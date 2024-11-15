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Українська піхотна бригада "Анна Київська" закінчує підготовку у Франції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На сході Франції завершується підготовка української піхотної бригади "Анна Київська".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х повідомив глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню.

"У Гранд-Есті підходить до завершення підготовка бригади "Анна Київська". Президент Республіки був відданий цьому: наші армії навчають й оснащують українську бригаду", - йдеться в дописі.

Бригада "Анна Київська" закінчує навчання у Франції

Лекорню зазначив, що навчання відбуваються в реальних тактичних умовах, з французькою технікою, яку буде безпосередньо перекинуто в Україну для використання в польових умовах.

За інформацією агентство AP, після розгортання підготовлена та оснащена французами бригада може стати грізною силою на полях битв.

Вона складатиметься з 4,5 тисячі військовослужбовців, сформованих з піхотних батальйонів, а також інженерів, артилерійських команд та інших спеціалістів, як раніше заявляла французька влада.

Бригада "Анна Київська" закінчує навчання у Франції

Понад 2 тисячі солдатів проходять останні кроки підготовки перед поверненням в Україну, розповіли журналісти.

Французькі військові кажуть, що арсенал бригади включатиме 18 легких танків AMX 10, 18 самохідних артилерійських установок "Цезар", 128 бронетранспортерів, протитанкові і зенітно-ракетні комплекси, а також інше озброєння і техніку.

Нагадаємо, з 2022 року понад 100 тисяч військовослужбовців Сил оборони України пройшли підготовку на території країн-партнерів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уряд Румунії схвалив правовий порядок підготовки українських пілотів на літаках F-16



Бригада "Анна Київська" закінчує навчання у Франції
Бригада "Анна Київська" закінчує навчання у Франції
Бригада "Анна Київська" закінчує навчання у Франції

Автор: 

Франція (3061) підготовка (185) Лекорню Себастьєн (79)


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Топ коментарі
+10
дрони там же де й "канєц епохі бєднасті", там же де мільярд дерев разом зі самртфонами для є-бабусь, разом з ковідним фондом, з нашими ракетними програмами... все гламурно-креативно спі...ено під акомпанімент потужних незламних відосиків.
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15.11.2024 12:19
+7
питання, а де мільйон дронів від держави? від народу є, а від держави не має.
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15.11.2024 12:12
+5
Українці повинні бути найсильнішою
нацією у світі,цього вимагають
реалії ********* світу та сусідство
з країною-терористом.
Ми надто були добрі та прогиналися
перед москалями сотні років.
Досить,інакше нас знищать,як
націю.Молимось за наших
Захисників.
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15.11.2024 12:14
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питання, а де мільйон дронів від держави? від народу є, а від держави не має.
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15.11.2024 12:12 Відповісти
дрони там же де й "канєц епохі бєднасті", там же де мільярд дерев разом зі самртфонами для є-бабусь, разом з ковідним фондом, з нашими ракетними програмами... все гламурно-креативно спі...ено під акомпанімент потужних незламних відосиків.
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15.11.2024 12:19 Відповісти
Цікаво, а яка статистика кількості дронів від держави та від народу? Ні де не можу знайти такої інформації, ну щоб, хоча б у % відношенні.
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15.11.2024 12:21 Відповісти
А де ті 14 бригад, про які потужний щеневтік заявляв ще у липні?
Досі сидять "по лісам" без зброї і регулярно отримують зарплату?
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15.11.2024 13:18 Відповісти
ани проста слугинарода...ани невинаваты шо их избрал лохторат...надо панять и прастить
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15.11.2024 18:24 Відповісти
Українці повинні бути найсильнішою
нацією у світі,цього вимагають
реалії ********* світу та сусідство
з країною-терористом.
Ми надто були добрі та прогиналися
перед москалями сотні років.
Досить,інакше нас знищать,як
націю.Молимось за наших
Захисників.
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15.11.2024 12:14 Відповісти
Було б добре аби ще своїх ''бригад'' до ''Анни Київської'' причіпив.
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15.11.2024 12:42 Відповісти
Це чомусь нагадало карикатуру чи то з "Перця", чи то ще з якоїсь подібної літератури...
Коротко: На виробництво прибуває молодий спеціаліст після інституту, і начальник цеху дає йому тиждень на те, щоб він забув все чому його там навчали п'ять років, і вже потім виходив на роботу...
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15.11.2024 12:47 Відповісти
Нагадаємо, з 2022 року понад 100 тисяч військовослужбовців Сил оборони України на території країн-партнерів. Джерело:
Цікаво, скільки з тих ста тисяч залишились живими, скільки стали командирами різних ланок?
Де вони взагалі...
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15.11.2024 14:05 Відповісти
Уж точно больше остается живыми, чем орков
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15.11.2024 22:45 Відповісти
Лампасникам сирського лишилось тільки роздерибанити бригаду повзводно, і розкидати як придані підрозділи по різних місцях- це далі і побачимо. Його завдання це здача і вимотування дієздатних бригад
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16.11.2024 00:25 Відповісти
 
 