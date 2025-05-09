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Новости Утраты Украины
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На фронте погиб старший сержант, гранатометчик Виктор Гучок

гучок

22 апреля 2025 года в Запорожье погиб старший сержант, гранатометчик Виктор Гучок из Полонного Хмельницкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Главный медиацентр.

Гучок Виктор Павлович, 1980 года рождения, житель г. Полонное, старший сержант, гранатометчик горно-штурмового взвода. Погиб 22 апреля 2025 года во время выполнения боевого задания вблизи села Малые Щербаки Запорожской области.

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"Искренние соболезнования родным и собратьям. Светлая память и вечная слава Защитнику Украины!", - говорится в заметке.

Захоронение Героя состоялось 8 мая на Аллее Славы нового кладбища.

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потери (4400) ВСУ (6629)


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09.05.2025 11:57 Ответить
Героям Слава.
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09.05.2025 12:21 Ответить
Вічна Пам'ять Герою!
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09.05.2025 12:57 Ответить
Героям слава!
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09.05.2025 13:08 Ответить
 
 