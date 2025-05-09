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На войне в Украине погиб грузинский доброволец Тарбей Аркания. ФОТО
В боях за Украину погиб грузинский доброволец Тарбей (Табо) Аркания, он воевал на Покровском направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Издание пишет, что 34-летний Аркания - беженец из Абхазии. Он проживал в Украине, был чемпионом страны и Европы по тхэквондо.
Когда именно погиб боец, не уточняется. У него остались жена и двое маленьких детей.
Арканию похоронят в Одессе 10 мая.
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