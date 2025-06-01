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Новини Удар РФ по навчальному підрозділу ЗСУ Драпатий подав у відставку
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Драпатий подав у відставку через удар РФ по полігону з воїнами: "Це моя відповідальність"

Михайло Драпатий подав у відставку

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий заявив, що подав рапорт про відставку з посади після обстрілу полігону 1 червня.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ Збройних Сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни", - зазначив він.

Він пояснює, що не зміг забезпечити виконання своїх же наказів: "Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Попередньо, це був "Іскандер", - речник Сухопутних військ Саранцев про удар по розташуванню навчального підрозділу

"12 загиблих. Є поранені. Це молоді хлопці з навчального батальйону. Більшість із них перебували в укриттях. Вони мали вчитись, жити, боротися - не гинути. Мої глибокі співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав", - повідомив Драпатий.

За його словами, поведінка бійців має значення, але головна відповідальність –– завжди на командуванні.

"Саме командири визначають правила, ухвалюють рішення і відповідають за наслідки. Кругова порука та безкарність - отрута для армії. Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються - значить, моїх зусиль було недостатньо.

Ми не маємо права жити в системі, яка не вчиться. Якщо не робити висновків, не змінювати ставлення до служби, не визнавати свої помилки - ми приречені. Без особистої відповідальності - немає розвитку. Без розвитку - немає перемоги", - йдеться у повідомленні.

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"Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, - живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, - вмирає зсередини", - додав він.

Драпатий також ініціював перевірку всіх обставин трагедії: дій командирів, стану укриттів й ефективності систем оповіщення, "але жодна перевірка не поверне тих, кого ми втратили".

"Ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де честь - не слово, а дія. Де відповідальність - не покарання, а основа довіри. Де кожен командир щодня відповідає — за наказ, за рішення, за людину", - резюмував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Драпатий про удар РФ по полігону на Дніпропетровщині: Винні мають понести найсуворіше покарання

Драпатий

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 12 воїнів загинули, понад 60 поранених через ракетний удар ворога по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ ЗСУ.

За даними речника Сухопутних військ Віталія Саранцева, удару завдали ракетою "Іскандер". Атакований навчальний підрозділі розташований на Дніпропетровщині.

Автор: 

відставка (1470) Драпатий Михайло (18) Сухопутні війська ЗСУ (8)


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Топ коментарі
+41
Він піде і ніхто краще не зробить.
Не дотиснув...
Таке враження що всі нормальні очуть звідти дати дьору.
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01.06.2025 16:21
+36
Яка відставка, а воювати хто буде?
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01.06.2025 16:22
+29
Не відпускати, бо якого дідька? Війна вже закінчилась? А хто діло буде робити? Таких у нас одиниці!!!
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01.06.2025 16:22
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Він піде і ніхто краще не зробить.
Не дотиснув...
Таке враження що всі нормальні очуть звідти дати дьору.
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01.06.2025 16:21 Відповісти
Знайшив привід, щоб втекти замість того, щоб важко працювати і змінювати систему! ГАНЬБА!
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01.06.2025 17:02 Відповісти
Може зелена система його зламала. Він не бачить себе у цій команді. Не відповідає вона його моральним і патріотичним цінностям.
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01.06.2025 17:04 Відповісти
Наша "команда" - це Україна, а не тимчасова ЗЕбанда. У нас зараз не командні змагання, а жорстока війна за саме існування України!
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01.06.2025 17:17 Відповісти
А керує "нашою" командою зе-банда
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01.06.2025 17:24 Відповісти
Так стань на його місце, і покажи як треба!
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01.06.2025 17:15 Відповісти
Тупіше між написати хіба що Трампакс
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01.06.2025 17:19 Відповісти
Сильно, конечно, но перед своей отставкой надо было непосредственных виновников привлечь к ответственности
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01.06.2025 16:21 Відповісти
Яка відставка, а воювати хто буде?
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01.06.2025 16:22 Відповісти
відставка з посади а не з арміі
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01.06.2025 16:24 Відповісти
Спокійно. Доручити командування Верховному. Менше буде шопитись з Селедкою по заграницях.
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01.06.2025 16:42 Відповісти
Послом поїде в гондурас ))) Незабаром шоу квартала "Відставка"!
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01.06.2025 18:35 Відповісти
Не відпускати, бо якого дідька? Війна вже закінчилась? А хто діло буде робити? Таких у нас одиниці!!!
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01.06.2025 16:22 Відповісти
Це ж не перший раз коли кацапи луплять по скупченю наших військових в тилу
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01.06.2025 16:23 Відповісти
і не в останній, бо мають чим, на відміну від ЗЄльоного

