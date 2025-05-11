Захищаючи Україну, на фронті загинув стендап-комік та боєць "Азову" Дмитро Скрипник. ФОТО

Захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув військовослужбовець спецпідрозділу "Азов", 27-річний Дмитро Скрипник з позивним Стендап, який до війни був стендап-коміком.

Трагічну звістку повідомили побратими Дмитра з підрозділу "К12" в соцмережі інстаграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Перевівшись до нас з іншого підрозділу, Стендап дуже переживав, коли щось не виходило, але завдяки невпинному прагненню до вдосконалення, він швидко став одним з кращих у своїй справі. Він ніколи не відмовлявся від поставлених задач і завжди гідно виконував навіть найважчу роботу. Незважаючи на труднощі, він завжди залишався з усмішкою на обличчі та був готовий допомогти кожному побратиму", - пишуть військові.

Побратими описують Дмитра як "вмотивовану, завжди усміхнену людину, яка стала для всіх їх прикладом сили духу, простоти і безтурботності".

"Його рішучість і відданість своїй справі надихали. "Стендап" був тим, хто, навіть у найскладніших умовах, знаходив сили для боротьби та підтримував дух підрозділу", - йдеться у дописі.

Видання "Перший міський. Кривий Ріг" пише, що Дмитро Скрипник був родом з Кривого Рогу. ЗМІ пише, що військовий загинув на передовій у районі Торецька.

"До армії Дмитро Скрипник радував глядачів зі сцени своїм гумором. Він же наклав відбиток на позивний Героя – "Стендап"", - пише видання.

У загиблого військового залишилися дружина та 3-річна донька.

