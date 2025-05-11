УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7442 відвідувача онлайн
Новини Фото Втрати України
13 676 19

Захищаючи Україну, на фронті загинув стендап-комік та боєць "Азову" Дмитро Скрипник. ФОТО

Захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув військовослужбовець спецпідрозділу "Азов", 27-річний Дмитро Скрипник з позивним Стендап, який до війни був стендап-коміком.

Трагічну звістку повідомили побратими Дмитра з підрозділу "К12" в соцмережі інстаграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Перевівшись до нас з іншого підрозділу, Стендап дуже переживав, коли щось не виходило, але завдяки невпинному прагненню до вдосконалення, він швидко став одним з кращих у своїй справі. Він ніколи не відмовлявся від поставлених задач і завжди гідно виконував навіть найважчу роботу. Незважаючи на труднощі, він завжди залишався з усмішкою на обличчі та був готовий допомогти кожному побратиму", - пишуть військові.

Дмитро Скрипник

Побратими описують Дмитра як "вмотивовану, завжди усміхнену людину, яка стала для всіх їх прикладом сили духу, простоти і безтурботності".

"Його рішучість і відданість своїй справі надихали. "Стендап" був тим, хто, навіть у найскладніших умовах, знаходив сили для боротьби та підтримував дух підрозділу", - йдеться у дописі.

Дмитро Скрипник

Видання "Перший міський. Кривий Ріг" пише, що Дмитро Скрипник був родом з Кривого Рогу. ЗМІ пише, що військовий загинув  на передовій у районі Торецька.

"До армії Дмитро Скрипник радував глядачів зі сцени своїм гумором. Він же наклав відбиток на позивний Героя – "Стендап"", - пише видання.

У загиблого військового залишилися дружина та 3-річна донька.

Дивіться також: На фронті загинув журналіст та офіцер ЗСУ Богдан Лисенко. ФОТО

Автор: 

Кривий Ріг (1394) військовослужбовці (4887) втрати (4531) Азов (806) Дніпропетровська область (4142) Криворізький район (190) війна в Україні (5735)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Вічна слава! На колінах.. Спочивай, Воїне. Україна плаче. Співчуваю близьким та побратимам(((.
показати весь коментар
11.05.2025 22:55 Відповісти
+18
**************???
Честь ВОЇНУ!
показати весь коментар
11.05.2025 22:55 Відповісти
+15
Герою Слава !
співчуття рідним....

.
показати весь коментар
11.05.2025 23:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЗМІ пише, що військовий загинув на передовій у районі Торецька.

Судячи з відео, там багато загиблих. Пішли на штурм і колонну накрили...
показати весь коментар
11.05.2025 22:49 Відповісти
Так, там дуже дивник був штурм..."на дурачка" типу залетіли на кількох Бредлі і Мардері + Козак+М113...але кацапи наготові були і всю колонну знищили
показати весь коментар
11.05.2025 23:10 Відповісти
посилання скинете? чи просто по3.14ти?
показати весь коментар
11.05.2025 23:36 Відповісти
У хамок слуг немає. Все є в інтернеті, шукайте самі.
показати весь коментар
11.05.2025 23:41 Відповісти
+ 100 !

багато пишуть про цей нальот на Торецьк.
Бригада Азов Третього армійського корпусу - перша операція командира Третього штурмового корпусу А. Білецького ?

провал і загибель солдат
показати весь коментар
12.05.2025 02:53 Відповісти
Ви щось плутаєте.
Білецький був командиром 3ї штурмової бригади, зараз - корпусу на базі цієї бригади.
Бригадою Нацгвардії Азов командував Редіс, зараз він командир корпусу Нацгвардії Азов.
показати весь коментар
12.05.2025 03:33 Відповісти
Ось.
https://youtu.be/GC3dtUTZCo4?si=z8jIDcwRXKIi9V2D&t=71
показати весь коментар
12.05.2025 19:27 Відповісти
там нуль. нема відоса. так що по3.14діти
показати весь коментар
16.05.2025 19:07 Відповісти
канал NEXTA значить видалив.Мабуть їм наказали.
показати весь коментар
16.05.2025 20:30 Відповісти
Вічна слава! На колінах.. Спочивай, Воїне. Україна плаче. Співчуваю близьким та побратимам(((.
показати весь коментар
11.05.2025 22:55 Відповісти
**************???
Честь ВОЇНУ!
показати весь коментар
11.05.2025 22:55 Відповісти
Герою Слава !
співчуття рідним....

.
показати весь коментар
11.05.2025 23:35 Відповісти
Це не комік, а герой. Комік-Зеленський.
показати весь коментар
12.05.2025 00:32 Відповісти
А приблуди95 з шиферами та їх оточенням, потікали з України!!
Потім приїдуть, щоб знову з Українців стьобається за їх же гроші, як з дурнів!
А Патріоти України, захищають Україну!
показати весь коментар
12.05.2025 00:39 Відповісти
Кажуть невистачає людей, щоб тримати оборону і так тупо зливають людей, бомабуть хтось захотів відзначитись.
показати весь коментар
12.05.2025 06:38 Відповісти
бомабуть хтось захотів відзначитись.
НІ,це цілеспрямований злив воїнів ЗСУ.
Це диверсія з боку командування.
показати весь коментар
12.05.2025 19:16 Відповісти
Вибач, дитино, якщо зможеш..
показати весь коментар
14.05.2025 06:26 Відповісти
 
 