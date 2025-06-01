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Новости Удар РФ по учебному подразделению ВСУ Драпатый подал в отставку
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Драпатый подал в отставку из-за удара РФ по полигону: "Это моя ответственность"

Михаил Драпатый подал в отставку

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый заявил, что подал рапорт об отставке с должности после обстрела полигона 1 июня.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины", - отметил он.

Он объясняет, что не смог обеспечить выполнение своих же приказов: "Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность".

Он объясняет, что не смог обеспечить исполнение своих же приказов: "Не дожал, не убедил, не изменил отношения к человеку в строю. Это моя ответственность".

Также читайте: 12 воинов погибли, более 60 раненых: враг нанес ракетный удар по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ (обновлено)

"12 погибших. Есть раненые. Это молодые ребята из учебного батальона. Большинство из них находились в укрытиях. Они должны были учиться, жить, бороться - не погибать. Мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал", - сообщил Драпатый.

По его словам, поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность - всегда на командовании.

"Именно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия.

Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношения к службе, не признавать свои ошибки – мы обречены. Без личной ответственности – нет развития. Без развития – нет победы", – говорится в сообщении.

Читайте также: Предварительно, это был "Искандер", - спикер Сухопутных войск Саранцев о ударе по расположению учебного подразделения

"Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, – живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, – умирает изнутри", – добавил он.

Драпатый также инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий и эффективности систем оповещения, но ни одна проверка не вернет тех, кого мы потеряли.

"Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь – не слово, а действие. Где ответственность – не наказание, а основа доверия. Где каждый командир ежедневно отвечает – за приказ, за ​​решение, за человека", – резюмировал он.

Драпатий

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.

По данным спикера Сухопутных войск Виталия Саранцева, удар нанесли ракетой "Искандер". Атакованное учебное подразделение расположено на Днепропетровщине.

Автор: 

отставка (3160) Сухопутные войска ВСУ (8)


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Топ комментарии
+25
Він піде і ніхто краще не зробить.
Не дотиснув...
Таке враження що всі нормальні очуть звідти дати дьору.
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01.06.2025 16:21
+22
Яка відставка, а воювати хто буде?
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01.06.2025 16:22
+19
Не відпускати, бо якого дідька? Війна вже закінчилась? А хто діло буде робити? Таких у нас одиниці!!!
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01.06.2025 16:22
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Він піде і ніхто краще не зробить.
Не дотиснув...
Таке враження що всі нормальні очуть звідти дати дьору.
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01.06.2025 16:21 Ответить
Знайшив привід, щоб втекти замість того, щоб важко працювати і змінювати систему! ГАНЬБА!
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01.06.2025 17:02 Ответить
Може зелена система його зламала. Він не бачить себе у цій команді. Не відповідає вона його моральним і патріотичним цінностям.
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01.06.2025 17:04 Ответить
Наша "команда" - це Україна, а не тимчасова ЗЕбанда. У нас зараз не командні змагання, а жорстока війна за саме існування України!
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01.06.2025 17:17 Ответить
Так стань на його місце, і покажи як треба!
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01.06.2025 17:15 Ответить
Тупіше між написати хіба що Трампакс
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01.06.2025 17:19 Ответить
Сильно, конечно, но перед своей отставкой надо было непосредственных виновников привлечь к ответственности
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01.06.2025 16:21 Ответить
Яка відставка, а воювати хто буде?
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01.06.2025 16:22 Ответить
відставка з посади а не з арміі
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01.06.2025 16:24 Ответить
Спокійно. Доручити командування Верховному. Менше буде шопитись з Селедкою по заграницях.
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01.06.2025 16:42 Ответить
Не відпускати, бо якого дідька? Війна вже закінчилась? А хто діло буде робити? Таких у нас одиниці!!!
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01.06.2025 16:22 Ответить
Це ж не перший раз коли кацапи луплять по скупченю наших військових в тилу
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01.06.2025 16:23 Ответить
і не в останній, бо мають чим, на відміну від ЗЄльоного

.
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01.06.2025 16:25 Ответить
Там кажуть над полігоном пів - дня Зала висів
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01.06.2025 16:27 Ответить
Чого ж Зенітним дроном не вє#али? Чи ще чимось.....
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01.06.2025 17:01 Ответить
ГЕНЕРАЛ нема жодного сумніву у Вашой честі Офіцера, но хто ж тоді з ЗЕленого шапіто очолить СВ ЗСУ? Безуглая?
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01.06.2025 16:23 Ответить
генерал не винний - це політична відповідальнсть
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01.06.2025 16:23 Ответить
найперспективніший на сьогодні Генерал ЗСУ !

