Захищаючи Україну, на фронті загинув майстер спорту з сучасного п’ятиборства Ілля Ковальов. ФОТО

Захищаючи Україну від російської агресії, на фронті загинув 21-річний майстер спорту України з сучасного п'ятиборства Ілля Ковальов. Він виконував бойове завдання на Сумщині.

Трагічну звістку в соцмережі фейсбук повідомив Житомирський державний університет імені Івана Франка, студентом якого він був, інформує Цензор.НЕТ.

У навчальному закладі розповіли, що Ілля Ковальов був третьокурсником та мав звання майстра спорту з сучасного п’ятиборства.

"19 травня 2025 року, боронячи Україну на Сумщині, загинув наш студент, наш Герой - Ілля Ковальов. Третьокурсник, спортсмен, людина світла і сили. Йому було лише 21. Майстер спорту з сучасного п’ятиборства, у минулому - член збірної України. Ілля мав усе: талант, розум, витримку, мрію, серце, яке боліло за країну. Його знали як щирого, відкритого, цілеспрямованого хлопця. Жив справжньо. Боровся до кінця", - сказано в повідомленні.

