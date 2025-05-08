В бою за Украину погиб бывший видеодизайнер ТРК "Люкс" Василий Довбуш. ФОТО

6 мая, во время выполнения боевого задания, погиб военный, бывший медийщик ТРК "Люкс" и 24 канала Василий Довбуш.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте 24 канала.

Василий Довбуш родился 17 января 1991 года. В телерадиокомпании "Люкс" он работал с сентября 2015 года по сентябрь 2019 года, в частности занимался монтажом и видеодизайном на 24 Канале, а также на сайте.



Ведущая Диана Луцишин вспоминает военного как очень яркого и светлого человека. Она подчеркивает, что гибель Василия просто не укладывается в голову.



"Невероятный, замечательный и очень жизнерадостный наш Василько Довбуш...", - написала Луцишин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В бою за Украину погиб балетмейстер из Чернигова Виктор Войников



