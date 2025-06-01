Попередньо, це був "Іскандер", - речник Сухопутних військ Саранцев про удар по розташуванню навчального підрозділу

Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев підтвердив ракетний удар по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Ймовірно, йдеться про удар по навчальному підрозділу на Дніпропетровщині. Зранку Повітряні сили інформували про ракету у напрямку Дніпра.

"На момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях, крім тих, хто можливо не встиг до них дістатись. Попередньо відомо, що це був "Іскандер", але остаточні дані будуть, коли місце удару буде досліджене експертами", - повідомив Саранцев.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 12 воїнів загинули, понад 60 поранених через ракетний удар ворога по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.