24 585 167

6 военных погибли, более 10 ранены: РФ нанесла удар по полигону в Сумской области

РФ нанесла удар по полигону в Сумской области. Погибли 6 военнослужащих Сил обороны

В результате российского удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части в Сумской области погибли 6 военных, более 10 - получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.

"Командованием Национальной гвардии Украины еще раньше были разработаны алгоритмы действий и предоставлены все необходимые распоряжения относительно действий в условиях угрозы воздушных ударов, а также с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава.

По факту трагедии проводится служебное расследование. Командир воинской части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, которые принимали соответствующие решения", - говорится в сообщении.

В Нацгвардии заверили, что командование и правоохранители "дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая".

Накануне в СМИ сообщали об ударе российских войск по полигону в Сумской области.

Читайте: Защищая Украину, на фронте погиб мастер спорта по современному пятиборью Илья Ковалев. ФОТО

Автор: 

обстрел (29164) Сумская область (3609) Национальная гвардия (2210) потери (4527)
Топ комментарии
+46
Forwarded from https://t.me/officer_alex33/5572 Офіцер ✙

Всі дивуються ударам по полігонам, але з нинішньою організацією в багатьох підрозділах СОУ, такі явища, на жаль, просто питання часу.

Просто розказую як це працювало в одному моєму колишньому підрозділу.

Після трагедії в Дніпрі всі на суєтє, різко спускається від вищого апарату військового управління розпорядження по видам та окремим родам військ про формування комісій, які мають перевіряти у військових частинах на відповідність вжиття необхідних заходів по захисту особового складу від потенційних ракетних ударів(розосередження і тд) і перевірка на реагування сигналам повітряна тривога/ракетна небезпека.

В кращих совкових традиціях, командування бригади поспіхом готується до перевірки, за декілька годин створюються неіснувавші до цього підземні укриття, розосереджується особовий склад - короче капітальна показуха. Деякі комісії щось перевіряють, деякі просто колупаються в носі, але загалом по більшій мірі, вихлоп з цієї вистави нульовий.

Після відʼїзду комісій в ідеалі показуха на внутрішньому рівні бригади тримається тиждень, а зачасту в той же день всі похерили на вигадані за день алгоритми та показушні укриття.

Короче карета перетворюється на гарбуз рівно після того, як комісія дає по педалям, а командири продовжують віддавати тупорилі вказівки і далі, бо їх взагалі не хвилює здоровий глузд і їх не турбує щодня питання в голові: «Як покращити/вберегти власний підрозділ?» Хвилює лише похвала або втик від старшого начальника.

Так от, і така херня буде продовжуватись далі і далі, поки або не створять ефективний механізм ПОСТІЙНОГО контролю або поки не настануть докорінні зміні не те що в системі СОУ, а в її глобальному мисленні та поглядах.
21.05.2025 08:37 Ответить
+43
Армія--це дзеркало нашого "мудрого"наріда.
21.05.2025 08:44 Ответить
+35
Скільки ж дебілів в армії
21.05.2025 08:35 Ответить
Тупа свинособако,навчись користуватися "гуглами"..
21.05.2025 09:26 Ответить
Микола Січень #486030

Після затвердження кошти перераховуються на рахунки ТЦК, а звідти - на банківські рахунки членів сім'ї. Виплата здійснюється у два етапи: 1/5 суми (3 млн гривень) одразу, а решта - рівними частинами протягом 40 місяців.19 апр. 2025 г. ====читати вмієш,довбень..

17.05.2025 18:22 Відповісти Видалити Посилання
21.05.2025 09:37 Ответить
от чому не йдуть цивільні в ЗСУ.там одні довбойоби в керівництві.пріказ умєрєть - та ну його нах.
21.05.2025 09:03 Ответить
а на виборчі ділянки 21.04.2019 ці цивільні аж бігли, і набігло аж 73%
21.05.2025 09:08 Ответить
А ти чому не побіг? Вибрав би, кого хотів.
21.05.2025 09:13 Ответить
Я прийшов.
Проголосував за Петра Порошенка.
21.05.2025 19:27 Ответить
Тримай батончик
21.05.2025 20:19 Ответить
..так він хоч батончик отримав... бо розумний! А дурні що отримали?
21.05.2025 20:30 Ответить
Я прийшов проглосувати за Армію, Мову, Віру.

