Драпатый подал в отставку из-за удара РФ по полигону: "Это моя ответственность"
Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый заявил, что подал рапорт об отставке с должности после обстрела полигона 1 июня.
Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины", - отметил он.
Он объясняет, что не смог обеспечить выполнение своих же приказов: "Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность".
Он объясняет, что не смог обеспечить исполнение своих же приказов: "Не дожал, не убедил, не изменил отношения к человеку в строю. Это моя ответственность".
"12 погибших. Есть раненые. Это молодые ребята из учебного батальона. Большинство из них находились в укрытиях. Они должны были учиться, жить, бороться - не погибать. Мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал", - сообщил Драпатый.
По его словам, поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность - всегда на командовании.
"Именно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия.
Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношения к службе, не признавать свои ошибки – мы обречены. Без личной ответственности – нет развития. Без развития – нет победы", – говорится в сообщении.
"Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, – живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, – умирает изнутри", – добавил он.
Драпатый также инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий и эффективности систем оповещения, но ни одна проверка не вернет тех, кого мы потеряли.
"Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь – не слово, а действие. Где ответственность – не наказание, а основа доверия. Где каждый командир ежедневно отвечает – за приказ, за решение, за человека", – резюмировал он.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.
По данным спикера Сухопутных войск Виталия Саранцева, удар нанесли ракетой "Искандер". Атакованное учебное подразделение расположено на Днепропетровщине.
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Таке враження що всі нормальні очуть звідти дати дьору.
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дарма, треба битись до кінця, пане Генерал !
а смерть солдат є на совісті кожного командира, починаючи від сержанта, бо це війна, а отже, суцільна непередбачуваність
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Так відповідай перед Народом України, а не втікаєш в кущі!
Драпатого під суд!
Хоча, вже третій рік віповідає, але ж того навіть не розуміє... От Драпатий і каже, а ну вас дебілів...
"Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються - значить, моїх зусиль було недостатньо", - додав він.
Пряма мова: "Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, - живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, - вмирає зсередини.
"Ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де честь - не слово, а дія. Де відповідальність - не покарання, а основа довіри. Де кожен командир щодня відповідає - за наказ, за рішення, за людину", - зазначив він.
Хто буде відповідати за поху***стське відношення до служби, потягнувше за собою смерті людей?
Але в першу чергу і вже давно мав би подати у відставку Сирський , який призвів до пришвидшення здачі територій України пуйлу, за його очевидну некомпетентність.
Але таки зрадники ніколи не подають у відставку, бо не мають совісті, це нелюди.
Ню-ню.
-Хоча, подавай, в мене є кандидатура - Лисий і його ад'ютант Пікалов.
- А тебе в наказаніє - послом в Арктику!
Один котел поступово перетворюється одразу на два, і, як завжди, в цих котлах опиняються найдосвідченіші підрозділи.
Це результат того, що командири бригад, у яких далеко не все гаразд на лінії фронту, бояться доповідати реальний стан справ і постійно брешуть вищому командуванню, сподіваючись таким чином стабілізувати свої позиції. Насправді ж вони шкодять і собі, і суміжникам.
Замість того, щоб батальйони цих бригад передати у розпорядження досвідчених і сильних бригад, відбувається навпаки: цим брехливим командирам віддають у підпорядкування найкращі підрозділи, які згодом швидко втрачають свою ефективність. Такий собі ефект гниття полуниці.
Ця недалекоглядність призведе українську армію до паралізації.
Дайош на цю посаду шоколадно--сівочолого хетьмана він всіх пожме і пообнімає, він вміє ...
Сас же говорив !