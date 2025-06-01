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Новости Удар РФ по учебному подразделению ВСУ
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Предварительно, это был "Искандер", - спикер Сухопутных войск Саранцев о ударе по расположению учебного подразделения

Искандер ударил по военным ВСУ

Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев подтвердил ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Вероятно, речь идет об ударе по учебному подразделению на Днепропетровщине. Утром Воздушные силы информировали о ракете в направлении Днепра.

"На момент объявления воздушной тревоги весь личный состав находился в укрытиях, кроме тех, кто возможно не успел до них добраться. Предварительно известно, что это был "Искандер", но окончательные данные будут, когда место удара будет исследовано экспертами", - сообщил Саранцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 военных погибли, более 10 ранены: РФ нанесла удар по полигону на Сумщине

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.

Автор: 

ракеты (3601) потери (4424) ВСУ (6676)


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Топ комментарии
+9
Не можуть збити ці ''Іскандери'', бо скоріше за все там їх немає, або недостатньо ракет. ''Слуги'', починаючи з 2019 року закопували наш бюджет в асфальт і там всі наші системи ППО, наприклад ''Кільчень'' і сд-300. А асфальтоукладчики і катки з грейдерами ракети не збивають. Пішов сьомий рік кривавої війни, а ми до цього часу не створили своєї системи ППО, гроші то на марафони, то на російські старі реактори.
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01.06.2025 13:46
+8
А чому навчальний підрозділ розташовувався так близько до лінії фронту? Бо так логістика дешевше, еге-ж? А на безпеці солдат можна ЗЕкономити, тецека ще наловить.
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01.06.2025 13:43
+6
Попередньо, там висів кацапський дрон та передавав кацапам ситуацію в прямому ефірі.
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01.06.2025 13:55
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Интересно, почему наше ПВО никак не может сбить эти гребаные Искандеры? ведь раньше же сбивали их регулярно, а щас что не Искандер - то прилет гарантированный!
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01.06.2025 13:39 Ответить
Це біля кожного навчального центру ставити Петріоти, розум є?
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01.06.2025 13:45 Ответить
дійсно, зовсім подуріли, ставити де зря Петріоти. Вони стоять в понятних місцях
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01.06.2025 13:50 Ответить
Пропонуєте зняти Петріоти з оборони Києва, Одеси, Дніпра і тд і поставити їх на оборону окремих полігонів? Петріоти - штучна річ, їми неможливо закрити всю країну.
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01.06.2025 14:30 Ответить
в Києві якісь інші, кращі люди живуть, чим десь в іншому місті, наприклад в Харкові або Сумах?
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01.06.2025 14:59 Ответить
В Києві просто живе більше людей, ніж у Харкові і Сумах разом узятих - це по перше.
А по друге - Київ далі від ЛБЗ. У тих же Сумах Петріоти просто будуть знищені ланцетами, вони не мають розташовуватись на стільки близько до ЛБЗ, це ППО дальнього прикриття.
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01.06.2025 15:30 Ответить
якщо дальнього прикриття, то й не треба під Суми ставити. Тут інше питання. Поки в Києві не так часто грає тривога як в Сумах, то може все таки Суми взяти під прикриття, або хоча б прикордоння з курською/білгородською областю де наших хлопців стирають КАБами, відігнати москальську авіацію, чи в Києві за це не знають, як і не знають де це Сумська область
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01.06.2025 17:00 Ответить
Не можуть збити ці ''Іскандери'', бо скоріше за все там їх немає, або недостатньо ракет. ''Слуги'', починаючи з 2019 року закопували наш бюджет в асфальт і там всі наші системи ППО, наприклад ''Кільчень'' і сд-300. А асфальтоукладчики і катки з грейдерами ракети не збивають. Пішов сьомий рік кривавої війни, а ми до цього часу не створили своєї системи ППО, гроші то на марафони, то на російські старі реактори.
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01.06.2025 13:46 Ответить
Та досить вже про той Кільчень розповідати в дусі російських аналаговнєт.
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01.06.2025 13:50 Ответить
І правда..
Давайте поговоримо про всю ракетну програму, яку пустили до п...ди. Теж напевно кац4пи....чи все-таки їхні щурі....???
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01.06.2025 14:03 Ответить
В тому то і справа - що можна лише поговорити. Всі ці прекрасні програми були більшою мірою дерибаном державних коштів.
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01.06.2025 14:54 Ответить
По твоєму діючі зразки:

ПКР«Нептун», ОТР«Грім 2» (Політ ракети може відбуватися не тільки за прогнозованою балістичною траєкторією, а й за аеробалістичною. При такій траєкторії вона робить непередбачувані «стрибки», ухиляючись від протиракет противника. Це має допомагати в подоланні системи протиповітряної оборони ворога будь-якої складності. Подібні властивості мають і ракети ОТРК «Іскандер»),
ПТРК «Стугна», САУ 155мм «Богдана» ....

це «дерибан державних коштів.»?