дарма, треба битись до кінця, пане Генерал !
а смерть солдат є на совісті кожного командира, починаючи від сержанта, бо це війна, а отже, суцільна непередбачуваність

.
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01.06.2025 16:23 Ответить
Баби еще наражають.
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01.06.2025 16:27 Ответить
У відставку?! Твоя відповідальність, кажеш!?
Так відповідай перед Народом України, а не втікаєш в кущі!
Драпатого під суд!
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01.06.2025 16:23 Ответить
охолоди свій анус.
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01.06.2025 16:26 Ответить
Не того ти під суд відправляєш, ой не того!
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01.06.2025 16:29 Ответить
Може зелених під суд??
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01.06.2025 16:39 Ответить
Дурепа.
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01.06.2025 16:50 Ответить
А цей сучий нарід заа свій вибір в квітні 19-го відповідати не хоче?
Хоча, вже третій рік віповідає, але ж того навіть не розуміє... От Драпатий і каже, а ну вас дебілів...
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01.06.2025 16:58 Ответить
Під суд одного з найталановитіших генералів, іди проспись🤦🤦🤦
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01.06.2025 16:59 Ответить
ідіотка?
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01.06.2025 17:16 Ответить
Зелену плисняву паяльною лампою. 🤣🤣🤣
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01.06.2025 17:19 Ответить
був крот.....Вчинок благородний,але начальству не слід погоджувати
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01.06.2025 16:23 Ответить
Драпатий зазначив, що кругова порука та безкарність - отрута для армії.

"Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються - значить, моїх зусиль було недостатньо", - додав він.

Пряма мова: "Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, - живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, - вмирає зсередини.

"Ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де честь - не слово, а дія. Де відповідальність - не покарання, а основа довіри. Де кожен командир щодня відповідає - за наказ, за рішення, за людину", - зазначив він.
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01.06.2025 16:24 Ответить
Було видно одразу, що зацмана посада - не його стихія. Він - бойовий генерал поля бою, а не кабінетів. Не вміє, або не хоче воювати в апаратних іграх. Сподіваюся, повернеться до бойових порядків. Ну і віддуватися за ТЦК теж мабудь не хотів.
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01.06.2025 16:25 Ответить
А той, що сім років тому обіцяв "закінчити війну, або сам-піти" - так нікуди і БоНеВтік !
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01.06.2025 16:25 Ответить
Його , ще щоб, не виявилось важче позбутися ніж януковоча. Бо замашки диктатора явні......
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01.06.2025 16:58 Ответить
С 20.05 каштантилипаца.
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01.06.2025 17:21 Ответить
Понятно было что Драпатый это командир, а должность Командующего сухопутных войск - это должность управленца. Там не надо командовать, там нужно драть, рвать и в военную прокуратуру подавать. А в этих тыловых структурах там уже такая мафия образовалась что без очень жестких мер никак не обойтись.
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01.06.2025 16:26 Ответить
Оце пристроїлись. Начудив і просто подав у відставку.
Хто буде відповідати за поху***стське відношення до служби, потягнувше за собою смерті людей?
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01.06.2025 16:26 Ответить
Зрозумів що ВСУ просто знищується владою і не хоче відповідати ! Як і Залужний. Залишаться тільки Злежополизи, які готові здати Україну кацапам.
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01.06.2025 16:27 Ответить
Хоч один нормальний генерал, який має совість, на відміну від 99% всіх тих паркетних генералів жополизів, які чіпляються за свої теплі місця у Генштабі та Мінобопоні.
Але в першу чергу і вже давно мав би подати у відставку Сирський , який призвів до пришвидшення здачі територій України пуйлу, за його очевидну некомпетентність.
Але таки зрадники ніколи не подають у відставку, бо не мають совісті, це нелюди.
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01.06.2025 16:27 Ответить
На жаль це той генерал який потрібний в цей важкий час.
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01.06.2025 16:28 Ответить
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01.06.2025 16:29 Ответить
воно-то, може, типу й правильно.. але, якщо з керівництва військом підуть професіонали, що мають честь, а на їх місце прийде якась Безумна чи "коля катлєта", то навряд чи Україна стане сильнішою від того..
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01.06.2025 16:29 Ответить
може краще сирського разом з умеровим в відставку?
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01.06.2025 16:34 Ответить
а занюханий сирок сидить - нє прі дєлах уйобіщний крємльовскій курсант
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01.06.2025 16:35 Ответить
Bідставкa у цьому випадку не зовсім доречнa. Але військовий трибунал цілком був би .
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01.06.2025 16:35 Ответить
Не приймати рапорт.
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01.06.2025 16:36 Ответить
Не приймати. А навпаки - дати в підпорядкування ще дві нові учебки з курсантами.
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01.06.2025 16:39 Ответить
Пару днів тому повідомляли, що буде удар по Житомиру.
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01.06.2025 16:36 Ответить
Якщо не помиляюсь, то удар був по учбовому центру в Дніпрі/області...
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01.06.2025 16:38 Ответить
Наразі відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених внаслідок прильоту по 239 навчальному центру ЗСУ, - Сухопутні війська.
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01.06.2025 16:40 Ответить
Банківські картки у тих винуватців позабирати, бо їх хрін звільниш чи звання понизиш, і в розпорядження під ЛБЗ, в руки максимум лопату давати.
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01.06.2025 16:40 Ответить
кругова порука та безкарність, насамперед у нашої влади
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01.06.2025 16:41 Ответить
Та ну накуй! Пане генерале поверніться! Не лишайте нас на старих нафталінових маразматів!
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01.06.2025 16:48 Ответить
Після першого удару закрити той полігон зовсім. Помилка була, що не закрили.
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01.06.2025 16:49 Ответить
Даремно! Краще б було залишитися й домогтися покарання безпосередніх винуватих у ситуації !
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01.06.2025 16:54 Ответить
НАпрацював, плть. Знає, що єрмаки поставлять на його місце чергового агента сирського, але ніт, совєсть заєла.
Ню-ню.
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01.06.2025 16:55 Ответить
Ой, щось тут не те... Драпатий щось недоговорює...
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01.06.2025 17:00 Ответить
А коли Сирський подасть у відставку- стількі земель українських , стількі міст і сіл здав
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01.06.2025 17:00 Ответить
та ладно, а честь де була, коли тцк-шники під твоїм офіційним командуванням викрадали та вбивали людей. почьом голова впольованого українця? театр тут розвів. скоріше за все дупа палає, і вирішив своєчасно злитися
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01.06.2025 17:00 Ответить
Виступить Верховний і скаже - Ніт! Не час рапорти подавати.
-Хоча, подавай, в мене є кандидатура - Лисий і його ад'ютант Пікалов.
- А тебе в наказаніє - послом в Арктику!
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01.06.2025 17:07 Ответить
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Один котел поступово перетворюється одразу на два, і, як завжди, в цих котлах опиняються найдосвідченіші підрозділи.

