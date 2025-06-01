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Новости Удар РФ по учебному подразделению ВСУ
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Зеленский назначил совещание по поводу удара РФ по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ на Днепропетровщине

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил совещание с участием Генштаба и Минобороны из-за российского удара 1 июня по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня россияне нанесли ракетный удар по учебному лагерю на Днепровщине. К сожалению, есть потери. Погибли наши военные. Мои соболезнования всем родным и близким. Это уже не первый такой удар, когда Украина теряет людей", - прокомментировал он.

Президент назначил совещание с участием, в частности, Михаила Драпатого, Андрея Гнатова, Александра Сырского и министра обороны Умерова после его возвращения с переговоров в Стамбуле, "чтобы со всем этим разобраться".

"Наши все боевые ребята нужны на фронте - в защите Украины. Каждый. И каждую жизнь мы должны беречь. Все решения, которые для этого нужны, будут приняты. Спасибо всем, кто помогает. Спасибо всем, кто с Украиной", - добавил Зеленский.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.

По данным представителя Сухопутных войск Виталия Саранцева, удар нанесли ракетой "Искандер". Атакованное учебное подразделении расположено в Днепропетровской области.

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый заявил, что подал рапорт об отставке с должности после обстрела полигона ВСУ 1 июня.

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) ВСУ (6676) Днепропетровская область (4061) Сухопутные войска ВСУ (8)


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Топ комментарии
+9
Забыл пригласить туда настоящих профессиАналов дела уничтожения свинособаками наших воинов, которых собирают толпами на полигонах и на чём они же ещё и пиарятся.
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01.06.2025 22:02
+7
В УКРАЇНІ - ПОВНИЙ ПРОВАЛ З ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ, МОЖЛИВО ЦЕ ЗРОБЛЕНО НАВМИСНО ЩОБИ ОСЛАБИТИ ЗБРОЙНІ СИЛИ

Британський полковник Ґлент Ґрант https://www.facebook.com/glen.grant.908?__cft__[0]=AZV15MRhdSIHxPVg8VUAjMInT17wPwNMEm4xPbdhDstLNxVDtNX8_zV6l_-9QKeDE6EL-3nXmDXPJRoSGryrHYwK-gTYMSgdHhrRfe1GMB3rxTsQ9ukc5iv00Zo8y6jSpYjtc0jYqQxbz5MzOZT1l13n1KQXpNEr-c0waSRm-PHw2dexaXmdq7m6lEiqrseNaSYPf9HmEf-C6FJXm_c-IE1W&__tn__=-]K-y-R Glen Grant:

"Другою великою проблемою є нераціональне використання робочої сили: багато здібних чоловіків служать в поліції або на кордоні, а не в армії, в той час як жінки не використовуються належним чином. Принцип має бути таким: «Не треба чоловіка там, де може працювати жінка», як під час світових воєн у Британії та Америці, коли жінки брали на себе життєво важливі ролі.

Минулого тижня у Львові я бачив багато чоловіків, які без потреби виконують функції поліцейських та прикордонників - такі завдання, як перевірка паспортів, не вимагають від чоловіків належної фізичної підготовки. Ці чоловіки потрібні в інших місцях. Це повний провал в управлінні людськими ресурсами.