Свій батончик запхай собі туди, звідки ти його дістав.
21.05.2025 21:11 Ответить
Ти відмовляєшся від соєвого батончика з дупи сивочолого?
21.05.2025 23:00 Ответить
Батончик батончику різний бува!
У Рошена смачно, якісно і якась копійка йде на СОУ з кожного товару
21.05.2025 22:44 Ответить
і що ? чи на попередній владі нема гріха,чи не знали хто рветься до корита ? де було СБУ,РНБО,розвідка ? чи зеля не верещав з красної площі про мир в очкє путіна - то як люди побачать коли сбу сліпе ? та прощє було вбити піаніста,чим таке допустить...хоча як так - а хто б тоді скупив землю,забрав надра ? непорядок.все йде пучком.
21.05.2025 10:44 Ответить
а ти ******* не біг? сидиш тут соплі пускаєш...
21.05.2025 18:52 Ответить
Повторюю для совєцького кугУта:
Я прийшов.
Проголосував за Петра Порошенка.
21.05.2025 19:30 Ответить
тти чучело брехливе
22.05.2025 18:47 Ответить
Повторюю ще раз для совєцького кугУта:
Я прийшов.
Проголосував за Петра Олексійовича Порошенка.
Лідера партії Європейська Солідарність.

А ти голосував за Шарія.
22.05.2025 19:06 Ответить
не вірю
23.05.2025 20:08 Ответить
Так це велика проблема!!
Якщо при Муженко, Полтораку, Гетьмані, Забродському і т.д були реформи і зміни на користь України то ЗЕ-татарва-риги стріляють в спину СОУ на державному рівні, всі проблеми помножені стокоатно.

21.05.2025 22:42 Ответить
,,Чим більше в армії дубів (генералів), тим міцніша наша оборона"--- старе , як світ , але актуальне і сьогодні .
21.05.2025 09:09 Ответить
Та ні,чим більше в армії і в суспільстві дубів,тим більше на кладовищах хрестів.....
21.05.2025 10:30 Ответить
стандарти НАТО..., всі пам'ятають як вони втілювались й ось результат..., якщо на корову надіти балетну пачку вона не стане автоматично балериною..., в самому НАТО по цим стандартам живуть, тому що іншого не знають, а в нас їх втілюють 10 років, а результат 0, тому що всі живуть по уставу совєцької арміі, як навчали тих командирів у совєцкіх учбових закладах й нічого не змінилось... по цих стандартах живуть й працюють тільки ті командири, які в армії ніколи не були, а прийшли з бізнесу та з інших галузей цивільного життя..., а армія - це тупий зацементований совок...причому у вищих ешелонах командування...
21.05.2025 09:10 Ответить
Що таке "стандарти НАТО"? І в якій війні і проти кого вони підтвердили свою ефективність?
показать весь комментарий
21.05.2025 09:15 Ответить
З дня заснування,всі країни НАТО ще не зазнали збройної агресії,а імперія зла вспіла розвалитись.
Для цього НАТО й створювались: для безпеки своїх країн.
21.05.2025 11:10 Ответить
ось втому то й річ, що втілювали стандарти, до кінця не розуміючи, що воно таке й навіщо воно то все..., десь на УП була стаття в цьому році, де генерал НАТО у відставці розказував трохи про ці стандарти, це способи планування, управління та головне аналіз операцій пост фактум - after action review- вдалих та не вдалих й головне -виводи з цього аналізу, оцінювання командирів не по ступеню родинних зв'язків а по ефективності... й ще багато чого...
21.05.2025 11:23 Ответить
все набагато простіше - левова частка командного складу ЗСУ працює на ворога.в тій чи іншій мірі.
21.05.2025 10:46 Ответить
А за попередній випадок хіба когось покарали? Ну то маємо наступний. Після таких випадків немає довіри до командування, ухилянтів стане більше однозначно. До цього додається скандал із комбатом "Маґури", який написав, що в нього складається враження, що їх хочуть просто стерти, даючи нереальні накази. І тут коло замикається - командування тупо продовжує воювати по заповітам жукова ("солдат не жалєть"). Не виключено, що хтось із Генштабу просто працює на ворога. Пам'ятаємо, як на керівні посади СБУ призначали агентів ворога, але ті хто призначали й зараз призначають, бо у владі нічого не помінялось.
21.05.2025 09:22 Ответить
"воювати по заповітам жукова"