А недерибан, це будівництво доріг « Білоруссія -Київ», і розмінування Чонгару ...
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01.06.2025 15:53 Ответить
таке вже волевиявлення джерела влади було..
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01.06.2025 13:53 Ответить
А чому навчальний підрозділ розташовувався так близько до лінії фронту? Бо так логістика дешевше, еге-ж? А на безпеці солдат можна ЗЕкономити, тецека ще наловить.
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01.06.2025 13:43 Ответить
в тебе знову дефіцит мосхів дає про себе знати.
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01.06.2025 13:50 Ответить
А без ТЦК--можна.Втік,то закрий рота
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01.06.2025 14:05 Ответить
Ну судячи з усього сховатися не вспіли близько сотні бійців. Або було пряме попадання. В любому випадку командира військової частини розтерти на плацу гусеницями танка
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01.06.2025 13:43 Ответить
Тільки командира? Я десь чув, що риба починає гнити з голови.
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01.06.2025 13:47 Ответить
скумбрію?
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01.06.2025 13:50 Ответить
Воняти буде....фу....гнила сепарсьаа вобла....
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01.06.2025 14:04 Ответить
Мда... Может сразу будем расстреливать без суда и следствия? Так, на всякий случай, вдруг он виноват?
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01.06.2025 14:17 Ответить
це той портновський суд і слєдствіє?
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01.06.2025 14:23 Ответить
Причем здесь Портнов и следствие?
Вам, видать из Чехии сразу все понятно: кого танком задавить, кого под следствие отдать.
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01.06.2025 14:28 Ответить
причому тут Чехія?
портов і його судова система дуже знайома за границями України,
навіть в Іспанії..
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01.06.2025 14:31 Ответить
И? Будем давить танками командиров без суда и следствий, по Вашему хотению?
Потому, что Вы так решили? Извините, а Вы кто? Бог, судья?
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01.06.2025 14:33 Ответить
Немає мабуть ракет - щоб збивати Іскандери
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01.06.2025 13:44 Ответить
Ракети може і є, але біля кожного центру Петріот не поставиш.
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01.06.2025 13:51 Ответить
Може є - може й немає - біля Києва Трипільську ДРЕС розкурочили - бо не було чим збивати
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01.06.2025 14:00 Ответить
Про Трипільську ви колись взнаєте. Всьому свій час. І зрадники будуть в хорі кабздона.
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01.06.2025 14:06 Ответить
Імя, сєстра!?
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01.06.2025 14:10 Ответить
Патріот має обмежену дальність щодо збиття таких цілей.

Інше питання чому постійно одні і ті самі граблі, навчальні центри так близько до ЛБЗ. Скільки вже було таких втрат і ніякого висновку, немає місця на заході країни щоб навчальні центри розвернути. Чи в зоні можливих ударів Іскандерів буде краща підготовка.

Ще одна проблема це те що орки без розвідки беспілотником не нанесуть удар, необхідно контролювати дронами повітря, в світі є розробки дронів на водні що можуть знаходитись в повітрі по 8 годин, це не є якоюсь космічною технологією.

Або працювати в напрямку автоматичних АІ турелей, таким чином пішли Шведи, Турки та Китайці.
Шведи взагалі від проекту до робочої моделі 90 днів, в нас так не вийде але за рік реально родити таку систему.
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01.06.2025 13:59 Ответить
Балістичний іскандер і до Києва долітає отже не так вже і близько потрібно бути до лбз
летить він хвилин 5 отдже або недбальство що до швидкї нвакуаціі в укриття або недостатня кілткість цкриттів в тому місті щось таке...
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01.06.2025 14:06 Ответить
Герої не вмирають!
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01.06.2025 13:47 Ответить
шо за посада така речник.....замполіт ху"в......
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01.06.2025 13:49 Ответить
Заместители по морально-психологической защите в этом месте оскорбились).
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01.06.2025 13:53 Ответить
до замполіта саранцеву ще далеко..
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01.06.2025 13:55 Ответить
Попередньо, там висів кацапський дрон та передавав кацапам ситуацію в прямому ефірі.
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01.06.2025 13:55 Ответить
А тебі із закордону видно? Балабол--втік і сиди тихо.
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01.06.2025 14:08 Ответить
Царство небесне загиблим, пораненим як найшвидшого одужання.
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01.06.2025 13:58 Ответить
А що дивного якщо Ось такі Випускні роблять та в новинах показують
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01.06.2025 14:07 Ответить
Саме командування і здає
сирський повернув туди старих пердунів
ще часів януковича
там і шукайте
вони навіть українську мову не знають,
як і сирський.
Воює воно, с ка..
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01.06.2025 14:08 Ответить
Відколи кацап Сирок керує ЗСУ у нас одні поразки,втрати величезні.відступи і здача територій.
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01.06.2025 14:08 Ответить
а що, якби він був на стороні рф卐,
то результати наступу окупантів були б кращі?
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01.06.2025 14:27 Ответить
"Не встигли сховатися" - це як? Скільки км треба бігти до укриттів?
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01.06.2025 14:14 Ответить
Якийсь же щур НАВІВ!!! Для кожної матері НАШІ ДІТИ і душа болить!!!
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01.06.2025 14:14 Ответить
Мабуть, це той же навчальний центр, куди вже прилітало…, тоді ніхто не звертав уваги на розвідувальний бала й зараз ніхто не звернув…
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01.06.2025 14:14 Ответить
Що тут гадати....дали наводку. Щурів повно.
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01.06.2025 14:15 Ответить
йолопи давно пора всі навчання військових перенести під землю (в укриття в метро і т.д.)
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01.06.2025 15:24 Ответить
Мразота зелена, більше не було місця де УЦ розташувати.
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01.06.2025 15:29 Ответить
 
 