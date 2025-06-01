Зеленский назначил совещание по поводу удара РФ по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ на Днепропетровщине
Президент Украины Владимир Зеленский назначил совещание с участием Генштаба и Минобороны из-за российского удара 1 июня по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области.
Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня россияне нанесли ракетный удар по учебному лагерю на Днепровщине. К сожалению, есть потери. Погибли наши военные. Мои соболезнования всем родным и близким. Это уже не первый такой удар, когда Украина теряет людей", - прокомментировал он.
Президент назначил совещание с участием, в частности, Михаила Драпатого, Андрея Гнатова, Александра Сырского и министра обороны Умерова после его возвращения с переговоров в Стамбуле, "чтобы со всем этим разобраться".
"Наши все боевые ребята нужны на фронте - в защите Украины. Каждый. И каждую жизнь мы должны беречь. Все решения, которые для этого нужны, будут приняты. Спасибо всем, кто помогает. Спасибо всем, кто с Украиной", - добавил Зеленский.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.
По данным представителя Сухопутных войск Виталия Саранцева, удар нанесли ракетой "Искандер". Атакованное учебное подразделении расположено в Днепропетровской области.
Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый заявил, что подал рапорт об отставке с должности после обстрела полигона ВСУ 1 июня.
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"Другою великою проблемою є нераціональне використання робочої сили: багато здібних чоловіків служать в поліції або на кордоні, а не в армії, в той час як жінки не використовуються належним чином. Принцип має бути таким: «Не треба чоловіка там, де може працювати жінка», як під час світових воєн у Британії та Америці, коли жінки брали на себе життєво важливі ролі.
Минулого тижня у Львові я бачив багато чоловіків, які без потреби виконують функції поліцейських та прикордонників - такі завдання, як перевірка паспортів, не вимагають від чоловіків належної фізичної підготовки. Ці чоловіки потрібні в інших місцях. Це повний провал в управлінні людськими ресурсами.
Я майже схильний думати, що це робиться навмисно, щоб послабити збройні сили. Це треба було виправити ще п'ять-шість років тому, ще до повномасштабного вторгнення."