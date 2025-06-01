УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9806 відвідувачів онлайн
Новини Удар РФ по навчальному підрозділу ЗСУ
5 716 34

12 воїнів загинули, понад 60 поранених: ворог завдав ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ (оновлено)

РФ вдарила по начальному центру ЗСУ

Сьогодні, 1 червня 2025 року, ворог завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці. Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

"Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.

"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 військових загинули, понад 10 поранено: РФ завдала удару по полігону на Сумщині

Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців в умовах ракетних та повітряних ударів агресора по тилових районах", - наголошують у Сухопутних військах.

Оновлена інформація

Пізніше у Сухопутних військах уточнили, що станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

сухопутні скрін

Автор: 

ракети (4058) втрати (4439) ЗСУ (7649) війна в Україні (4620)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+6
"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності."

Джерело: https://censor.net/ua/n3555463

Вже когось покарали в попередніх аналогічних випадках, навіть коли були дебільної шикування?
показати весь коментар
01.06.2025 12:44
+6
більшість з цих центрів засновані ще з совка,і є на друкованих мапах ,та і вищий офіцерський склад обох сторін виходці з цих центрів
показати весь коментар
01.06.2025 12:47
+5
Як вони *** знають куди і коли бити?Можливо свої здають.
показати весь коментар
01.06.2025 12:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як вони *** знають куди і коли бити?Можливо свої здають.
показати весь коментар
01.06.2025 12:42 Відповісти
більшість з цих центрів засновані ще з совка,і є на друкованих мапах ,та і вищий офіцерський склад обох сторін виходці з цих центрів
показати весь коментар
01.06.2025 12:47 Відповісти
І там з часів совка рописани дні тижня і години занять, кількість слухачів...
Що ти несеш...
показати весь коментар
01.06.2025 12:51 Відповісти
я сам можу до десятка перелічити навіть не бувши професійним військовим бо якщо ти уважний назви та місце часто виникають прямо у смі,а тим хто в темі знають взагалі стільки що важко уявити
показати весь коментар
01.06.2025 12:55 Відповісти
жопа з вухами,лише лозунги,лише девізи,пустодзвін ....
показати весь коментар
01.06.2025 12:56 Відповісти
Напрягі своі межушний і мєжягодічний гангліі і ще раз прочитай, про що написано:
«І там з часів совка розписани дні тижня і години занять, кількість слухачів...»
Про місце там не йдеться ні слова.
Ну давай.
Ти сможєшь !
показати весь коментар
01.06.2025 13:06 Відповісти
Мабуть це ти про себе, а він правий. Також це торкається усіх держустанов, наукових і інших освітніх установ, підприємств і так далі. Причому вони були на картах до 2014 року, та і зараз їх можна знайти. Теж саме можна сказати про ху...лостан
показати весь коментар
01.06.2025 13:06 Відповісти
Кордон під час війни зачиняють на в'їзд, щоб ніяка фсбешна підарасня не просочилася,це ще дві тисячі років тому написано...
показати весь коментар
01.06.2025 12:47 Відповісти
Вище військове-політичне керівництво за грощі маму рідну продасть.
Одні зрадники, злодії та корупціонери керують країною.
Тому, очевидно, хто здав розташування навчального підрозділу.
показати весь коментар
01.06.2025 12:48 Відповісти
«За шмат гнилої ковбаси (підгнилого хамону),
У вас хоч матір попроси...
То - оддасте»
...
Т.Шевченко
показати весь коментар
01.06.2025 12:53 Відповісти
😢
показати весь коментар
01.06.2025 13:10 Відповісти
Диствительно
показати весь коментар
01.06.2025 12:51 Відповісти
А чиї це єрмак, татаров, арахамія, міндіч, шафер, гогіашвіллі, умеров, сирський, залєнской? точно не українські
показати весь коментар
01.06.2025 12:52 Відповісти
"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності."

Джерело: https://censor.net/ua/n3555463

Вже когось покарали в попередніх аналогічних випадках, навіть коли були дебільної шикування?
показати весь коментар
01.06.2025 12:44 Відповісти
Не факт що цього разу шикування не було. Хоч вони й заперечують це.
показати весь коментар
01.06.2025 12:49 Відповісти
Та нi ж бо. Напевно бачимо натяк на те, що пiдвал звичайний мае умовну назву - бомбосховище
показати весь коментар
01.06.2025 13:04 Відповісти
Як ви без шикування, або просто гуртування людей віддаси загальний наказ, чи оголосиш задачу? По одному підходити до кожного, і на вухо розповідати?
показати весь коментар
01.06.2025 13:06 Відповісти
Знову ті самі граблі, усі причетні то цього повинні бути публічно розстріляні, тільки так можна боротися з халатністю!
показати весь коментар
01.06.2025 12:45 Відповісти
В заповіті порнова нічого не сказано про покарання причетних, а без санкції порнова аліменти на дитину неможливо присудити
показати весь коментар
01.06.2025 12:47 Відповісти
неПане Дмитре,читай мене уважно-ніхто тобі не радить,як жити за кордоном.Тому,свої дебільні поради,що і як нам тут робити засунь собі у сраку.Вибач за мою толерантність.
показати весь коментар
01.06.2025 13:00 Відповісти
Може хлоп - на передку пiд вiпн?
показати весь коментар
01.06.2025 13:08 Відповісти
Далеко же ти від граблів сховався і так сміливо поради надаєш
показати весь коментар
01.06.2025 13:10 Відповісти
Могли здати як колаборанти,так і учні,котрі тупо хизуються родині чи ще комусь(
показати весь коментар
01.06.2025 12:51 Відповісти
Якась мразь стуканула про місцезнаходження наших військ 🙁
показати весь коментар
01.06.2025 12:54 Відповісти
Замкнене коло -
- з одного боку кацапи знають де всі наші навчальні центри , а які там укриття - всім зрозуміло і так ...
- везти на навчання треба за кордон - але вивозити "бусифікованих" за кордон , де половина з них порозбігається також не дуже хочуть ...
показати весь коментар
01.06.2025 12:55 Відповісти
Зебіли
показати весь коментар
01.06.2025 12:56 Відповісти
Расследования еще не было,а невиновные уже есть.
показати весь коментар
01.06.2025 13:00 Відповісти
Прибравши Залужного ,зелена свора ,буде знищувати ЗСУ.
показати весь коментар
01.06.2025 13:01 Відповісти
як громко сказано ...навчального центру....кінчені покидьки вже не знають яку лапшу на вуха вішати бидлу...
показати весь коментар
01.06.2025 13:04 Відповісти
Л юди ! Кожне військове училище - це в першу чергу військова частина , де існують правила Уставу - чергові , днювальні , відпочиваючі після добового чергування , зв"язківці і таке інше . На мою думку , не треба тут шукати зраду або недбалість . Хоча ... Це війна . Земля пухом загиблим , їх рідним - сердечного співчуття , пораненим - одужання
показати весь коментар
01.06.2025 13:07 Відповісти
Війна, всі злочини верховних зрадників, не спише.
показати весь коментар
01.06.2025 13:13 Відповісти
На полігонах усі в палатках живуть. Касетний Іскандер багато жертв дає.
показати весь коментар
01.06.2025 13:09 Відповісти
Треба капати землянки, проводити туди електрику та жити і вчитися там, а не в навчальних центрах
показати весь коментар
01.06.2025 13:13 Відповісти
 
 