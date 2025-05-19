УКР
Новини
6 444 39

Драпатий призначив службову перевірку в 155-й бригаді після розслідування ЗМІ про бізнес на "бойових"

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий призначив додаткову службову перевірку в 155-й окремій механізованій бригаді "Анна Київська" після публікації матеріалу видання "Українська правда" про бізнес на "бойових" виплатах.

Про це йдеться у відповіді генерал-майора Драпатого на запит УП, передає Цензор.НЕТ.

Драпатий зазначив, що особисто присвятив багато часу налагодженню роботи в 155-й окремій механізованій бригаді, пошуку спроможного командування, нарощування її боєздатності й забезпечення дронами.

"Для управління такою непростою, новосформованою з мобілізованих громадян, бригадою потрібна людина з досвідом, характером, лідерством, баченням системних проблем та організаторським талантом. Знайти таких справжній виклик. Тому, для суспільства не всі кадрові рішення можуть виглядати обґрунтованими й зрозумілим. Щоб давати цьому оцінку, треба глибоко знати стан справ в підрозділі та мати уявлення про кадровий резерв в Збройних силах", - написав генерал-майор.

Драпатий уточнив, що кандидатуру полковника Тараса Максімова на посаду комбрига 155-ї ОМБр підібрав командувач оперативного командування "Захід" Володимир Шведюк.

Він наголосив, що під час розгляду кандидатури брав до уваги особистий досвід, відгуки побратимів та результати на попередніх місцях служби Максімова.

За словами командувача Сухопутних військ, розглядалися й інші кандидати, але деякі претенденти мали нижчий фаховий рівень, а деякі відмовились, оскільки мали інші пропозиції.

Драпатий нагадав, що на етапі зміни командування 155-та бригада була розбалансована, незлагоджена, погано підготовлена.

На його думку, тоді призначення Максімова суттєво вплинуло на стан бригади й покращило її боєздатність.

"Але які б не були досягнення, я покривати нікого не буду — для мене немає недоторканних. Я чекаю на результати всіх перевірок і того, що встановить слідство. Розслідування ДБР ще триває. Командування угруповання військ повністю сприяє викриттю усіх причетних до поборів. Хочу наголосити всім, хто влаштовує подібні схеми: грабує власну бригаду, знущається з побратимів, наживається на крові. Розправа буде жорсткою", - додав Драпатий.

Побори у 155 ОМБр: Драпатий призначив додаткову перевірку

Що передувало

19 травня "Українська правда" оприлюднила матеріал "Бізнес на "бойових" виплатах і масове СЗЧ. Як нове командування "піднімає з колін" 155-ту механізовану бригаду".

Серед іншого в матеріалі йдеться про можливу причетність комбрига полковника Тараса Максімова до призначення фіктивних "бойових" виплат і вимагання з них "відкатів", понад 1,2 тисячі випадків СЗЧ із початку 2025 року та недостатнє забезпечення підрозділів.

Так, військовослужбовцям, які обслуговували дрони в тилу, пропонували оформлення фіктивних "бойових" виплат у розмірі 100 тис. грн, з яких 40 тис. грн мали повертатися готівкою "на потреби батальйону" та "нагору".

Цю схему координував в.о. командира батальйону безпілотних систем підполковник Святослав Шумський, якого 2 травня затримали правоохоронці.

Автор: 

