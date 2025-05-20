РУС
Защищая Украину, на фронте погиб мастер спорта по современному пятиборью Илья Ковалев. ФОТО

Защищая Украину от российской агрессии, на фронте погиб 21-летний мастер спорта Украины по современному пятиборью Илья Ковалев. Он выполнял боевое задание на Сумщине.

Трагическое известие в соцсети фейсбук сообщил Житомирский государственный университет имени Ивана Франко, студентом которого он был, информирует Цензор.НЕТ.

В учебном заведении рассказали, что Илья Ковалев был третьекурсником и имел звание мастера спорта по современному пятиборью.

"19 мая 2025 года, защищая Украину на Сумщине, погиб наш студент, наш Герой - Илья Ковалев. Третьекурсник, спортсмен, человек света и силы. Ему было всего 21 год. Мастер спорта по современному пятиборью, в прошлом - член сборной Украины. У Ильи было все: талант, ум, выдержка, мечта, сердце, которое болело за страну. Его знали как искреннего, открытого, целеустремленного парня. Жил по-настоящему. Боролся до конца", - сказано в сообщении.

Читайте также: В бою за Украину погиб титулованный украинский гребец Александр Калиниченко

Царство Небесне!
20.05.2025 18:20 Ответить
Слава і вічна пам`ять Герою... і ще навіть не пожив (
20.05.2025 18:22 Ответить
Краші гинуть ,а мерзота бикує. Вічна память.
20.05.2025 18:38 Ответить
Герою Слава !!! 🙏 🥺🇺🇦
20.05.2025 18:58 Ответить
Вічна Пам'ять Тобі Синку!!,, Щирі Співчуття, та Уклін до землі Батькам!,
20.05.2025 19:20 Ответить
Гинуть кращі. Земний уклін, Ілля, за те ,що ми живимо . Співчуття рідним.
20.05.2025 19:21 Ответить
R.I.P. Щирі співчуття близьким та рідним. Гинуть найкращі, такий молоденький ще! Вічна пам'ять! ГЕРОЯМ СЛАВА!
20.05.2025 19:33 Ответить
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття батькам...

21 рік - справжнє доросле життя тільки починалось.
сум.
кацапам горіти в пеклі !
21.05.2025 00:18 Ответить
 
 