А іншої стратегії проти країни, яка рівна або ще потужніша у військовому плані, поки ще не винайшли. НАТІвська - гуртом налетіти на одного і зрівняти з землею - працює лише проти набагато слабших противників або проти бороданів в тапочках.
21.05.2025 09:34 Ответить
Шостка - 1 вибухи, ймовірно БпЛА типу «Ланцет». (ОК "Північ")

Дивно, вони не відрізняють бпла від ракети?
21.05.2025 09:24 Ответить
Безвідповідальність, і так скрізь, тільки в армії за це платять кровʼю, а на гражданці баблом. Он Насіров, дуже показово, а тепер він в армії…
21.05.2025 09:27 Ответить
Всюди кров'ю якщо це пов'язано з інструкціями з безпеки, охорони праці тощо
21.05.2025 22:47 Ответить
Ото щоб такого не було, потрібно просте рішення: на кожних стрільбах має бути присутній командир мінімум рівня комбат і обов'язково без броника і каски. Прибуває за пів години до початку роботи і убуває через 30 хвилин після закінчення занять. Відразу запрацює спостереження, оповіщення, аналіз повітряної обстановки, мозок і т.і.
21.05.2025 09:28 Ответить
Не фантазуй.
21.05.2025 11:43 Ответить
комбат? чи комбриг?
21.05.2025 13:10 Ответить
Сам ! Верховний !
21.05.2025 16:42 Ответить
якщо вже доводити брєд до абсурда

.
21.05.2025 16:45 Ответить
Ну а потім полягла рота на передовій. А де комбат? А він на стрільбах був

Ну це умовно, тому що у нас все-одно хер хто відповідає за втрати особового складу
22.05.2025 06:15 Ответить
А нахера такой комбат і батальйон потрібен, якщо рота і СКП бат не спроможні виконувати свої завдання у разі відсутності комбату на СКП?
23.05.2025 18:03 Ответить
Це все логічно і правильно. Я мав на увазі відрив військових від реальної служби
23.05.2025 21:47 Ответить
Ти скоріш за все не був у ЗСУ. На фронті другої лінії оборони теж потрібно час від часу стріляти, щоб не втрачати навички. А друга лінія, згідно грошової винагороди, це відстань від 5 км от ЛБЗ і у глибину. Підходящих міст для стрільб не так і забагато. За 20-30 км людей і вивозять на стрільби. Просто дехто постійно знаходячись у зоні 5-15 км від ЛБЗ починає нехтувати безпекою. А БПЛА висять до 20 км від ЛБЗ і далі, майже цілодобово. Зона огляду з БПЛА, при гарної погоді, може складати дальність до 20 км. Вот і заплатили люди хто життям, хто здоров'ям за помилку командирів усіх рівнів. До того, піхота дупля не відбиває про можливості БПЛА. Багато ******** у ЗСУ просто тупо нехтують своєю і чужою безпекою після оповіщення, бо тупі на усю голову.
23.05.2025 22:54 Ответить
над полігоном висів кацапський розвіддрон - потім прилетів Іскандер.

