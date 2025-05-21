6 військових загинули, понад 10 поранено: РФ завдала удару по полігону на Сумщині

Внаслідок російського удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини у Сумській області загинуло 6 військових, понад 10 - дістали поранення.

Про це повідомила пресслужба Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.

"Командуванням Національної гвардії України ще раніше були розроблені алгоритми дій і надані всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, а також з метою недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу.

За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено, необхідну інформацію передано правоохоронним органам. У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення", - йдеться в повідомленні.

У Нацгвардії запевнили, що командування та правоохоронці "дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку".

Напередодні у ЗМІ повідомляли про удар російських військ по полігону на Сумщині.

