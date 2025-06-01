12 воинов погибли, более 60 раненых: враг нанес ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ (обновлено)
Сегодня, 1 июня 2025 года, враг нанес ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. К сожалению, есть погибшие и раненые военнослужащие. По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.
"Подчеркиваем, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава в Командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины создана комиссия и назначено служебное расследование. Командование и личный состав оперативного командования "Схід" также будут оказывать полное содействие работе правоохранительных органов.
"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности.
В то же время принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в условиях ракетных и воздушных ударов агрессора по тыловым районам", - отмечают в Сухопутных войсках.
Обновленная информация
Позже в Сухопутных войсках уточнили, что по состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.
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Скільки ще невдач , непродуманих рішень сирського терпіти та, як результат загибель бійців ?
Черговий приклад, їх безкарності!! Змін до законодавства так і немає, упродовж 4 років!
Не публікуйте інформацію такого роду!
Таке висвітлення фактів влучань у військову інфраструктуру ЗСУ розцінюється як підтвердження результативності для ворога, можливість планування ним нових терористичних дій задля знищення України!
Загинули на навчаннях, БР не було,
То і виплат родинам буде "як кіт наплакав"
А через рік внесуть зміни до закону аби встановити справедливість , яку самі порушили