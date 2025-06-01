12 воинов погибли, более 60 раненых: враг нанес ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ (обновлено)

Сегодня, 1 июня 2025 года, враг нанес ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. К сожалению, есть погибшие и раненые военнослужащие. По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

"Подчеркиваем, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава в Командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины создана комиссия и назначено служебное расследование. Командование и личный состав оперативного командования "Схід" также будут оказывать полное содействие работе правоохранительных органов.

"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности.

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В то же время принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в условиях ракетных и воздушных ударов агрессора по тыловым районам", - отмечают в Сухопутных войсках.

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Позже в Сухопутных войсках уточнили, что по состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.