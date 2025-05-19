Драпатий призначив службову перевірку в 155-й бригаді після розслідування ЗМІ про бізнес на "бойових"

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий призначив додаткову службову перевірку в 155-й окремій механізованій бригаді "Анна Київська" після публікації матеріалу видання "Українська правда" про бізнес на "бойових" виплатах.

Про це йдеться у відповіді генерал-майора Драпатого на запит УП, передає Цензор.НЕТ.

Драпатий зазначив, що особисто присвятив багато часу налагодженню роботи в 155-й окремій механізованій бригаді, пошуку спроможного командування, нарощування її боєздатності й забезпечення дронами.

"Для управління такою непростою, новосформованою з мобілізованих громадян, бригадою потрібна людина з досвідом, характером, лідерством, баченням системних проблем та організаторським талантом. Знайти таких справжній виклик. Тому, для суспільства не всі кадрові рішення можуть виглядати обґрунтованими й зрозумілим. Щоб давати цьому оцінку, треба глибоко знати стан справ в підрозділі та мати уявлення про кадровий резерв в Збройних силах", - написав генерал-майор.

Драпатий уточнив, що кандидатуру полковника Тараса Максімова на посаду комбрига 155-ї ОМБр підібрав командувач оперативного командування "Захід" Володимир Шведюк.

Він наголосив, що під час розгляду кандидатури брав до уваги особистий досвід, відгуки побратимів та результати на попередніх місцях служби Максімова.

За словами командувача Сухопутних військ, розглядалися й інші кандидати, але деякі претенденти мали нижчий фаховий рівень, а деякі відмовились, оскільки мали інші пропозиції.

Драпатий нагадав, що на етапі зміни командування 155-та бригада була розбалансована, незлагоджена, погано підготовлена.

На його думку, тоді призначення Максімова суттєво вплинуло на стан бригади й покращило її боєздатність.

"Але які б не були досягнення, я покривати нікого не буду — для мене немає недоторканних. Я чекаю на результати всіх перевірок і того, що встановить слідство. Розслідування ДБР ще триває. Командування угруповання військ повністю сприяє викриттю усіх причетних до поборів. Хочу наголосити всім, хто влаштовує подібні схеми: грабує власну бригаду, знущається з побратимів, наживається на крові. Розправа буде жорсткою", - додав Драпатий.

Що передувало

19 травня "Українська правда" оприлюднила матеріал "Бізнес на "бойових" виплатах і масове СЗЧ. Як нове командування "піднімає з колін" 155-ту механізовану бригаду".

Серед іншого в матеріалі йдеться про можливу причетність комбрига полковника Тараса Максімова до призначення фіктивних "бойових" виплат і вимагання з них "відкатів", понад 1,2 тисячі випадків СЗЧ із початку 2025 року та недостатнє забезпечення підрозділів.

Так, військовослужбовцям, які обслуговували дрони в тилу, пропонували оформлення фіктивних "бойових" виплат у розмірі 100 тис. грн, з яких 40 тис. грн мали повертатися готівкою "на потреби батальйону" та "нагору".

Цю схему координував в.о. командира батальйону безпілотних систем підполковник Святослав Шумський, якого 2 травня затримали правоохоронці.

