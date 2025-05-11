Защищая Украину, на фронте погиб стендап-комик и боец "Азова" Дмитрий Скрипник. ФОТО

Защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб военнослужащий спецподразделения "Азов", 27-летний Дмитрий Скрипник с позывным Стендап, который до войны был стендап-комиком.

Трагическую весть сообщили собратья Дмитрия из подразделения "К12" в соцсети инстаграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Переведясь к нам из другого подразделения, Стендап очень переживал, когда что-то не получалось, но благодаря неустанному стремлению к совершенствованию, он быстро стал одним из лучших в своем деле. Он никогда не отказывался от поставленных задач и всегда достойно выполнял даже самую тяжелую работу. Несмотря на трудности, он всегда оставался с улыбкой на лице и был готов помочь каждому собрату", - пишут военные.

Побратимы описывают Дмитрия как "мотивированного, всегда улыбчивого человека, который стал для всех их примером силы духа, простоты и беззаботности".

"Его решимость и преданность своему делу вдохновляли. "Стендап" был тем, кто, даже в самых сложных условиях, находил силы для борьбы и поддерживал дух подразделения", - говорится в сообщении.

Издание "Первый городской. Кривой Рог" пишет, что Дмитрий Скрипник был родом из Кривого Рога. СМИ пишет, что военный погиб на передовой в районе Торецка.

"До армии Дмитрий Скрипник радовал зрителей со сцены своим юмором. Он же наложил отпечаток на позывной Героя - "Стендап"", - пишет издание.

У погибшего военного остались жена и 3-летняя дочь.

