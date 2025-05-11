РУС
Защищая Украину, на фронте погиб стендап-комик и боец "Азова" Дмитрий Скрипник. ФОТО

Защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб военнослужащий спецподразделения "Азов", 27-летний Дмитрий Скрипник с позывным Стендап, который до войны был стендап-комиком.

Трагическую весть сообщили собратья Дмитрия из подразделения "К12" в соцсети инстаграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Переведясь к нам из другого подразделения, Стендап очень переживал, когда что-то не получалось, но благодаря неустанному стремлению к совершенствованию, он быстро стал одним из лучших в своем деле. Он никогда не отказывался от поставленных задач и всегда достойно выполнял даже самую тяжелую работу. Несмотря на трудности, он всегда оставался с улыбкой на лице и был готов помочь каждому собрату", - пишут военные.

Дмитрий Скрипник

Побратимы описывают Дмитрия как "мотивированного, всегда улыбчивого человека, который стал для всех их примером силы духа, простоты и беззаботности".

"Его решимость и преданность своему делу вдохновляли. "Стендап" был тем, кто, даже в самых сложных условиях, находил силы для борьбы и поддерживал дух подразделения", - говорится в сообщении.

Дмитрий Скрипник

Издание "Первый городской. Кривой Рог" пишет, что Дмитрий Скрипник был родом из Кривого Рога. СМИ пишет, что военный погиб на передовой в районе Торецка.

"До армии Дмитрий Скрипник радовал зрителей со сцены своим юмором. Он же наложил отпечаток на позывной Героя - "Стендап"", - пишет издание.

У погибшего военного остались жена и 3-летняя дочь.

Смотрите также: На фронте погиб журналист и офицер ВСУ Богдан Лысенко. ФОТО

Кривой Рог (1432) военнослужащие (6256) потери (4516) Азов (822) Днепропетровская область (4356) Криворожский район (175) война в Украине (5696)
+33
Вічна слава! На колінах.. Спочивай, Воїне. Україна плаче. Співчуваю близьким та побратимам(((.
11.05.2025 22:55 Ответить
+18
**************???
Честь ВОЇНУ!
11.05.2025 22:55 Ответить
+15
Герою Слава !
співчуття рідним....

.
11.05.2025 23:35 Ответить
ЗМІ пише, що військовий загинув на передовій у районі Торецька.

Судячи з відео, там багато загиблих. Пішли на штурм і колонну накрили...
11.05.2025 22:49 Ответить
Так, там дуже дивник був штурм..."на дурачка" типу залетіли на кількох Бредлі і Мардері + Козак+М113...але кацапи наготові були і всю колонну знищили
11.05.2025 23:10 Ответить
посилання скинете? чи просто по3.14ти?
11.05.2025 23:36 Ответить
У хамок слуг немає. Все є в інтернеті, шукайте самі.
11.05.2025 23:41 Ответить
+ 100 !

багато пишуть про цей нальот на Торецьк.
Бригада Азов Третього армійського корпусу - перша операція командира Третього штурмового корпусу А. Білецького ?

провал і загибель солдат
12.05.2025 02:53 Ответить
Ви щось плутаєте.
Білецький був командиром 3ї штурмової бригади, зараз - корпусу на базі цієї бригади.
Бригадою Нацгвардії Азов командував Редіс, зараз він командир корпусу Нацгвардії Азов.
12.05.2025 03:33 Ответить
Ось.
https://youtu.be/GC3dtUTZCo4?si=z8jIDcwRXKIi9V2D&t=71
12.05.2025 19:27 Ответить
там нуль. нема відоса. так що по3.14діти
16.05.2025 19:07 Ответить
канал NEXTA значить видалив.Мабуть їм наказали.
16.05.2025 20:30 Ответить
Це не комік, а герой. Комік-Зеленський.
12.05.2025 00:32 Ответить
А приблуди95 з шиферами та їх оточенням, потікали з України!!
Потім приїдуть, щоб знову з Українців стьобається за їх же гроші, як з дурнів!
А Патріоти України, захищають Україну!
12.05.2025 00:39 Ответить
Кажуть невистачає людей, щоб тримати оборону і так тупо зливають людей, бомабуть хтось захотів відзначитись.
12.05.2025 06:38 Ответить
бомабуть хтось захотів відзначитись.
НІ,це цілеспрямований злив воїнів ЗСУ.
Це диверсія з боку командування.
12.05.2025 19:16 Ответить
Вибач, дитино, якщо зможеш..
14.05.2025 06:26 Ответить
 
 