.
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01.06.2025 16:25 Відповісти
Там кажуть над полігоном пів - дня Зала висів
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01.06.2025 16:27 Відповісти
Чого ж Зенітним дроном не вє#али? Чи ще чимось.....
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01.06.2025 17:01 Відповісти
Так Драпатий писав - не міг достукатись - проїбали!
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01.06.2025 18:13 Відповісти
ГЕНЕРАЛ нема жодного сумніву у Вашой честі Офіцера, но хто ж тоді з ЗЕленого шапіто очолить СВ ЗСУ? Безуглая?
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01.06.2025 16:23 Відповісти
генерал не винний - це політична відповідальнсть
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01.06.2025 16:23 Відповісти
найперспективніший на сьогодні Генерал ЗСУ !

дарма, треба битись до кінця, пане Генерал !
а смерть солдат є на совісті кожного командира, починаючи від сержанта, бо це війна, а отже, суцільна непередбачуваність

.
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01.06.2025 16:23 Відповісти
Не того ти під суд відправляєш, ой не того!
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01.06.2025 16:29 Відповісти
Може зелених під суд??
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01.06.2025 16:39 Відповісти
Дурепа.
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01.06.2025 16:50 Відповісти
Під суд одного з найталановитіших генералів, іди проспись🤦🤦🤦
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01.06.2025 16:59 Відповісти
ідіотка?
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01.06.2025 17:16 Відповісти
Зелену плисняву паяльною лампою. 🤣🤣🤣
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01.06.2025 17:19 Відповісти
був крот.....Вчинок благородний,але начальству не слід погоджувати
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01.06.2025 16:23 Відповісти
Драпатий зазначив, що кругова порука та безкарність - отрута для армії.

"Я намагався викорінити її з Сухопутних військ. Але якщо трагедії повторюються - значить, моїх зусиль було недостатньо", - додав він.

Пряма мова: "Армія, в якій командири несуть особисту відповідальність за життя людей, - живе. Армія, де за втрату не відповідає ніхто, - вмирає зсередини.