перевірка (1261) побори (19) Драпатий Михайло (25) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (49)
Топ коментарі
+16
63 перевірьте. там зам комбрига наркотою торгує під підкриттям комбрига. який є доречі сестойо...бом разом з сирським. цей чорт хвастається що йому все пох.
19.05.2025 20:13 Відповісти
19.05.2025 20:13 Відповісти
+11
самі багаті люди після війни будуть комбати та комбріги. це буде новий клас мільйонерів. не хочеш йти на передок- 3000 гривень на добу і займайся чим хочеш. а дурачки хай воюють. деградація йде з голови.....
19.05.2025 20:20 Відповісти
19.05.2025 20:20 Відповісти
+11
Оці незрозумілі каси існують вже роками. Гівнюк офіцери обслуговують кейси для полковників. Ок. Тут питання виникає до контррозвідки. Кожну бригаду курирує той чи інший співробітник контррозвідки. Де їхні доповіді по кожній бригаді і по кожному комбригу. А може вони також в долі? Бо є персонажі запаморочені від безкарності, які розказують голосовухами скільки з кого коли має бути та чи інша сума. Просто тупо по вацапу у спільнотах, де десятки і сотні учасників кожному розказують хто, що і скільки. Тобто за побори знають тисячі військовослужбовців у бригадах. А як же контррозвідка? Нічого не бачу, нічого не чую. Ха ха ха.
19.05.2025 20:22 Відповісти
19.05.2025 20:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
63 перевірьте. там зам комбрига наркотою торгує під підкриттям комбрига. який є доречі сестойо...бом разом з сирським. цей чорт хвастається що йому все пох.
19.05.2025 20:13 Відповісти
19.05.2025 20:13 Відповісти
Так це скрізь. Саме тут вже впровадити наскрізне електронне нарахування грошового забезпечення, без будь якого втручання з боку командирів.
19.05.2025 20:13 Відповісти
19.05.2025 20:13 Відповісти
Головне на самих себе не вийти
19.05.2025 20:17 Відповісти
19.05.2025 20:17 Відповісти
самі багаті люди після війни будуть комбати та комбріги. це буде новий клас мільйонерів. не хочеш йти на передок- 3000 гривень на добу і займайся чим хочеш. а дурачки хай воюють. деградація йде з голови.....
19.05.2025 20:20 Відповісти
19.05.2025 20:20 Відповісти
самі багаті будуть комбати та комбріги.
- вітання від пані Крупи та їй подібних...
19.05.2025 20:26 Відповісти
19.05.2025 20:26 Відповісти
стефанчуку привіт?
19.05.2025 20:28 Відповісти
19.05.2025 20:28 Відповісти
Оці незрозумілі каси існують вже роками. Гівнюк офіцери обслуговують кейси для полковників. Ок. Тут питання виникає до контррозвідки. Кожну бригаду курирує той чи інший співробітник контррозвідки. Де їхні доповіді по кожній бригаді і по кожному комбригу. А може вони також в долі? Бо є персонажі запаморочені від безкарності, які розказують голосовухами скільки з кого коли має бути та чи інша сума. Просто тупо по вацапу у спільнотах, де десятки і сотні учасників кожному розказують хто, що і скільки. Тобто за побори знають тисячі військовослужбовців у бригадах. А як же контррозвідка? Нічого не бачу, нічого не чую. Ха ха ха.
19.05.2025 20:22 Відповісти
19.05.2025 20:22 Відповісти
щоб стати офіером- вчились 5 років. а щоб стати нафронтовиком офіцером достатньо вищої освіти. відчуваєте різницю?
19.05.2025 20:25 Відповісти
19.05.2025 20:25 Відповісти
Справа у внутрішніх орієнтирах не важливо офіцера чи не офіцера. Знаю таких що по п'ять років провчилися у академії сухопутних військ і постійно толдичать про каси. Хочуть служити не по статутах, а по понятіях. Не можуть без мата висловити жодної думки. Ще до 22 року не могли задовільно пройти первинні тести для офіцерів на курсах підвищення кваліфікації. А є дійсно офіцери такі якими і мають бути. Так що різницю я не те слово що відчуваю, а живу кожен день серед цих різниць. Ха ха ха.
19.05.2025 20:46 Відповісти
19.05.2025 20:46 Відповісти
яку Ви академію сухопутних військ маєте на увазі? львівську? та що випускала офіцерів за три місяці? чи іншу якусь?
19.05.2025 20:51 Відповісти
19.05.2025 20:51 Відповісти
І Львівську в тому числі. Випускники по 5 років 18, 19, 20 років. Ті що повноцінно якоби пройшли навчання. Ха ха ха .
19.05.2025 21:15 Відповісти
19.05.2025 21:15 Відповісти
та не смійся. тут плакати потрібно.
19.05.2025 21:17 Відповісти
19.05.2025 21:17 Відповісти
Чого плакати. На переатестацію. І до лампочки що за рахунок солдат богданів наполучали. Знаю таких що з легкістю пройдуть любу переатестацію. Але що робити з більшістю і їхньою самозакоханістю. Ха ха ха.
19.05.2025 21:27 Відповісти
19.05.2025 21:27 Відповісти
я ніколи переатестацію не проходив. рівень не той
19.05.2025 21:35 Відповісти
19.05.2025 21:35 Відповісти
Переатестації я проходив на іншій роботі ще колись на гражданкє. Непогано би запровадити і в ЗСУ. Ха ха ха.
20.05.2025 02:27 Відповісти
20.05.2025 02:27 Відповісти
переатестацію в ЗСУ проходять мєнти щоб отримати офіцерське звання. бо в них лиш спец звання.
20.05.2025 07:36 Відповісти
20.05.2025 07:36 Відповісти
насв це бувше сучилище замполітів.
19.05.2025 21:18 Відповісти
