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Новини Арешт генералів
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Суд розглядає продовження арешту ще на 6 місяців екскомандиру 155 бригади Рюмшину, - ЗМІ

Екскомандира 155 бригади Рюмшина залишили під вартою

Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання про продовження строку тримання під вартою Дмитра Рюмшина, колишнього командира 155-ї бригади "Анна Київська".

Про це повідомляє Суспільне, інформує Цензор.НЕТ.

Його підозрюють у масових випадках СЗЧ серед бійців підрозділу та приховуванні таких фактів.

Як зазначається, відповідне рішення ухвалила суддя, задовольнивши клопотання прокурора щодо конфіденційного розгляду питання про продовження запобіжного заходу ще на шість місяців.

Захист підозрюваного, представлений адвокатом Андрієм Йосиповим, заперечував проти закритого режиму засідання, однак суд залишив це клопотання без задоволення. Також раніше суд відмовив у відводі прокурора.

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Ситуація у 155 бригаді ЗСУ

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

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Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня стало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада "Анна Київська" стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

20 січня 2025 року екскомандира 155 бригади Рюмшина затримала СБУ.

А 22 січня, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 90 мільйонів гривень.

6 лютого Київський Апеляційний суд залишив Рюмшиина під вартою. Суд відмовився відпускати його на поруки, натомість зменшили із 90 до 50 мільйонів гривень.

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Автор: 

арешт (2523) суд (11674) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (35) Рюмшин Дмитро (20)


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Продовжать арешт.
Це ж не колаборант і не зрадник.
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15.04.2025 14:20 Відповісти
Якби перед очима "не стояли" Ванюша Баканов і йому подібні, то я може б і повірив що затриманий - винний. А так......черговий сторож з ключами.
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15.04.2025 14:24 Відповісти
якийсь такий фейс у нього. наче на ху йла трохи схожий.
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15.04.2025 14:27 Відповісти
Зелені курви знайшли цапа відбувайла. До чого тут Рюмшин? Не секрет, що 155 бригада, як і багато інших, була укомплектована майже повністю бусифікованими наловленими на вулицях людьми, яким ще до потрапляння в підрозділи бригади, ТЦКашники відбивали будь яку мотивацію для подальшої служби. Багато хлопців та дядьків, кого привозили на прийомний пункт були зі слідами побоєв. Людей привозили в халаті та домашніх капцях, вийшов на вулицю мусор викинути, опинився в ТЦК, а звідти на прийомний пункт бригади, навіть перевдягтися не дали, так в халаті і приїхав. Це скоцтво, а не призов людей, а винен потім комбріг, який працює з тими, кого йому привезли ТЦКашники. Це помста Рюмшину від ЗЕленого покидька, який тримав "пад особим кантролєм" цю бригаду "Анну Київську", треба було найти на кого спіхнути провал з перетворенням мобілізації на бусифікацію, ось знайшли Рюмшина. Хоча головна і єдина проблема це Зеленський та його шантрапа яка дискредитує та мародерить все що бере "пад свой лічний кантроль"
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15.04.2025 14:35 Відповісти
В бригаду набрали біосміттня, що голосувало в 2019 за клоунів. Саме тому такий відсоток СЗЧ. Поржати мундакам забажалося. Привели горе в країну - ідіть виправляйте ситуацю.
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15.04.2025 14:47 Відповісти
 
 