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Новости Удар РФ по учебному подразделению ВСУ
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12 воинов погибли, более 60 раненых: враг нанес ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ (обновлено)

РФ нанесла удар по начальному центру ВСУ

Сегодня, 1 июня 2025 года, враг нанес ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. К сожалению, есть погибшие и раненые военнослужащие. По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск ВСУ.

"Подчеркиваем, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилось в укрытиях. Пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава в Командовании Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины создана комиссия и назначено служебное расследование. Командование и личный состав оперативного командования "Схід" также будут оказывать полное содействие работе правоохранительных органов.

"В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности.

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В то же время принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в условиях ракетных и воздушных ударов агрессора по тыловым районам", - отмечают в Сухопутных войсках.

Обновленная информация

Позже в Сухопутных войсках уточнили, что по состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

сухопутні скрін

Автор: 

ракеты (3601) потери (4424) ВСУ (6676) война в Украине (4582)


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Топ комментарии
+31
більшість з цих центрів засновані ще з совка,і є на друкованих мапах ,та і вищий офіцерський склад обох сторін виходці з цих центрів
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01.06.2025 12:47
+23
"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності."

Джерело: https://censor.net/ua/n3555463

Вже когось покарали в попередніх аналогічних випадках, навіть коли були дебільної шикування?
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01.06.2025 12:44
+21
Як вони *** знають куди і коли бити?Можливо свої здають.
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01.06.2025 12:42
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Поверніть Залужного!
Скільки ще невдач , непродуманих рішень сирського терпіти та, як результат загибель бійців ?
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01.06.2025 13:30 Ответить
Залужний краще, безумовно, але і при ньому таке було
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01.06.2025 14:59 Ответить
В сухопутних військах ****...нний бардак!!!
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01.06.2025 13:30 Ответить
совкозадроченці зеленські генерали ,та командири , виконавці шикувуння ...більше казати нема шо ,при такому🤡 говнокомандуючому...
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01.06.2025 13:36 Ответить
На ранніх стадіях життєвого циклу солдата намагається рашня бити по мобілізаційному ресурсу. Такими темпами скоро перейдуть і на удари по будівлях ТЦК.
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01.06.2025 13:39 Ответить
А що ви хочете поки у нас зеленожабі у владі і кацап Сирський керує ЗСУ ?
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01.06.2025 13:39 Ответить
Так наш верховний це законспірований ераст фандорін
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01.06.2025 14:32 Ответить
Можливо і свої здають. Коли тебе зловили тцкашники, оштрафували, відмудохали і відправили в навчальний центр, то у декого з'являється думка, а навіщо така держава потрібна?
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01.06.2025 13:44 Ответить
Можна спитати, а яке на вашу думку ставлення до солдат в рашистській армії?
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01.06.2025 14:57 Ответить
Интересно, какие там бомбоубежища? Ну на полигонах вообще в палатках живут, а рядом есть бомбоубежище, которое выдержит и ядерный удар, с необходимым количесвом мест, кроватями, питьевой водой, туалетами и т.д. ? Это же какой то бред )))
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01.06.2025 13:47 Ответить
як всі були в укриттях то або укриття гімно або було пряме влучання
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01.06.2025 13:53 Ответить
Нашою армією керують дебіли
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01.06.2025 14:08 Ответить
А другие у вас есть?
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01.06.2025 14:35 Ответить
Таких дебілів як у вас, кацапів, ніде немає.
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01.06.2025 14:36 Ответить
Ворог здав розташування. Не встигли всі перейти в укриття. Той, хто зараз пише щось негативне про командування - ворог
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01.06.2025 14:35 Ответить
Можливо і так, але можливо це і порушення дисціплини
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01.06.2025 14:55 Ответить
