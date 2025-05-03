У бою за Україну загинув балетмейстер з Чернігова Віктор Войников
На фронті загинув боєць ЗСУ з Чернігова Віктор Войников, який у цивільному житті був художнім керівником театру танцю "Екватор" Чернігівського обласного філармонійного центру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці Департаменту культури Чернігівської ОДА.
"Під час виконання службових обов'язків трагічно загинув Віктор Войников - артист, балетмейстер, наставник, воїн... Герой.
Понад 20 років його творче життя було нерозривно пов’язане з Чернігівським обласним філармонійним центром. Він був артистом балету Академічного ансамблю пісні і танцю "Сіверські клейноди", артистом балету Академічного народного хору, художнім керівником Театру танцю "Екватор", головою обласного осередку Національної хореографічної спілки України", - йдеться в повідомленні.
У 2023 році Віктор Войников був мобілізований до лав Збройних Сил України.
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