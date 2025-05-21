6 військових загинули, понад 10 поранено: РФ завдала удару по полігону на Сумщині
Внаслідок російського удару під час проведення занять на стрільбищі військової частини у Сумській області загинуло 6 військових, понад 10 - дістали поранення.
Про це повідомила пресслужба Нацгвардії, передає Цензор.НЕТ.
"Командуванням Національної гвардії України ще раніше були розроблені алгоритми дій і надані всі необхідні розпорядження щодо дій в умовах загрози повітряних ударів, а також з метою недопущення порушень заходів безпеки та скупчення особового складу.
За фактом трагедії проводиться службове розслідування. Командира військової частини відсторонено, необхідну інформацію передано правоохоронним органам. У межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення", - йдеться в повідомленні.
У Нацгвардії запевнили, що командування та правоохоронці "дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки та розслідування трагічного випадку".
Напередодні у ЗМІ повідомляли про удар російських військ по полігону на Сумщині.
17.05.2025 18:22 Відповісти Видалити Посилання
Якщо при Муженко, Полтораку, Гетьмані, Забродському і т.д були реформи і зміни на користь України то ЗЕ-татарва-риги стріляють в спину СОУ на державному рівні, всі проблеми помножені стокоатно.
Для цього НАТО й створювались: для безпеки своїх країн.
А іншої стратегії проти країни, яка рівна або ще потужніша у військовому плані, поки ще не винайшли. НАТІвська - гуртом налетіти на одного і зрівняти з землею - працює лише проти набагато слабших противників або проти бороданів в тапочках.
Дивно, вони не відрізняють бпла від ракети?
Ну це умовно, тому що у нас все-одно хер хто відповідає за втрати особового складу
А що, цього дрона ніхто не бачив, щоб хоча би розбігтися (а то і розійтись) по території? А продовжували тренуватися.
У кожній війні, у кожній країні, находиться сволота, яка допомогає ворогу.
Судити за це організаторів