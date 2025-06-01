Предварительно, это был "Искандер", - спикер Сухопутных войск Саранцев о ударе по расположению учебного подразделения
Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев подтвердил ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Вероятно, речь идет об ударе по учебному подразделению на Днепропетровщине. Утром Воздушные силы информировали о ракете в направлении Днепра.
"На момент объявления воздушной тревоги весь личный состав находился в укрытиях, кроме тех, кто возможно не успел до них добраться. Предварительно известно, что это был "Искандер", но окончательные данные будут, когда место удара будет исследовано экспертами", - сообщил Саранцев.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.
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А по друге - Київ далі від ЛБЗ. У тих же Сумах Петріоти просто будуть знищені ланцетами, вони не мають розташовуватись на стільки близько до ЛБЗ, це ППО дальнього прикриття.
Давайте поговоримо про всю ракетну програму, яку пустили до п...ди. Теж напевно кац4пи....чи все-таки їхні щурі....???
ПКР«Нептун», ОТР«Грім 2» (Політ ракети може відбуватися не тільки за прогнозованою балістичною траєкторією, а й за аеробалістичною. При такій траєкторії вона робить непередбачувані «стрибки», ухиляючись від протиракет противника. Це має допомагати в подоланні системи протиповітряної оборони ворога будь-якої складності. Подібні властивості мають і ракети ОТРК «Іскандер»),
ПТРК «Стугна», САУ 155мм «Богдана» ....
це «дерибан державних коштів.»?
А недерибан, це будівництво доріг « Білоруссія -Київ», і розмінування Чонгару ...
Вам, видать из Чехии сразу все понятно: кого танком задавить, кого под следствие отдать.
портов і його судова система дуже знайома за границями України,
навіть в Іспанії..
Потому, что Вы так решили? Извините, а Вы кто? Бог, судья?
Інше питання чому постійно одні і ті самі граблі, навчальні центри так близько до ЛБЗ. Скільки вже було таких втрат і ніякого висновку, немає місця на заході країни щоб навчальні центри розвернути. Чи в зоні можливих ударів Іскандерів буде краща підготовка.
Ще одна проблема це те що орки без розвідки беспілотником не нанесуть удар, необхідно контролювати дронами повітря, в світі є розробки дронів на водні що можуть знаходитись в повітрі по 8 годин, це не є якоюсь космічною технологією.
Або працювати в напрямку автоматичних АІ турелей, таким чином пішли Шведи, Турки та Китайці.
Шведи взагалі від проекту до робочої моделі 90 днів, в нас так не вийде але за рік реально родити таку систему.
летить він хвилин 5 отдже або недбальство що до швидкї нвакуаціі в укриття або недостатня кілткість цкриттів в тому місті щось таке...
сирський повернув туди старих пердунів
ще часів януковича
там і шукайте
вони навіть українську мову не знають,
як і сирський.
Воює воно, с ка..
то результати наступу окупантів були б кращі?