19.05.2025 21:18 Відповісти
Трускавецьку !
19.05.2025 21:27 Відповісти
19.05.2025 21:27 Відповісти
там безугла гавнокомандуюча
19.05.2025 21:33 Відповісти
19.05.2025 21:33 Відповісти
в 2018 році в НАСВ у Львові я проходив курси підвищення кваліфікації за стандартами НАТО. в нас викладання йшло на англійській мові. три місяці. а як на офіцерів там вчили- я чудово знаю..... в 2016 році я туди відправив зі вого підрозділу 3 х осіб з вищими освітами які захотіли стати офіцерами. але ще два роки їх вчили після НАСВ ними стати. без обід. добре?
19.05.2025 21:08 Відповісти
19.05.2025 21:08 Відповісти
Давайте чесно. Є випускники академій що виходили лейтенантами, але на практиці їхні компетенції не перетинають кваліфікацію сержанта. А тепер вони вже майори. З 22 року до 24 з лейтенантів стали майорами. Хоча плутаються з матеріалом, який їм викладали ще на першому курсі. Для чого всім випускникам без розбору присвоювати лейтенантів? Наприклад походив рік два сержантом, потім довчився і став лейтенантом. Ну багато є що ну не тягнуть ні на майорів ні на лейтенантів. Ха ха.
показати весь коментар
19.05.2025 21:23 Відповісти
ну й добре. я з училища випустився лейтенантом.до старлєя -1 рік. до капітана-3 роки. при наявності посади. до майора- три роки при наявності посади до підполковника 4-5 років при наявності посади а наявності освіти. середнє або загально військове училище не підходить. потрібно закінчувати академію. це так при мені було. хоча я після свого училища легко став підполковником. полковником став після академії. але після служби під керівництвом зелених дибілів- звільнився через три місяці. ось така *****.....
19.05.2025 21:32 Відповісти
19.05.2025 21:32 Відповісти
Та хиба справа в комусь конкретному? Справа в самій архітектурі ахінеї. Ну є навіть фізіологічні індивідуальні властивості при яких як би не старався, а наприклад полковником ну ніяк не стати. Можна бути скажімо чудовим капітаном але ж ніяк не генералом. У всіх поля і підполя головного мозку різні. І будуть різними. Навіть у розмові використовуючи одні й ті самі слова спілкувальники можуть вкладати різні значення. Тобто зовсім не розуміти один одного. І не треба розуміти, бо включаються різні ділянки мозку. Професійна освіта має виявляти здібності і схильності індивідів і направляти в той чи інший напрямок. А в атестатах так і писати що може стати маршалом, а інший ну ніяк не може бути посадою вище сержанта. Я не розумію такого підходу де посади і звання даються лише за вислугу років. Ха ха ха.
20.05.2025 02:40 Відповісти
20.05.2025 02:40 Відповісти
не меліть херні.
20.05.2025 07:09 Відповісти
20.05.2025 07:09 Відповісти
Погано те що звання дають за роки служби а не за військові досягнення от і сидять випущені при срср у штабах до самої смерті автоматомотримують звання згідно посади хоч як казали чим більше в армії дубів тим вона кріпша я начальник ти дурак а хто воно що воно зробило які перемоги оте все гнать на передок і в кращому разі комвзвода і сало зкине і себе проявить
20.05.2025 08:08 Відповісти
20.05.2025 08:08 Відповісти
понад 1,2 тисячі випадків СЗЧ із початку 2025 року Джерело: https://censor.net/ua/n3553134
19.05.2025 20:25 Відповісти
19.05.2025 20:25 Відповісти
сзч на сьогоднішній день-160 000. непогано?
19.05.2025 20:26 Відповісти
19.05.2025 20:26 Відповісти
мінімум 200 000 зараз
Але 1200 за 4 місяці - це , фактично , кожний 3-й з бригади
19.05.2025 20:30 Відповісти
19.05.2025 20:30 Відповісти
це цифри на початку 2024 року.
19.05.2025 20:32 Відповісти
19.05.2025 20:32 Відповісти
это знают все кроме драпатого, наконец узнал? или прижали конец?
19.05.2025 20:34 Відповісти
19.05.2025 20:34 Відповісти
У 14 омбр завітайте
19.05.2025 20:46 Відповісти
19.05.2025 20:46 Відповісти
Робоча схема з 2022 року фактично у кожній в/ч. Саецслужби не в курсі звісно, бо там начальники свої нужниє люді 👌
19.05.2025 21:23 Відповісти
19.05.2025 21:23 Відповісти
Новина припідноситься нам як одиничний якийсь випадок. Насправді це - системне явище,яке проросло скрізь. В тилу так само - все за гроші: посади, теплі місця, відпустки, невідправка на фронт. Всі, хто як може, молотять бабло і відстьогують вище.
19.05.2025 21:33 Відповісти
19.05.2025 21:33 Відповісти
Дивно як воно все ще тримається до купи, певно просто тушка дуже велика.
19.05.2025 22:39 Відповісти
19.05.2025 22:39 Відповісти
Вчергово імітація бурхливої діяльності МОУ -живемо у великому українському ЦИРКУ
20.05.2025 05:25 Відповісти
20.05.2025 05:25 Відповісти
Мазанки спалилися.....
Ніколи такого не було, і от знову...
А як стосовно продажі убд, по п'ять штук, в тій же 155, ні не чули , чи це буде наступного разу....
20.05.2025 09:27 Відповісти
20.05.2025 09:27 Відповісти
Какая неожиданная новость, это все началось сразу, когда появилась вилка в зарплатах в тылу и на передовой, сразу!!!! А оно на 4-год начало проверку!!!!!
20.05.2025 10:26 Відповісти
20.05.2025 10:26 Відповісти
 
 