести відповідальність і "кожному майору об'яснять"
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01.06.2025 22:19 Відповісти
Кто-то наводит из середины. Есть предатели и их нужно вычислять сразу!
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01.06.2025 22:05 Відповісти
з якої нахер середени?! про конкретно цей центр і полігон знає кожна собака бродяча! це не перший раз саме туди прилітає!
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01.06.2025 22:09 Відповісти
Так зачем тогда там собираться?? Кто дал эту команду того и наказать. Может он это и есть предатель.
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01.06.2025 22:36 Відповісти
де збиратися? тобто згорнути всі навчальні центри та полігони? ви не розумієте що це за об'єкт та його масштаби...
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01.06.2025 22:50 Відповісти
В УКРАЇНІ - ПОВНИЙ ПРОВАЛ З ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ, МОЖЛИВО ЦЕ ЗРОБЛЕНО НАВМИСНО ЩОБИ ОСЛАБИТИ ЗБРОЙНІ СИЛИ

Британський полковник Ґлент Ґрант https://www.facebook.com/glen.grant.908?__cft__[0]=AZV15MRhdSIHxPVg8VUAjMInT17wPwNMEm4xPbdhDstLNxVDtNX8_zV6l_-9QKeDE6EL-3nXmDXPJRoSGryrHYwK-gTYMSgdHhrRfe1GMB3rxTsQ9ukc5iv00Zo8y6jSpYjtc0jYqQxbz5MzOZT1l13n1KQXpNEr-c0waSRm-PHw2dexaXmdq7m6lEiqrseNaSYPf9HmEf-C6FJXm_c-IE1W&__tn__=-]K-y-R Glen Grant:

"Другою великою проблемою є нераціональне використання робочої сили: багато здібних чоловіків служать в поліції або на кордоні, а не в армії, в той час як жінки не використовуються належним чином. Принцип має бути таким: «Не треба чоловіка там, де може працювати жінка», як під час світових воєн у Британії та Америці, коли жінки брали на себе життєво важливі ролі.

Минулого тижня у Львові я бачив багато чоловіків, які без потреби виконують функції поліцейських та прикордонників - такі завдання, як перевірка паспортів, не вимагають від чоловіків належної фізичної підготовки. Ці чоловіки потрібні в інших місцях. Це повний провал в управлінні людськими ресурсами.

Я майже схильний думати, що це робиться навмисно, щоб послабити збройні сили. Це треба було виправити ще п'ять-шість років тому, ще до повномасштабного вторгнення."
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01.06.2025 22:17 Відповісти
https://x.com/i/status/1929219736413315192
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01.06.2025 22:39 Відповісти
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01.06.2025 22:40 Відповісти
Зе у відставку!
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01.06.2025 22:53 Відповісти
Як свідками, ОБОВЯЗКОВО залучити отих, аброхамія з ВРУ та групою осіб, що були з ним, на Яворівському полігоні, перед обстрілом московитами! Може, в решті - решт, їх таки покарають, оті портновські халуї на посадах прокурорської та суддівської касти!??!?
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01.06.2025 23:01 Відповісти
 
 