"Ми не виграємо цю війну, якщо не побудуємо армію, де честь - не слово, а дія. Де відповідальність - не покарання, а основа довіри. Де кожен командир щодня відповідає - за наказ, за рішення, за людину", - зазначив він.
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01.06.2025 16:24 Відповісти
Було видно одразу, що зацмана посада - не його стихія. Він - бойовий генерал поля бою, а не кабінетів. Не вміє, або не хоче воювати в апаратних іграх. Сподіваюся, повернеться до бойових порядків. Ну і віддуватися за ТЦК теж мабудь не хотів.
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01.06.2025 16:25 Відповісти
А той, що сім років тому обіцяв "закінчити війну, або сам-піти" - так нікуди і БоНеВтік !
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01.06.2025 16:25 Відповісти
Його , ще щоб, не виявилось важче позбутися ніж януковоча. Бо замашки диктатора явні......
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01.06.2025 16:58 Відповісти
С 20.05 каштантилипаца.
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01.06.2025 17:21 Відповісти
Понятно было что Драпатый это командир, а должность Командующего сухопутных войск - это должность управленца. Там не надо командовать, там нужно драть, рвать и в военную прокуратуру подавать. А в этих тыловых структурах там уже такая мафия образовалась что без очень жестких мер никак не обойтись.
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01.06.2025 16:26 Відповісти
Оце пристроїлись. Начудив і просто подав у відставку.
Хто буде відповідати за поху***стське відношення до служби, потягнувше за собою смерті людей?
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01.06.2025 16:26 Відповісти
Зрозумів що ВСУ просто знищується владою і не хоче відповідати ! Як і Залужний. Залишаться тільки Злежополизи, які готові здати Україну кацапам.
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01.06.2025 16:27 Відповісти
Хоч один нормальний генерал, який має совість, на відміну від 99% всіх тих паркетних генералів жополизів, які чіпляються за свої теплі місця у Генштабі та Мінобопоні.
Але в першу чергу і вже давно мав би подати у відставку Сирський , який призвів до пришвидшення здачі територій України пуйлу, за його очевидну некомпетентність.
Але таки зрадники ніколи не подають у відставку, бо не мають совісті, це нелюди.
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01.06.2025 16:27 Відповісти
На жаль це той генерал який потрібний в цей важкий час.
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01.06.2025 16:28 Відповісти
воно-то, може, типу й правильно.. але, якщо з керівництва військом підуть професіонали, що мають честь, а на їх місце прийде якась Безумна чи "коля катлєта", то навряд чи Україна стане сильнішою від того..
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01.06.2025 16:29 Відповісти
може краще сирського разом з умеровим в відставку?
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01.06.2025 16:34 Відповісти
а занюханий сирок сидить - нє прі дєлах уйобіщний крємльовскій курсант
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01.06.2025 16:35 Відповісти
Bідставкa у цьому випадку не зовсім доречнa. Але військовий трибунал цілком був би .
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01.06.2025 16:35 Відповісти
Не приймати рапорт.
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01.06.2025 16:36 Відповісти
Не приймати. А навпаки - дати в підпорядкування ще дві нові учебки з курсантами.
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01.06.2025 16:39 Відповісти
Карати треба відповідальних на місцях, а через кожного довбойоба у відставку подавати - не напасешся командуючих.
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01.06.2025 17:27 Відповісти
Пару днів тому повідомляли, що буде удар по Житомиру.
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01.06.2025 16:36 Відповісти
Якщо не помиляюсь, то удар був по учбовому центру в Дніпрі/області...
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01.06.2025 16:38 Відповісти
Наразі відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених внаслідок прильоту по 239 навчальному центру ЗСУ, - Сухопутні війська.
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01.06.2025 16:40 Відповісти
Банківські картки у тих винуватців позабирати, бо їх хрін звільниш чи звання понизиш, і в розпорядження під ЛБЗ, в руки максимум лопату давати.
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01.06.2025 16:40 Відповісти
кругова порука та безкарність, насамперед у нашої влади
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01.06.2025 16:41 Відповісти
Там серед генералітету дуже потужна мафія, безкарність та кругова порука
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01.06.2025 17:54 Відповісти
Та ну накуй! Пане генерале поверніться! Не лишайте нас на старих нафталінових маразматів!
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01.06.2025 16:48 Відповісти
Після першого удару закрити той полігон зовсім. Помилка була, що не закрили.
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01.06.2025 16:49 Відповісти
Даремно! Краще б було залишитися й домогтися покарання безпосередніх винуватих у ситуації !
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01.06.2025 16:54 Відповісти
НАпрацював, плть. Знає, що єрмаки поставлять на його місце чергового агента сирського, але ніт, совєсть заєла.
Ню-ню.
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01.06.2025 16:55 Відповісти
Ой, щось тут не те... Драпатий щось недоговорює...
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01.06.2025 17:00 Відповісти
А коли Сирський подасть у відставку- стількі земель українських , стількі міст і сіл здав
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01.06.2025 17:00 Відповісти
та ладно, а честь де була, коли тцк-шники під твоїм офіційним командуванням викрадали та вбивали людей. почьом голова впольованого українця? театр тут розвів. скоріше за все дупа палає, і вирішив своєчасно злитися
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01.06.2025 17:00 Відповісти
Виступить Верховний і скаже - Ніт! Не час рапорти подавати.
-Хоча, подавай, в мене є кандидатура - Лисий і його ад'ютант Пікалов.
- А тебе в наказаніє - послом в Арктику!
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01.06.2025 17:07 Відповісти
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Один котел поступово перетворюється одразу на два, і, як завжди, в цих котлах опиняються найдосвідченіші підрозділи.

