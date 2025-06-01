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Новини Удар РФ по навчальному підрозділу ЗСУ
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Попередньо, це був "Іскандер", - речник Сухопутних військ Саранцев про удар по розташуванню навчального підрозділу

Іскандер вдарив по військових ЗСУ

Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев підтвердив ракетний удар по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Ймовірно, йдеться про удар по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині. Зранку Повітряні сили інформували про ракету у напрямку Дніпра.

"На момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, крім тих, хто можливо не встиг до них дістатись. Попередньо відомо, що це був "Іскандер", але остаточні дані будуть, коли місце удару буде досліджене експертами", - повідомив Саранцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 військових загинули, понад 10 поранено: РФ завдала удару по полігону на Сумщині

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 12 воїнів загинули, понад 60 поранених через ракетний удар ворога по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.

Автор: 

ракети (4058) втрати (4439) ЗСУ (7649)


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Топ коментарі
+8
А чому навчальний підрозділ розташовувався так близько до лінії фронту? Бо так логістика дешевше, еге-ж? А на безпеці солдат можна ЗЕкономити, тецека ще наловить.
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01.06.2025 13:43
+8
Не можуть збити ці ''Іскандери'', бо скоріше за все там їх немає, або недостатньо ракет. ''Слуги'', починаючи з 2019 року закопували наш бюджет в асфальт і там всі наші системи ППО, наприклад ''Кільчень'' і сд-300. А асфальтоукладчики і катки з грейдерами ракети не збивають. Пішов сьомий рік кривавої війни, а ми до цього часу не створили своєї системи ППО, гроші то на марафони, то на російські старі реактори.
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01.06.2025 13:46
+6
Попередньо, там висів кацапський дрон та передавав кацапам ситуацію в прямому ефірі.
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01.06.2025 13:55
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Интересно, почему наше ПВО никак не может сбить эти гребаные Искандеры? ведь раньше же сбивали их регулярно, а щас что не Искандер - то прилет гарантированный!
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01.06.2025 13:39 Відповісти
Це біля кожного навчального центру ставити Петріоти, розум є?
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01.06.2025 13:45 Відповісти
дійсно, зовсім подуріли, ставити де зря Петріоти. Вони стоять в понятних місцях
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01.06.2025 13:50 Відповісти
Пропонуєте зняти Петріоти з оборони Києва, Одеси, Дніпра і тд і поставити їх на оборону окремих полігонів? Петріоти - штучна річ, їми неможливо закрити всю країну.
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01.06.2025 14:30 Відповісти
в Києві якісь інші, кращі люди живуть, чим десь в іншому місті, наприклад в Харкові або Сумах?
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01.06.2025 14:59 Відповісти
В Києві просто живе більше людей, ніж у Харкові і Сумах разом узятих - це по перше.
А по друге - Київ далі від ЛБЗ. У тих же Сумах Петріоти просто будуть знищені ланцетами, вони не мають розташовуватись на стільки близько до ЛБЗ, це ППО дальнього прикриття.
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01.06.2025 15:30 Відповісти
Не можуть збити ці ''Іскандери'', бо скоріше за все там їх немає, або недостатньо ракет. ''Слуги'', починаючи з 2019 року закопували наш бюджет в асфальт і там всі наші системи ППО, наприклад ''Кільчень'' і сд-300. А асфальтоукладчики і катки з грейдерами ракети не збивають. Пішов сьомий рік кривавої війни, а ми до цього часу не створили своєї системи ППО, гроші то на марафони, то на російські старі реактори.
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01.06.2025 13:46 Відповісти
Та досить вже про той Кільчень розповідати в дусі російських аналаговнєт.
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01.06.2025 13:50 Відповісти
І правда..
Давайте поговоримо про всю ракетну програму, яку пустили до п...ди. Теж напевно кац4пи....чи все-таки їхні щурі....???
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01.06.2025 14:03 Відповісти
В тому то і справа - що можна лише поговорити. Всі ці прекрасні програми були більшою мірою дерибаном державних коштів.
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01.06.2025 14:54 Відповісти
По твоєму діючі зразки:

ПКР«Нептун», ОТР«Грім 2» (Політ ракети може відбуватися не тільки за прогнозованою балістичною траєкторією, а й за аеробалістичною. При такій траєкторії вона робить непередбачувані «стрибки», ухиляючись від протиракет противника. Це має допомагати в подоланні системи протиповітряної оборони ворога будь-якої складності. Подібні властивості мають і ракети ОТРК «Іскандер»),
ПТРК «Стугна», САУ 155мм «Богдана» ....

це «дерибан державних коштів.»?

