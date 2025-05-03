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Новини Втрати України
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У бою за Україну загинув балетмейстер з Чернігова Віктор Войников

На фронті загинув боєць ЗСУ з Чернігова Віктор Войников, який у цивільному житті був художнім керівником театру танцю "Екватор" Чернігівського обласного філармонійного центру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на фейсбук-сторінці Департаменту культури Чернігівської ОДА.

Загинув Віктор Войников

"Під час виконання службових обов'язків трагічно загинув Віктор Войников - артист, балетмейстер, наставник, воїн... Герой.

Понад 20 років його творче життя було нерозривно пов’язане з Чернігівським обласним філармонійним центром. Він був артистом балету Академічного ансамблю пісні і танцю "Сіверські клейноди", артистом балету Академічного народного хору, художнім керівником Театру танцю "Екватор", головою обласного осередку Національної хореографічної спілки України", - йдеться в повідомленні.

У 2023 році Віктор Войников був мобілізований до лав Збройних Сил України.

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Чернігів (788) втрати (4412) Чернігівська область (913) Чернігівський район (36)


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Герою Воїну Слава !!! 😪🙏 🇺🇦
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03.05.2025 11:06 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни 😪😪😪
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03.05.2025 11:11 Відповісти
Прикольно, балетмейстер виходить був навчений воювати, якщо його мобілізували, а прикордонники, поліція і всі схожі з ними, що ************* в тилу і між іншим багато військових, не навчені. Але ж таких балетмейстерів мало і такі герої скоро закінчаться, прийдеться тим, що шаройоблиться в тилу йти і воювати, якщо війна не закінчиться
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03.05.2025 11:22 Відповісти
... ага, вже біжуть...
ці воши потрібні владі
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03.05.2025 12:08 Відповісти
Така реальність, балетмейстери воюють, а мусорня з прокурорами не можуть, не навчені
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03.05.2025 11:27 Відповісти
Вічна память воїну світла.
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03.05.2025 11:32 Відповісти
Дивно, що в нього не було броні. Він же був не просто танцюристом, а керівником ансамблю.
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03.05.2025 12:26 Відповісти
 
 