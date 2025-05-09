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На війні в Україні загинув грузинський доброволець Тарбей Арканія. ФОТО
У боях за Україну загинув грузинський доброволець Тарбей (Табо) Арканія, він воював на Покровському напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".
Видання пише, що 34-річний Арканія – біженець із Абхазії. Він проживав в Україні, був чемпіоном країни та Європи з тхеквондо.
Коли саме загинув боєць, не уточнюється. У нього залишилися дружина та двоє маленьких дітей.
Арканію поховають в Одесі 10 травня.
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показати весь коментар09.05.2025 02:06 Відповісти Мені подобається 6
MsSkifia #566162
показати весь коментар09.05.2025 02:13 Відповісти Мені подобається 7
Микола Січень #486030
показати весь коментар09.05.2025 03:11 Відповісти Мені подобається 1
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