А що, цього дрона ніхто не бачив, щоб хоча би розбігтися (а то і розійтись) по території? А продовжували тренуватися.
21.05.2025 09:57 Ответить
Буває, це війна.
21.05.2025 09:58 Ответить
У зоні дії розвідувальних дронів не може бути ніяких полігонів.
21.05.2025 10:20 Ответить
З цього і треба починати. Все решта - просто говорільня.
21.05.2025 16:03 Ответить
Чому навчальні полігони у нас не на правому березі Дніпра, куди так легко не дістати, а в Сумській області ?! Та місць повно - навчай людей безпечно. Ні ! Влада Зеленського не помічає в цьому проблеми, ворожі дрони літають-коригують, місце навчання в зоні досяжності дронів та ракет. Свідомий саботаж!
21.05.2025 10:31 Ответить
Коли ви обираєте верховним головнокомандуючим військами стікаючої кров'ю країни, та ще й під час кривавої війни, самозакоханого клоуна, який чотири рази сам ухилявся від повісток в армію, - не чекайте порядку в цій армії. Його ніколи не буде. І за це країна вже роками розплачується кров'ю своїх найкращих синів і дочок.
21.05.2025 10:52 Ответить
Сирського прибрати з його зрадниками та повернути Залужного.
21.05.2025 11:07 Ответить
А чего учебки не делать в Закарпатье? Обязательно рядом с фронтом делают, идиоты.
21.05.2025 11:45 Ответить
в Закарпатье на мінеральних водах

.
21.05.2025 16:47 Ответить
А чего на Сумшине полигон? Нужно было в Судже сделать ...
21.05.2025 12:38 Ответить
Необучаемые.
21.05.2025 12:43 Ответить
Ну при Залужному не було ракети в переповнені казарми в Миколаєві. А через декілька місяців знову в Миколаєві і знову в переповнені казарми де спали бійці. Не ліпіть кумира який завів контрнаступ в глухий кут і дипломатично поїхав в Лондон.
21.05.2025 12:45 Ответить
.. а то ніхрена що деталі контрнаступу були у путлера на столі ще до його початку ?? це теж його вина ?? а кротів ніхто і не шукав .. , тому що імена їх відомі і так .. і дипломатично сплавив в лондон хто ?? .. та тіж мля кроти ручками найвеличнішого , того кому недали утікти знову тіж самі ..
21.05.2025 13:52 Ответить
Деталі контрнаступа за півроку до, вєщали по телемархфону й з кожного утюга.
21.05.2025 15:53 Ответить
..було й таке ..головний боневтік наступав кожен вечір в марахветі..
21.05.2025 16:43 Ответить
Вже в ялтинських схронах генерали і маршали ГУР-буданги випили всю каву і все чекають..
21.05.2025 22:51 Ответить
На всіх полігонах є групи спостереження за бпла, які постійно спостерігають за небом. Що вони робили і як несли службу ''хз''.
21.05.2025 14:33 Ответить
З біноклями.
21.05.2025 14:34 Ответить
--Як же багато попролазило до нас цих зрадофілів--портнових. що корегують вогонь рашо--виродків... А у нашому місті ("Чорних полковників" () інший саботаж: на полігоні --систематично.--невтомно вистрілюють всі наявні Б/К Щоб партизанам НЕ дісталися... Маскується під навчання поповнення... Та щоразу. під занавіс. .ближче ночі) зсипають у багаття і воно безсистемно --вибірково шалдабахає!!!Ё Нагадує мені дитинство. коли ми. шибайголови.. засипали степове багаття. а самі.як полохливі зайчата --визирали ізрівчаказ нетерпінням початку канонади...
21.05.2025 18:39 Ответить
Історія свідчить.
У кожній війні, у кожній країні, находиться сволота, яка допомогає ворогу.
21.05.2025 19:34 Ответить
Полігон на Сумщині ????
Судити за це організаторів
21.05.2025 19:56 Ответить
Треба на Курщині полігон влаштувати, там зручніше стріляти.
21.05.2025 20:48 Ответить
