12 воїнів загинули, понад 60 поранених: ворог завдав ракетного удару по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ (оновлено)

Сьогодні, 1 червня 2025 року, ворог завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці. Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

"Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування "Схід" також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.

"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 6 військових загинули, понад 10 поранено: РФ завдала удару по полігону на Сумщині

Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров'я військовослужбовців в умовах ракетних та повітряних ударів агресора по тилових районах", - наголошують у Сухопутних військах.

Оновлена інформація

Пізніше у Сухопутних військах уточнили, що станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.