Це результат того, що командири бригад, у яких далеко не все гаразд на лінії фронту, бояться доповідати реальний стан справ і постійно брешуть вищому командуванню, сподіваючись таким чином стабілізувати свої позиції. Насправді ж вони шкодять і собі, і суміжникам.

Замість того, щоб батальйони цих бригад передати у розпорядження досвідчених і сильних бригад, відбувається навпаки: цим брехливим командирам віддають у підпорядкування найкращі підрозділи, які згодом швидко втрачають свою ефективність. Такий собі ефект гниття полуниці.

Ця недалекоглядність призведе українську армію до паралізації.
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01.06.2025 17:00 Ответить
Гідно.
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01.06.2025 17:00 Ответить
Это классический трюк.Когда знаеш что в Зоне твоей Ответственности оборону удержать не получится то надо придумать повод что бы слинять под фанфары. А все "шишки" за провал обороны получит наступник
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01.06.2025 17:01 Ответить
Драпатий, посада це не нагорода, а тяжка робота. Так, шо закочуй рукава та роби висновки і служи по захисту неньки України. А щодо трагедії то це так дійсно трагедія, але не опускай руки та працюй над помилками.
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01.06.2025 17:05 Ответить
У всьому винен Зеленський.
Дайош на цю посаду шоколадно--сівочолого хетьмана він всіх пожме і пообнімає, він вміє ...
Сас же говорив !
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01.06.2025 17:12 Ответить
почав нормально, а потім якусь хрінь поніс!
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01.06.2025 17:19 Ответить
Не в отставке дело , а в про*бе утечки , ну подал в отставку, дальше что ?
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01.06.2025 17:12 Ответить
Памятаю як буданов хвалився що попереджав про повномаст вторгнення але його не послузали.Але буданову пох,вини не відчуває.Тільки дружину напередодні до себе в бункер забрав і чекав вторгнння
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01.06.2025 17:20 Ответить
 
 