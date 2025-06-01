Зеленский назначил совещание по поводу удара РФ по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ на Днепропетровщине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил совещание с участием Генштаба и Минобороны из-за российского удара 1 июня по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня россияне нанесли ракетный удар по учебному лагерю на Днепровщине. К сожалению, есть потери. Погибли наши военные. Мои соболезнования всем родным и близким. Это уже не первый такой удар, когда Украина теряет людей", - прокомментировал он.

Президент назначил совещание с участием, в частности, Михаила Драпатого, Андрея Гнатова, Александра Сырского и министра обороны Умерова после его возвращения с переговоров в Стамбуле, "чтобы со всем этим разобраться".

"Наши все боевые ребята нужны на фронте - в защите Украины. Каждый. И каждую жизнь мы должны беречь. Все решения, которые для этого нужны, будут приняты. Спасибо всем, кто помогает. Спасибо всем, кто с Украиной", - добавил Зеленский.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.

По данным представителя Сухопутных войск Виталия Саранцева, удар нанесли ракетой "Искандер". Атакованное учебное подразделении расположено в Днепропетровской области.

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый заявил, что подал рапорт об отставке с должности после обстрела полигона ВСУ 1 июня.