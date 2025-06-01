Драпатый подал в отставку из-за удара РФ по полигону: "Это моя ответственность"

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый заявил, что подал рапорт об отставке с должности после обстрела полигона 1 июня.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я принял решение подать рапорт об отставке с должности командующего Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины", - отметил он.

Он объясняет, что не смог обеспечить выполнение своих же приказов: "Не дожал, не убедил, не изменил отношение к человеку в строю. Это моя ответственность".

Он объясняет, что не смог обеспечить исполнение своих же приказов: "Не дожал, не убедил, не изменил отношения к человеку в строю. Это моя ответственность".

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"12 погибших. Есть раненые. Это молодые ребята из учебного батальона. Большинство из них находились в укрытиях. Они должны были учиться, жить, бороться - не погибать. Мои глубокие соболезнования семьям погибших и всем, кто пострадал", - сообщил Драпатый.

По его словам, поведение бойцов имеет значение, но главная ответственность - всегда на командовании.

"Именно командиры определяют правила, принимают решения и отвечают за последствия.

Мы не имеем права жить в системе, которая не учится. Если не делать выводов, не менять отношения к службе, не признавать свои ошибки – мы обречены. Без личной ответственности – нет развития. Без развития – нет победы", – говорится в сообщении.

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"Армия, в которой командиры несут личную ответственность за жизнь людей, – живет. Армия, где за потерю не отвечает никто, – умирает изнутри", – добавил он.

Драпатый также инициировал проверку всех обстоятельств трагедии: действий командиров, состояния укрытий и эффективности систем оповещения, но ни одна проверка не вернет тех, кого мы потеряли.

"Мы не выиграем эту войну, если не построим армию, где честь – не слово, а действие. Где ответственность – не наказание, а основа доверия. Где каждый командир ежедневно отвечает – за приказ, за ​​решение, за человека", – резюмировал он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 12 воинов погибли, более 60 раненых из-за ракетного удара врага по расположению учебного подразделения Сухопутных войск ВСУ.

По данным спикера Сухопутных войск Виталия Саранцева, удар нанесли ракетой "Искандер". Атакованное учебное подразделение расположено на Днепропетровщине.