А недерибан, це будівництво доріг « Білоруссія -Київ», і розмінування Чонгару ...
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01.06.2025 15:53 Відповісти
таке вже волевиявлення джерела влади було..
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01.06.2025 13:53 Відповісти
А чому навчальний підрозділ розташовувався так близько до лінії фронту? Бо так логістика дешевше, еге-ж? А на безпеці солдат можна ЗЕкономити, тецека ще наловить.
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01.06.2025 13:43 Відповісти
в тебе знову дефіцит мосхів дає про себе знати.
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01.06.2025 13:50 Відповісти
А без ТЦК--можна.Втік,то закрий рота
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01.06.2025 14:05 Відповісти
Ну судячи з усього сховатися не вспіли близько сотні бійців. Або було пряме попадання. В любому випадку командира військової частини розтерти на плацу гусеницями танка
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01.06.2025 13:43 Відповісти
Тільки командира? Я десь чув, що риба починає гнити з голови.
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01.06.2025 13:47 Відповісти
скумбрію?
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01.06.2025 13:50 Відповісти
Воняти буде....фу....гнила сепарсьаа вобла....
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01.06.2025 14:04 Відповісти
Мда... Может сразу будем расстреливать без суда и следствия? Так, на всякий случай, вдруг он виноват?
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01.06.2025 14:17 Відповісти
це той портновський суд і слєдствіє?
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01.06.2025 14:23 Відповісти
Причем здесь Портнов и следствие?
Вам, видать из Чехии сразу все понятно: кого танком задавить, кого под следствие отдать.
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01.06.2025 14:28 Відповісти
причому тут Чехія?
портов і його судова система дуже знайома за границями України,
навіть в Іспанії..
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01.06.2025 14:31 Відповісти
И? Будем давить танками командиров без суда и следствий, по Вашему хотению?
Потому, что Вы так решили? Извините, а Вы кто? Бог, судья?
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01.06.2025 14:33 Відповісти
Немає мабуть ракет - щоб збивати Іскандери
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01.06.2025 13:44 Відповісти
Ракети може і є, але біля кожного центру Петріот не поставиш.
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01.06.2025 13:51 Відповісти
Може є - може й немає - біля Києва Трипільську ДРЕС розкурочили - бо не було чим збивати
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01.06.2025 14:00 Відповісти
Про Трипільську ви колись взнаєте. Всьому свій час. І зрадники будуть в хорі кабздона.
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01.06.2025 14:06 Відповісти
Імя, сєстра!?
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01.06.2025 14:10 Відповісти
Патріот має обмежену дальність щодо збиття таких цілей.

Інше питання чому постійно одні і ті самі граблі, навчальні центри так близько до ЛБЗ. Скільки вже було таких втрат і ніякого висновку, немає місця на заході країни щоб навчальні центри розвернути. Чи в зоні можливих ударів Іскандерів буде краща підготовка.

Ще одна проблема це те що орки без розвідки беспілотником не нанесуть удар, необхідно контролювати дронами повітря, в світі є розробки дронів на водні що можуть знаходитись в повітрі по 8 годин, це не є якоюсь космічною технологією.

Або працювати в напрямку автоматичних АІ турелей, таким чином пішли Шведи, Турки та Китайці.
Шведи взагалі від проекту до робочої моделі 90 днів, в нас так не вийде але за рік реально родити таку систему.
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01.06.2025 13:59 Відповісти
Балістичний іскандер і до Києва долітає отже не так вже і близько потрібно бути до лбз
летить він хвилин 5 отдже або недбальство що до швидкї нвакуаціі в укриття або недостатня кілткість цкриттів в тому місті щось таке...
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01.06.2025 14:06 Відповісти
Герої не вмирають!
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01.06.2025 13:47 Відповісти
шо за посада така речник.....замполіт ху"в......
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01.06.2025 13:49 Відповісти
Заместители по морально-психологической защите в этом месте оскорбились).
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01.06.2025 13:53 Відповісти
до замполіта саранцеву ще далеко..
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01.06.2025 13:55 Відповісти
Попередньо, там висів кацапський дрон та передавав кацапам ситуацію в прямому ефірі.
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01.06.2025 13:55 Відповісти
А тебі із закордону видно? Балабол--втік і сиди тихо.
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01.06.2025 14:08 Відповісти
Царство небесне загиблим, пораненим як найшвидшого одужання.
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01.06.2025 13:58 Відповісти
А що дивного якщо Ось такі Випускні роблять та в новинах показують
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01.06.2025 14:07 Відповісти
Саме командування і здає
сирський повернув туди старих пердунів
ще часів януковича
там і шукайте
вони навіть українську мову не знають,
як і сирський.
Воює воно, с ка..
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01.06.2025 14:08 Відповісти
Відколи кацап Сирок керує ЗСУ у нас одні поразки,втрати величезні.відступи і здача територій.
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01.06.2025 14:08 Відповісти
а що, якби він був на стороні рф卐,
то результати наступу окупантів були б кращі?
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01.06.2025 14:27 Відповісти
"Не встигли сховатися" - це як? Скільки км треба бігти до укриттів?
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01.06.2025 14:14 Відповісти
Якийсь же щур НАВІВ!!! Для кожної матері НАШІ ДІТИ і душа болить!!!
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01.06.2025 14:14 Відповісти
Мабуть, це той же навчальний центр, куди вже прилітало…, тоді ніхто не звертав уваги на розвідувальний бала й зараз ніхто не звернув…
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01.06.2025 14:14 Відповісти
Що тут гадати....дали наводку. Щурів повно.
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01.06.2025 14:15 Відповісти
йолопи давно пора всі навчання військових перенести під землю (в укриття в метро і т.д.)
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01.06.2025 15:24 Відповісти
Мразота зелена, більше не було місця де УЦ розташувати.
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01.06.2025 15:29 Відповісти
 
 