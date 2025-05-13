У бою за Україну загинув титулований український веслувальник Олександр Калініченко

Під час бойового завдання загинув веслувальник Олександр Калініченко. З кінця 2023 року вважався зниклим безвісти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Фастівська міська рада.

Олександр Калініченко пішов добровольцем до лав ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення.

Після контузії 4 січня 2023 року продовжив службу у лавах ЗСУ, боронив Україну на Куп’янському напрямку, а з листопада 2023-го – на Запорізькому. 31 травня 2023 року був нагороджений медаллю "За оборону Бахмута".

Колишній спортсмен загинув 30 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання. Від тоді вважався зниклим безвісти, але зараз підтвердилася його загибель.

У 1983 році Олександр Калініченко став чемпіоном Європи серед юніорів у складі каное-сімки. Надалі Олександр здобував нагороди на всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

У 1986 році у дуеті з Віктором Ренейським виборов срібну медаль чемпіонату світу у Монреалі. Згодом здобув золото на всесоюзній першості на дистанції 10 000 метрів.Також у 1993 році складі збірної України здобув бронзу чемпіонату світу в Копенгагені у складі каное-четвірки.

