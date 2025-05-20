УКР
Захищаючи Україну, на фронті загинув майстер спорту з сучасного п’ятиборства Ілля Ковальов. ФОТО

Захищаючи Україну від російської агресії, на фронті загинув 21-річний майстер спорту України з сучасного п'ятиборства Ілля Ковальов. Він виконував бойове завдання на Сумщині.

Трагічну звістку в соцмережі фейсбук повідомив Житомирський державний університет імені Івана Франка, студентом якого він був, інформує Цензор.НЕТ.

Ілля Ковальов

У навчальному закладі розповіли, що Ілля Ковальов був третьокурсником та мав звання майстра спорту з сучасного п’ятиборства.

"19 травня 2025 року, боронячи Україну на Сумщині, загинув наш студент, наш Герой - Ілля Ковальов. Третьокурсник, спортсмен, людина світла і сили. Йому було лише 21. Майстер спорту з сучасного п’ятиборства, у минулому - член збірної України. Ілля мав усе: талант, розум, витримку, мрію, серце, яке боліло за країну. Його знали як щирого, відкритого, цілеспрямованого хлопця. Жив справжньо. Боровся до кінця", - сказано в повідомленні.

Читайте також: У бою за Україну загинув титулований український веслувальник Олександр Калініченко

Сумська область (4168) військовослужбовці (4900) втрати (4542)
Царство Небесне!
20.05.2025 18:20 Відповісти
Слава і вічна пам`ять Герою... і ще навіть не пожив (
20.05.2025 18:22 Відповісти
Краші гинуть ,а мерзота бикує. Вічна память.
20.05.2025 18:38 Відповісти
Герою Слава !!! 🙏 🥺🇺🇦
20.05.2025 18:58 Відповісти
Вічна Пам'ять Тобі Синку!!,, Щирі Співчуття, та Уклін до землі Батькам!,
20.05.2025 19:20 Відповісти
Гинуть кращі. Земний уклін, Ілля, за те ,що ми живимо . Співчуття рідним.
20.05.2025 19:21 Відповісти
R.I.P. Щирі співчуття близьким та рідним. Гинуть найкращі, такий молоденький ще! Вічна пам'ять! ГЕРОЯМ СЛАВА!
20.05.2025 19:33 Відповісти
R.I.P. Воїну !
Герою Слава !

співчуття батькам...

21 рік - справжнє доросле життя тільки починалось.
сум.
кацапам горіти в пеклі !
21.05.2025 00:18 Відповісти
 
 