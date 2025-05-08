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У бою за Україну загинув колишній відеодизайнер ТРК "Люкс" Василь Довбуш. ФОТО
6 травня,під час виконання бойового завдання, загинув військовий, колишній медійник ТРК "Люкс" та 24 каналу Василь Довбуш.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили на сайті 24 каналу.
Василь Довбуш народився 17 січня 1991 року. У телерадіокомпанії "Люкс" він працював з вересня 2015 року по вересень 2019 року, зокрема займався монтажем та відеодизайном на 24 Каналі, а також на сайті.
Ведуча Діана Луцишин згадує військового як дуже яскраву та світлу людину. Вона підкреслює, що загибель Василя просто не вкладається в голову.
"Неймовірний, чудовий і дуже життєрадісний наш Василько Довбуш…", – написала Луцишин.
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shokolad
показати весь коментар08.05.2025 13:45 Відповісти Мені подобається 13
Serhios Bond #490169
показати весь коментар08.05.2025 13:59 Відповісти Мені подобається 7
ола жмуд
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