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Новости Утраты Украины
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В бою за Украину погиб балетмейстер из Чернигова Виктор Войников

На фронте погиб боец ВСУ из Чернигова Виктор Войников, который в гражданской жизни был художественным руководителем театра танца "Екватор" Черниговского областного филармонического центра.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице Департамента культуры Черниговской ОВА.

Погиб Виктор Войников

"При исполнении служебных обязанностей трагически погиб Виктор Войников - артист, балетмейстер, наставник, воин... Герой.

Свыше 20 лет его творческая жизнь была неразрывно связана с Черниговским областным филармоническим центром. Он был артистом балета Академического ансамбля песни и танца "Северские клейноды", артистом балета Академического народного хора, художественным руководителем Театра танца "Экватор", председателем областной ячейки Национального хореографического союза Украины", - говорится в сообщении.

В 2023 году Виктор Войников был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины.

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Чернигов (885) потери (4397) Черниговская область (1138) Черниговский район (35)


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Герою Воїну Слава !!! 😪🙏 🇺🇦
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03.05.2025 11:06 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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03.05.2025 11:11 Ответить
Прикольно, балетмейстер виходить був навчений воювати, якщо його мобілізували, а прикордонники, поліція і всі схожі з ними, що ************* в тилу і між іншим багато військових, не навчені. Але ж таких балетмейстерів мало і такі герої скоро закінчаться, прийдеться тим, що шаройоблиться в тилу йти і воювати, якщо війна не закінчиться
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03.05.2025 11:22 Ответить
... ага, вже біжуть...
ці воши потрібні владі
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03.05.2025 12:08 Ответить
Така реальність, балетмейстери воюють, а мусорня з прокурорами не можуть, не навчені
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03.05.2025 11:27 Ответить
Вічна память воїну світла.
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03.05.2025 11:32 Ответить
Дивно, що в нього не було броні. Він же був не просто танцюристом, а керівником ансамблю.
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03.05.2025 12:26 Ответить
вимагаємо відпрвити ВСІХ ВІЙСЬКОВИХ, МІЛІЦЕЙСЬКИХ, ПРОКУРОРСЬКИХ, СУДДІВСЬКИХ, ПОЖЕЖНИХ пенсіонерів на ФРОНТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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03.05.2025 13:26 Ответить
 
 