У боях на Донеччині загинув журналіст і коментатор Setanta Sports В’ячеслав Кобржіцький. ФОТО

У боях на Донеччині загинув український журналіст і коментатор телеканалу Setanta Sports В’ячеслав Кобржіцький.

Про це повідомив його колега Віталій Волочай у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Кобржіцький долучився до лав ЗСУ після початку повномасштабної війни. В одному з чатів колег-журналістів він залишив повідомлення: "Не сумуйте без мене". Волочай зазначив: "Герої не вмирають".

З 2020 року В’ячеслав був одним із головних голосів трансляцій "Формули-1" в Україні. Він також коментував віртуальні Гран-прі, чемпіонат світу у класі "Формула E" та змагання з симрейсінгу, зокрема етапи КМАМК у класі TCR.

Раніше повідомлялося, що на війні проти Росії загинув український військовослужбовець і спортивний журналіст Володимир Коцур. Йому було 53 роки.

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