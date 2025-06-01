Предварительно, это был "Искандер", - спикер Сухопутных войск Саранцев о ударе по расположению учебного подразделения

Спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев подтвердил ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Вероятно, речь идет об ударе по учебному подразделению на Днепропетровщине. Утром Воздушные силы информировали о ракете в направлении Днепра.

"На момент объявления воздушной тревоги весь личный состав находился в укрытиях, кроме тех, кто возможно не успел до них добраться. Предварительно известно, что это был "Искандер", но окончательные данные будут, когда место удара будет исследовано экспертами", - сообщил Саранцев.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.