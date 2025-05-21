6 военных погибли, более 10 ранены: РФ нанесла удар по полигону в Сумской области
В результате российского удара во время проведения занятий на стрельбище воинской части в Сумской области погибли 6 военных, более 10 - получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии, передает Цензор.НЕТ.
"Командованием Национальной гвардии Украины еще раньше были разработаны алгоритмы действий и предоставлены все необходимые распоряжения относительно действий в условиях угрозы воздушных ударов, а также с целью недопущения нарушений мер безопасности и скопления личного состава.
По факту трагедии проводится служебное расследование. Командир воинской части отстранен, необходимая информация передана правоохранительным органам. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, которые принимали соответствующие решения", - говорится в сообщении.
В Нацгвардии заверили, что командование и правоохранители "дадут жесткую правовую оценку действиям всех должностных лиц по результатам проверки и расследования трагического случая".
Накануне в СМИ сообщали об ударе российских войск по полигону в Сумской области.
Після затвердження кошти перераховуються на рахунки ТЦК, а звідти - на банківські рахунки членів сім'ї. Виплата здійснюється у два етапи: 1/5 суми (3 млн гривень) одразу, а решта - рівними частинами протягом 40 місяців.19 апр. 2025 г. ====читати вмієш,довбень..
17.05.2025 18:22 Відповісти Видалити Посилання
Проголосував за Петра Порошенка.
Свій батончик запхай собі туди, звідки ти його дістав.
У Рошена смачно, якісно і якась копійка йде на СОУ з кожного товару
Я прийшов.
Проголосував за Петра Порошенка.
Я прийшов.
Проголосував за Петра Олексійовича Порошенка.
Лідера партії Європейська Солідарність.
А ти голосував за Шарія.
Якщо при Муженко, Полтораку, Гетьмані, Забродському і т.д були реформи і зміни на користь України то ЗЕ-татарва-риги стріляють в спину СОУ на державному рівні, всі проблеми помножені стокоатно.
Для цього НАТО й створювались: для безпеки своїх країн.
А іншої стратегії проти країни, яка рівна або ще потужніша у військовому плані, поки ще не винайшли. НАТІвська - гуртом налетіти на одного і зрівняти з землею - працює лише проти набагато слабших противників або проти бороданів в тапочках.
Дивно, вони не відрізняють бпла від ракети?
Ну це умовно, тому що у нас все-одно хер хто відповідає за втрати особового складу
А що, цього дрона ніхто не бачив, щоб хоча би розбігтися (а то і розійтись) по території? А продовжували тренуватися.
У кожній війні, у кожній країні, находиться сволота, яка допомогає ворогу.
Судити за це організаторів