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Новини Фото Втрати України
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На війні в Україні загинув грузинський доброволець Тарбей Арканія. ФОТО

У боях за Україну загинув грузинський доброволець Тарбей (Табо) Арканія, він воював на Покровському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Эхо Кавказа".

Загинув грузинський доброволець

Видання пише, що 34-річний Арканія – біженець із Абхазії. Він проживав в Україні, був чемпіоном країни та Європи з тхеквондо.

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Коли саме загинув боєць, не уточнюється. У нього залишилися дружина та двоє маленьких дітей.

Арканію поховають в Одесі 10 травня.

Автор: 

Грузія (1846) втрати (4415) добровольці (926) війна в Україні (4207)


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09.05.2025 02:06 Відповісти
Герой України.
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09.05.2025 02:13 Відповісти
Вічна пам'ять..
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09.05.2025 03:11 Відповісти
 
 