В бою за Украину погиб титулованный украинский гребец Александр Калиниченко

Во время боевого задания погиб гребец Александр Калиниченко. С конца 2023 года считался пропавшим без вести.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Фастовский городской совет.

Александр Калиниченко пошел добровольцем в ряды ВСУ с началом полномасштабного вторжения.

После контузии 4 января 2023 года продолжил службу в рядах ВСУ, защищал Украину на Купянском направлении, а с ноября 2023-го - на Запорожском. 31 мая 2023 года был награжден медалью "За оборону Бахмута".

Бывший спортсмен погиб 30 ноября 2023 года во время выполнения боевого задания. От тогда считался пропавшим без вести, но сейчас подтвердилась его гибель.

В 1983 году Александр Калиниченко стал чемпионом Европы среди юниоров в составе каноэ-семерки. В дальнейшем Александр получал награды на всеукраинских и международных соревнованиях.

В 1986 году в дуэте с Виктором Ренейским завоевал серебряную медаль чемпионата мира в Монреале. Впоследствии получил золото на всесоюзном первенстве на дистанции 10 000 м. Также в 1993 году в составе сборной Украины получил бронзу чемпионата мира в Копенгагене в составе каноэ-четверки.

Смотрите: На фронте погиб журналист и офицер ВСУ Богдан Лысенко. ФОТО