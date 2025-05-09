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На фронті загинув старший сержант, гранатометник Віктор Гучок
22 квітня 2025 року на Запоріжжі загинув старший сержант, гранатометник Віктор Гучок з Полонного Хмельницької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Головний медіацентр.
Гучок Віктор Павлович, 1980 року народження, мешканець м. Полонне, старший сержант, гранатометник гірсько-штурмового взводу. Загинув 22 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу села Малі Щербаки Запорізької області.
"Щирі співчуття рідним і побратимам. Світла пам’ять і вічна слава Захиснику України!", - ідеться в дописі.
Поховання Героя відбулося 8 травня на Алеї Слави нового кладовища.
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Филип Преображенский
показати весь коментар09.05.2025 11:57 Відповісти Мені подобається 4
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