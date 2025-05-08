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В бою за Украину погиб бывший видеодизайнер ТРК "Люкс" Василий Довбуш. ФОТО

6 мая, во время выполнения боевого задания, погиб военный, бывший медийщик ТРК "Люкс" и 24 канала Василий Довбуш.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на сайте 24 канала.

Василий Довбуш родился 17 января 1991 года. В телерадиокомпании "Люкс" он работал с сентября 2015 года по сентябрь 2019 года, в частности занимался монтажом и видеодизайном на 24 Канале, а также на сайте.

Ведущая Диана Луцишин вспоминает военного как очень яркого и светлого человека. Она подчеркивает, что гибель Василия просто не укладывается в голову.

"Невероятный, замечательный и очень жизнерадостный наш Василько Довбуш...", - написала Луцишин.

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Василий Довбуш
Василий Довбуш

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Вічна слава Героям! Вічна наша шана та пам'ять! Співчуття близьким та побратимам. На колінах(((
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08.05.2025 13:45 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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08.05.2025 13:59 Ответить
рашистська мразь вбиває наших дітей. У мене мозок вибухає, коли я думаю, що всі наші синочки і донечки мали би жити, але якась мерзота їх вбила просто тому що в рашці замість людей народжується сміття
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08.05.2025 14:22 Ответить
 
 