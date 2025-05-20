Защищая Украину, на фронте погиб мастер спорта по современному пятиборью Илья Ковалев. ФОТО

Защищая Украину от российской агрессии, на фронте погиб 21-летний мастер спорта Украины по современному пятиборью Илья Ковалев. Он выполнял боевое задание на Сумщине.

Трагическое известие в соцсети фейсбук сообщил Житомирский государственный университет имени Ивана Франко, студентом которого он был, информирует Цензор.НЕТ.

В учебном заведении рассказали, что Илья Ковалев был третьекурсником и имел звание мастера спорта по современному пятиборью.

"19 мая 2025 года, защищая Украину на Сумщине, погиб наш студент, наш Герой - Илья Ковалев. Третьекурсник, спортсмен, человек света и силы. Ему было всего 21 год. Мастер спорта по современному пятиборью, в прошлом - член сборной Украины. У Ильи было все: талант, ум, выдержка, мечта, сердце, которое болело за страну. Его знали как искреннего, открытого, целеустремленного парня. Жил по-настоящему. Боролся до конца", - сказано в сообщении.

