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В бою за Украину погиб бывший видеодизайнер ТРК "Люкс" Василий Довбуш. ФОТО
6 мая, во время выполнения боевого задания, погиб военный, бывший медийщик ТРК "Люкс" и 24 канала Василий Довбуш.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте 24 канала.
Василий Довбуш родился 17 января 1991 года. В телерадиокомпании "Люкс" он работал с сентября 2015 года по сентябрь 2019 года, в частности занимался монтажом и видеодизайном на 24 Канале, а также на сайте.
Ведущая Диана Луцишин вспоминает военного как очень яркого и светлого человека. Она подчеркивает, что гибель Василия просто не укладывается в голову.
"Невероятный, замечательный и очень жизнерадостный наш Василько Довбуш...", - написала Луцишин.
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shokolad
показать весь комментарий08.05.2025 13:45 Ответить Мне нравится 13
Serhios Bond #490169
показать весь комментарий08.05.2025 13:59 Ответить Мне нравится 7
ола жмуд
показать весь комментарий08.05.2025 14:22 Ответить Мне нравится 6
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