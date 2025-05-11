Захищаючи Україну, на фронті загинув стендап-комік та боєць "Азову" Дмитро Скрипник. ФОТО
Захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув військовослужбовець спецпідрозділу "Азов", 27-річний Дмитро Скрипник з позивним Стендап, який до війни був стендап-коміком.
Трагічну звістку повідомили побратими Дмитра з підрозділу "К12" в соцмережі інстаграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Перевівшись до нас з іншого підрозділу, Стендап дуже переживав, коли щось не виходило, але завдяки невпинному прагненню до вдосконалення, він швидко став одним з кращих у своїй справі. Він ніколи не відмовлявся від поставлених задач і завжди гідно виконував навіть найважчу роботу. Незважаючи на труднощі, він завжди залишався з усмішкою на обличчі та був готовий допомогти кожному побратиму", - пишуть військові.
Побратими описують Дмитра як "вмотивовану, завжди усміхнену людину, яка стала для всіх їх прикладом сили духу, простоти і безтурботності".
"Його рішучість і відданість своїй справі надихали. "Стендап" був тим, хто, навіть у найскладніших умовах, знаходив сили для боротьби та підтримував дух підрозділу", - йдеться у дописі.
Видання "Перший міський. Кривий Ріг" пише, що Дмитро Скрипник був родом з Кривого Рогу. ЗМІ пише, що військовий загинув на передовій у районі Торецька.
"До армії Дмитро Скрипник радував глядачів зі сцени своїм гумором. Він же наклав відбиток на позивний Героя – "Стендап"", - пише видання.
У загиблого військового залишилися дружина та 3-річна донька.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Судячи з відео, там багато загиблих. Пішли на штурм і колонну накрили...
багато пишуть про цей нальот на Торецьк.
Бригада Азов Третього армійського корпусу - перша операція командира Третього штурмового корпусу А. Білецького ?
провал і загибель солдат
Білецький був командиром 3ї штурмової бригади, зараз - корпусу на базі цієї бригади.
Бригадою Нацгвардії Азов командував Редіс, зараз він командир корпусу Нацгвардії Азов.
https://youtu.be/GC3dtUTZCo4?si=z8jIDcwRXKIi9V2D&t=71
Честь ВОЇНУ!
співчуття рідним....
.
Потім приїдуть, щоб знову з Українців стьобається за їх же гроші, як з дурнів!
А Патріоти України, захищають Україну!
НІ,це цілеспрямований злив воїнів ЗСУ.
Це диверсія з боку командування.