Я майже схильний думати, що це робиться навмисно, щоб послабити збройні сили. Це треба було виправити ще п'ять-шість років тому, ще до повномасштабного вторгнення."
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01.06.2025 22:17
+4
Не зрозумів, ти не віриш в геній Надпотужного? Він гігавати ротом виробляє, одночасно рулячи мільйоном дронів, зараз доповіді заслухає і розбереться, на що обміняти Курщину...
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01.06.2025 22:11
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Правила форума Совет форумчан
Навряд чи з цим можна розібратись . Єдиний варіант - або на всі 45 днів , безвилазно , ховати хлопців в учєбках в бетонні бункери , або вивозити їх , на БЗВП , за кордон ...
Більше варіантів нема
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01.06.2025 22:01 Ответить
Не зрозумів, ти не віриш в геній Надпотужного? Він гігавати ротом виробляє, одночасно рулячи мільйоном дронів, зараз доповіді заслухає і розбереться, на що обміняти Курщину...
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01.06.2025 22:11 Ответить
Проблема у наявності великої кількості тих бетонних бункерів, які б могли використовуватися хоча б як казарми, а у перспективі й навчальні класи, стрільбища, а не тільки як бомбосховища. Бо через загальне виснаження сигнали тривоги ігноруються схоже не тільки цивільними, а й військовими.
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01.06.2025 22:25 Ответить
Забыл пригласить туда настоящих профессиАналов дела уничтожения свинособаками наших воинов, которых собирают толпами на полигонах и на чём они же ещё и пиарятся.
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01.06.2025 22:02 Ответить
та не піаряться - маякують...
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01.06.2025 22:11 Ответить
Це селфі обійшлося по данним сайту радіостанції Дойче Велле - 61 загиблий та 160 поранених.
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01.06.2025 22:17 Ответить
Не перший такий удар по військовим а по тих епізодах шо передувало цьому - розібрались?
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01.06.2025 22:03 Ответить
Зеленський призначив нараду. А ще це воно може заслухати. Ось і все на що здатне це бездарне чмо.
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01.06.2025 22:03 Ответить
Аби, було бездарне чмо, то ми б з тобою були б на картах русні. Він, що на кожен полігон буде їздить і кожному майору об'яснять? От тепер тих майорів, полковніков і на передову - хай повоюють. Хоча вони навоюють...
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01.06.2025 22:10 Ответить
Олександр, ви в своєму розумі? Це опудало може "об'яснять" тільки те, що він "нєлохкакойто"...
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01.06.2025 22:15 Ответить
Він призначив Сирського, який повинен нести відповідальність і "кожному майору об'яснять"
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01.06.2025 22:19 Ответить
Шашликів хоч встиг наїстись у 2022-му? Чи все було зроблено правильно, як і задумувалось? То це він врятував Україну? Не ЗСУ, не добровольці, не тероборона? А, згадав, Татаров, який вбивав чеченців. Молись далі на свого ідола, вірь, що без Зеленського не було би вже України, він єдиний рятівник нації. Бох!
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02.06.2025 00:31 Ответить
Кто-то наводит из середины. Есть предатели и их нужно вычислять сразу!
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01.06.2025 22:05 Ответить
з якої нахер середени?! про конкретно цей центр і полігон знає кожна собака бродяча! це не перший раз саме туди прилітає!
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01.06.2025 22:09 Ответить
Так зачем тогда там собираться?? Кто дал эту команду того и наказать. Может он это и есть предатель.
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01.06.2025 22:36 Ответить
де збиратися? тобто згорнути всі навчальні центри та полігони? ви не розумієте що це за об'єкт та його масштаби...
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01.06.2025 22:50 Ответить
не все свернуть а только те которые находятся в зоне досягаемости ударов из болот. А собираться и готовиться на Западной Украине. Это же очевидно!
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01.06.2025 23:49 Ответить
В УКРАЇНІ - ПОВНИЙ ПРОВАЛ З ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ, МОЖЛИВО ЦЕ ЗРОБЛЕНО НАВМИСНО ЩОБИ ОСЛАБИТИ ЗБРОЙНІ СИЛИ

Британський полковник Ґлент Ґрант https://www.facebook.com/glen.grant.908?__cft__[0]=AZV15MRhdSIHxPVg8VUAjMInT17wPwNMEm4xPbdhDstLNxVDtNX8_zV6l_-9QKeDE6EL-3nXmDXPJRoSGryrHYwK-gTYMSgdHhrRfe1GMB3rxTsQ9ukc5iv00Zo8y6jSpYjtc0jYqQxbz5MzOZT1l13n1KQXpNEr-c0waSRm-PHw2dexaXmdq7m6lEiqrseNaSYPf9HmEf-C6FJXm_c-IE1W&__tn__=-]K-y-R Glen Grant:

"Другою великою проблемою є нераціональне використання робочої сили: багато здібних чоловіків служать в поліції або на кордоні, а не в армії, в той час як жінки не використовуються належним чином. Принцип має бути таким: «Не треба чоловіка там, де може працювати жінка», як під час світових воєн у Британії та Америці, коли жінки брали на себе життєво важливі ролі.

Минулого тижня у Львові я бачив багато чоловіків, які без потреби виконують функції поліцейських та прикордонників - такі завдання, як перевірка паспортів, не вимагають від чоловіків належної фізичної підготовки. Ці чоловіки потрібні в інших місцях. Це повний провал в управлінні людськими ресурсами.

Я майже схильний думати, що це робиться навмисно, щоб послабити збройні сили. Це треба було виправити ще п'ять-шість років тому, ще до повномасштабного вторгнення."
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01.06.2025 22:17 Ответить
https://x.com/i/status/1929219736413315192
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01.06.2025 22:39 Ответить
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01.06.2025 22:40 Ответить
Зе у відставку!
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01.06.2025 22:53 Ответить
Як свідками, ОБОВЯЗКОВО залучити отих, аброхамія з ВРУ та групою осіб, що були з ним, на Яворівському полігоні, перед обстрілом московитами! Може, в решті - решт, їх таки покарають, оті портновські халуї на посадах прокурорської та суддівської касти!??!?
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01.06.2025 23:01 Ответить
Совковому хенералу - чего изволите, пальчиком погрозили. А боевого генерала уволили.
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01.06.2025 23:29 Ответить
Знову ці пусті слова і нічого не буде зроблено. Скільки вже було таких випадків, але крім піару й сумного виразу обличчя - НІЧОГО! Це так само, як дати йому сісти за штурвал літака, ніби він пілот. Але його літак нікуди не полетить. Коли немає ніякого поняття, що потрібно робити, то й далі будуть гинути люди. Не може кухарка ефективно керувати державою, які б наради вона не проводила.
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02.06.2025 00:21 Ответить
 
 