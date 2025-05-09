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Новости Фото Утраты Украины
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На войне в Украине погиб грузинский доброволец Тарбей Аркания. ФОТО

В боях за Украину погиб грузинский доброволец Тарбей (Табо) Аркания, он воевал на Покровском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Погиб грузинский доброволец

Издание пишет, что 34-летний Аркания - беженец из Абхазии. Он проживал в Украине, был чемпионом страны и Европы по тхэквондо.

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Когда именно погиб боец, не уточняется. У него остались жена и двое маленьких детей.

Арканию похоронят в Одессе 10 мая.

Автор: 

Грузия (4501) потери (4400) добровольцы (1173) война в Украине (4173)


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Топ комментарии
+20
Герой України.
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09.05.2025 02:13
+19
Співчуття рідним та близьким.
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09.05.2025 02:06
+14
Вічна пам'ять..
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09.05.2025 03:11
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Співчуття рідним та близьким.
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09.05.2025 02:06 Ответить
Герой України.
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09.05.2025 02:13 Ответить
Вічна пам'ять..
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09.05.2025 03:11 Ответить
Підарас у твоєї мамки з-під спідниці випав!
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09.05.2025 06:41 Ответить
В вечный бан тварь рашнявая! К тебе тоже доберемся!
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09.05.2025 07:16 Ответить
Падаль только руснявая здесь ты! И за руснявый фашизм ответишь именно ты...
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09.05.2025 08:38 Ответить
Убогая,болеешь?
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09.05.2025 09:14 Ответить
БОТ аане аналан Ruzzen **********!!!!!
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09.05.2025 07:38 Ответить
Царство небесне воїну
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09.05.2025 07:23 Ответить
Герою України , Воїну Сакартвело Слава !!! 🙏 🇺🇦🇬🇪
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Героям Слава!
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09.05.2025 08:48 Ответить
Слава і вічна пам'ять справжньому Чоловікові і Герою!
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09.05.2025 08:48 Ответить
лучше бы арахамия
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09.05.2025 09:40 Ответить
 
 