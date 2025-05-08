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У бою за Україну загинув колишній відеодизайнер ТРК "Люкс" Василь Довбуш. ФОТО

6 травня,під час виконання бойового завдання, загинув військовий, колишній медійник ТРК "Люкс" та 24 каналу Василь Довбуш.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті 24 каналу.

Василь Довбуш народився 17 січня 1991 року. У телерадіокомпанії "Люкс" він працював з вересня 2015 року по вересень 2019 року, зокрема займався монтажем та відеодизайном на 24 Каналі, а також на сайті.

Ведуча Діана Луцишин згадує військового як дуже яскраву та світлу людину. Вона підкреслює, що загибель Василя просто не вкладається в голову.

"Неймовірний, чудовий і дуже життєрадісний наш Василько Довбуш…", – написала Луцишин.

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Василь Довбуш
Василь Довбуш

Автор: 

журналістика (1769) телебачення (1172) втрати (4413)


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Вічна слава Героям! Вічна наша шана та пам'ять! Співчуття близьким та побратимам. На колінах(((
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08.05.2025 13:45 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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08.05.2025 13:59 Відповісти
рашистська мразь вбиває наших дітей. У мене мозок вибухає, коли я думаю, що всі наші синочки і донечки мали би жити, але якась мерзота їх вбила просто тому що в рашці замість людей народжується сміття
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08.05.2025 14:22 Відповісти
 
 