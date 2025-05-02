В боях на Донетчине погиб журналист и комментатор Setanta Sports Вячеслав Кобржицкий. ФОТО

В боях в Донецкой области погиб украинский журналист и комментатор телеканала Setanta Sports Вячеслав Кобржицкий.

Об этом сообщил его коллега Виталий Волочай в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

Кобржицкий вступил в ряды ВСУ после начала полномасштабной войны. В одном из чатов коллег-журналистов он оставил сообщение: "Не скучайте без меня". Волочай отметил: "Герои не умирают".

С 2020 года Вячеслав был одним из главных голосов трансляций "Формулы-1" в Украине. Он также комментировал виртуальные Гран-при, чемпионат мира в классе "Формула E" и соревнования по симрейсингу, в частности этапы КМАМК в классе TCR.

Ранее сообщалось, что на войне против России погиб украинский военнослужащий и спортивный журналист Владимир Коцур. Ему было 53 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дочь все чаще спрашивает, почему папа к ней не приходит: буковинка более полутора лет искала павшего на войне мужа. ВИДЕО