Орест ти слабоумний! Напиши ще що Потужний в нас патріот! ахаахах
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01.06.2025 15:12 Ответить
Ось чому ніхто не хоче йти в цю армію. Так що тортурами доводиться "рекрутувати".
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01.06.2025 14:43 Ответить
Не стоило бы оглашать информацию сколько людей погибло и сколько было ранено, это ведь на руку расейской пропаганде которая с удовольствием потирает руки от этой информации, нужно было просто написать что да, что были и потерпевшие.. А это обычно секретная информация..
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01.06.2025 14:51 Ответить
Іноді журналісти роблять такі сюжети для ТБ, не тільки про навчання, але і про військові дії на передовій або про ремонтне розташування, виробництво, що привертають увагу рашистської розвідки і частково підказують де і що. Скільки разів вже піднімали питання стосовно діяльності журналістів, типу заткніть свій рот.
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01.06.2025 14:54 Ответить
Хтось БРЕШЕ! Якщо всі були в укритті, то чому така велика кількість постраждалих?
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01.06.2025 15:10 Ответить
12 загиблих і 60 поранених - це тому, що всі були в укриттях? Раніше в совковій армії були відповідні часові нормативи з виконання необхідних дій при виникненні небезпеки. Наприклад, протигаз треба було дістати з сумки й одягти за декілька секунд. Судячи з повідомлення командування, воно так і не ввело норматив на реагування в разі сповіщення про ракетну атаку. Оце "крім тих, хто можливо не встиг до них дістатись" (до укриттів) говорить про те, що немає ніяких нормативів і саме тому багато людей залишились під ударом. Якби було по іншому, то не було би стільки постраждалих. Танцюємо на граблях далі.
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01.06.2025 15:28 Ответить
На кожну нашу перемогу ціною неймовірних зусиль знайдеться падла в погонах, котра буде тренувати бійців в пару секунд польота Іскандера. І ніхто с хенералів дебілів ніколи не відповість. І Верховний дегенерат теж.
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01.06.2025 15:29 Ответить
А кровавий дракон зеленский все жере тай жере кроваву жатву дітей України. Взагалі відсутні військові керівники NATIвських стандартів - сини та онуки маршала жюкова керують дебілом, чотирижди уклоністом, верховним гамнокомандувачем зеленским. А згідно умов Оману - у зеленского завдання - знищення якогомого більше українців, котрі захищають країну у окопах по коліно від зеленского. Алеж яка підтримка кровавої діяльності рашистського діверсанта - 75% населення України саме це і підтримують. Нема ні слів ні думок. Є чітке розуміння - Україні - ****...ь. Бачу шо зараз росіянських офіцерів та генералів у мо України та генштабі більше ніж було при біженці. Нахрін йти та гинути за цих пройдисвитів.
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01.06.2025 15:44 Ответить
Кто **** здает всю инфу , бусофикация вылавливала шоб так погибнуть , кругом стукачи, **** ..
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01.06.2025 15:51 Ответить
Без дії коригувальників-убивць, таке не відбувається!!
Черговий приклад, їх безкарності!! Змін до законодавства так і немає, упродовж 4 років!
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01.06.2025 15:58 Ответить
Шановні модератори ресурсу!
Не публікуйте інформацію такого роду!
Таке висвітлення фактів влучань у військову інфраструктуру ЗСУ розцінюється як підтвердження результативності для ворога, можливість планування ним нових терористичних дій задля знищення України!
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01.06.2025 16:20 Ответить
Як вони могли бути в укритті якщо на відео знятим з кацапського безпілотника удар був нанесений по пусковим установкам дронів прямо по полігону. Дрон висів весь цей час та наводив ракету. Йолопи досі проводять навчання в прифронтових регіонах.
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01.06.2025 16:24 Ответить
Ой та перестаньте, генерали у день відправляють по сотні на вірну смерть, а тут "якихось" 12.
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01.06.2025 16:28 Ответить
Где ж столько граблей найти что б каждый раз на них наступать?
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01.06.2025 16:29 Ответить
а зараз вже 5 аеродром роз1йобується - «Воскрєсєнск»
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01.06.2025 16:45 Ответить
А тепер згадаємо зміни до законодавства.
Загинули на навчаннях, БР не було,
То і виплат родинам буде "як кіт наплакав"
А через рік внесуть зміни до закону аби встановити справедливість , яку самі порушили
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01.06.2025 17:00 Ответить
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