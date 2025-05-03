В бою за Украину погиб балетмейстер из Чернигова Виктор Войников
На фронте погиб боец ВСУ из Чернигова Виктор Войников, который в гражданской жизни был художественным руководителем театра танца "Екватор" Черниговского областного филармонического центра.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили на фейсбук-странице Департамента культуры Черниговской ОВА.
"При исполнении служебных обязанностей трагически погиб Виктор Войников - артист, балетмейстер, наставник, воин... Герой.
Свыше 20 лет его творческая жизнь была неразрывно связана с Черниговским областным филармоническим центром. Он был артистом балета Академического ансамбля песни и танца "Северские клейноды", артистом балета Академического народного хора, художественным руководителем Театра танца "Экватор", председателем областной ячейки Национального хореографического союза Украины", - говорится в сообщении.
В 2023 году Виктор Войников был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины.
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