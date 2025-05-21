6 военных погибли, более 10 ранены: РФ нанесла удар по полигону в Сумской области

В результате российского удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части в Сумской области погибли 6 военных, более 10 - получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

"Командованием Национальной гвардии Украины еще раньше были разработаны алгоритмы действий и предоставлены все необходимые распоряжения относительно действий в условиях угрозы воздушных ударов, а также с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава.

По факту трагедии проводится служебное расследование. Командир воинской части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, которые принимали соответствующие решения", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии заверили, что командование и правоохранители "дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая".

Накануне в СМИ сообщали об ударе российских войск по полигону в Сумской области.

