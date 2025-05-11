Защищая Украину, на фронте погиб стендап-комик и боец "Азова" Дмитрий Скрипник. ФОТО
Защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб военнослужащий спецподразделения "Азов", 27-летний Дмитрий Скрипник с позывным Стендап, который до войны был стендап-комиком.
Трагическую весть сообщили собратья Дмитрия из подразделения "К12" в соцсети инстаграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Переведясь к нам из другого подразделения, Стендап очень переживал, когда что-то не получалось, но благодаря неустанному стремлению к совершенствованию, он быстро стал одним из лучших в своем деле. Он никогда не отказывался от поставленных задач и всегда достойно выполнял даже самую тяжелую работу. Несмотря на трудности, он всегда оставался с улыбкой на лице и был готов помочь каждому собрату", - пишут военные.
Побратимы описывают Дмитрия как "мотивированного, всегда улыбчивого человека, который стал для всех их примером силы духа, простоты и беззаботности".
"Его решимость и преданность своему делу вдохновляли. "Стендап" был тем, кто, даже в самых сложных условиях, находил силы для борьбы и поддерживал дух подразделения", - говорится в сообщении.
Издание "Первый городской. Кривой Рог" пишет, что Дмитрий Скрипник был родом из Кривого Рога. СМИ пишет, что военный погиб на передовой в районе Торецка.
"До армии Дмитрий Скрипник радовал зрителей со сцены своим юмором. Он же наложил отпечаток на позывной Героя - "Стендап"", - пишет издание.
У погибшего военного остались жена и 3-летняя дочь.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Судячи з відео, там багато загиблих. Пішли на штурм і колонну накрили...
багато пишуть про цей нальот на Торецьк.
Бригада Азов Третього армійського корпусу - перша операція командира Третього штурмового корпусу А. Білецького ?
провал і загибель солдат
Білецький був командиром 3ї штурмової бригади, зараз - корпусу на базі цієї бригади.
Бригадою Нацгвардії Азов командував Редіс, зараз він командир корпусу Нацгвардії Азов.
https://youtu.be/GC3dtUTZCo4?si=z8jIDcwRXKIi9V2D&t=71
Честь ВОЇНУ!
співчуття рідним....
.
Потім приїдуть, щоб знову з Українців стьобається за їх же гроші, як з дурнів!
А Патріоти України, захищають Україну!
НІ,це цілеспрямований злив воїнів ЗСУ.
Це диверсія з боку командування.