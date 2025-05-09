На фронті загинув журналіст та офіцер ЗСУ Богдан Лисенко. ФОТО

У боях на Запорізькому напрямку загинув журналіст із Житомира, офіцер Збройних сил України Богдан Лисенко.

Про це 8 травня повідомив його син Антон Лисенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, його батько потрапив під ворожий обстріл на Запорізькому напрямку 13 квітня.

Що відомо про полеглого воїна?

Богдан Лисенко, відомий читачам під творчим псевдонімом Богдан Лу, народився 24 березня 1966 року. Його журналістська діяльність охоплювала десятки публікацій у всеукраїнських та регіональних медіа – "Факти", "КП в Україні", "Субота", "Ехо".

Він пройшов Революцію гідності від початку до кінця. Коли в Криму з’явилися "зелені чоловічки", Богдан одразу поїхав туди як журналіст і підготував репортаж.

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У 2014 році він працював журналістом-фрилансером на Донеччині та потрапив у полон. За три доби завдяки зусиллям волонтерів його вдалося визволити. Про своє перебування у полоні журналіст розповідав у матеріалі для газети "Факти".

"Мій батько почав боротьбу за нас усіх та свою країну ще з 2014 року. Тоді, як журналіст, він потрапив у полон в окупованому Донецьку. На щастя, його вдалося швидко обміняти. Полон не зламав його, а навпаки, став однією з причин продовження його боротьби в одному з добровольчих підрозділів, а згодом і в регулярних військах. За весь час служби батько зробив багато неймовірних публікацій та нарисів про долі та подвиги українських воїнів, якими я обов’язково поділюся з вами згодом", - написав його син.

У коментарі ІМІ Антон Лисенко повідомив, що його батько був вісім років в армії.

Після того як Богдан Лисенко підписав контракт із ЗСУ, він був снайпером-розвідником. Офіцерське звання він отримав під час повномасштабного вторгнення. Його остання посада – заступник командира роти.

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