Це результат того, що командири бригад, у яких далеко не все гаразд на лінії фронту, бояться доповідати реальний стан справ і постійно брешуть вищому командуванню, сподіваючись таким чином стабілізувати свої позиції. Насправді ж вони шкодять і собі, і суміжникам.

Замість того, щоб батальйони цих бригад передати у розпорядження досвідчених і сильних бригад, відбувається навпаки: цим брехливим командирам віддають у підпорядкування найкращі підрозділи, які згодом швидко втрачають свою ефективність. Такий собі ефект гниття полуниці.

Ця недалекоглядність призведе українську армію до паралізації.
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01.06.2025 17:00 Відповісти
Гідно.
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01.06.2025 17:00 Відповісти
Это классический трюк.Когда знаеш что в Зоне твоей Ответственности оборону удержать не получится то надо придумать повод что бы слинять под фанфары. А все "шишки" за провал обороны получит наступник
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01.06.2025 17:01 Відповісти
Драпатий, посада це не нагорода, а тяжка робота. Так, шо закочуй рукава та роби висновки і служи по захисту неньки України. А щодо трагедії то це так дійсно трагедія, але не опускай руки та працюй над помилками.
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01.06.2025 17:05 Відповісти
У всьому винен Зеленський.
Дайош на цю посаду шоколадно--сівочолого хетьмана він всіх пожме і пообнімає, він вміє ...
Сас же говорив !
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01.06.2025 17:12 Відповісти
почав нормально, а потім якусь хрінь поніс!
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01.06.2025 17:19 Відповісти
Не в отставке дело , а в про*бе утечки , ну подал в отставку, дальше что ?
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01.06.2025 17:12 Відповісти
Памятаю як буданов хвалився що попереджав про повномаст вторгнення але його не послузали.Але буданову пох,вини не відчуває.Тільки дружину напередодні до себе в бункер забрав і чекав вторгнння
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01.06.2025 17:20 Відповісти
Хтось мав би засвідчити, що офіцерська честь - не пусті слова. Пане генерале, дякую за мужність. За Вами і Вашими послідовниками перемога і наше майбутнє.
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01.06.2025 17:27 Відповісти
Таке враження що Драпатий чекав нагоди щоб чкурнути...Замість того щоб жорстко покарати винних які "не виконували мої накази" він подає у відставку.Подав у відставку - значить винен.А раз винен,то під час війни покарання не відставка,а - життя.Поступи як офіцер,прощальний лист і куля в висок...
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01.06.2025 17:34 Відповісти
Просто не впорався. Зрозумів що мафію генералів не переможеш, там така кругова порука, що пздц
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01.06.2025 17:56 Відповісти
Сейчас назначат на место Драпатого какого нить Цапа Відбувайла.Он развалит фронт на Донбассе а с Драпатого "взятки гладки". Он скажет "А я тут при чем?Не я же фронт развалил а мой наступник" Вот к нему все претензии"
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01.06.2025 17:49 Відповісти
Насправді дуже потужне іпсо: подивимось тепер, чи піде в отставку герасімав, втративши 40 стратегічних бобрів. Якщо ні, то слабак проти нашого Драпатія.
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01.06.2025 17:54 Відповісти
Диванному спецназу не догодиш, якщо нікого не покарали-владу геть, якщо керівник йде добровільно-не відпускати. То або труселя або крестик.
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01.06.2025 18:08 Відповісти
Надеюсь у Писяграя хватит ума не принять эту отставку.
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01.06.2025 18:12 Відповісти
драпатый понимает- нужно драпать
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01.06.2025 18:15 Відповісти
підер гнійний ти.
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01.06.2025 18:22 Відповісти
с окопа про ****** пишешь? или с кожвендиспанцера?
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01.06.2025 18:35 Відповісти
Якщо підуть кращі то залишаться оті тупі а можливо й зрадники через дії яких це трапляєтья-тому й надалі нажаль таке триватиме...
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01.06.2025 18:19 Відповісти
Прилетов по учебкам и воинским частям будет ещё много.Если после каждого прилёта командование в отставку будет подавать то нам придется искать командиров где нить в Зимбабве
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01.06.2025 18:20 Відповісти
Нехай Сирський і Ко подають
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01.06.2025 18:21 Відповісти
 
 