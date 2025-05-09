На фронте погиб журналист и офицер ВСУ Богдан Лысенко. ФОТО

В боях на Запорожском направлении погиб журналист из Житомира, офицер Вооруженных сил Украины Богдан Лысенко.

Об этом 8 мая сообщил его сын Антон Лысенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, его отец попал под вражеский обстрел на Запорожском направлении 13 апреля.

Что известно о павшем воине?

Богдан Лысенко, известный читателям под творческим псевдонимом Богдан Лу, родился 24 марта 1966 года. Его журналистская деятельность охватывала десятки публикаций во всеукраинских и региональных медиа - "Факты", "КП в Украине", "Суббота", "Эхо".

Он прошел Революцию достоинства от начала до конца. Когда в Крыму появились "зеленые человечки", Богдан сразу поехал туда как журналист и подготовил репортаж.

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В 2014 году он работал журналистом-фрилансером в Донецкой области и попал в плен. Через трое суток благодаря усилиям волонтеров его удалось освободить. О своем пребывании в плену журналист рассказывал в материале для газеты "Факты".

"Мой отец начал борьбу за нас всех и свою страну еще с 2014 года. Тогда как журналист он попал в плен в оккупированном Донецке. К счастью, его удалось быстро обменять. Плен не сломал его, а наоборот, стал одной из причин продолжения его борьбы в одном из добровольческих подразделений, а затем и в регулярных войсках. За все время службы отец сделал много невероятных публикаций и очерков о судьбах и подвигах украинских воинов, которыми я обязательно поделюсь с вами позже", - написал его сын.

В комментарии ИМИ Антон Лысенко сообщил, что его отец был восемь лет в армии.

После того как Богдан Лысенко подписал контракт с ВСУ, он был снайпером-разведчиком. Офицерское звание он получил во время полномасштабного вторжения. Его последняя должность - заместитель командира роты.

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