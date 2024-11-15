Українська піхотна бригада "Анна Київська" закінчує підготовку у Франції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На сході Франції завершується підготовка української піхотної бригади "Анна Київська".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в соцмережі Х повідомив глава Міноборони Франції Себастьян Лекорню.
"У Гранд-Есті підходить до завершення підготовка бригади "Анна Київська". Президент Республіки був відданий цьому: наші армії навчають й оснащують українську бригаду", - йдеться в дописі.
Лекорню зазначив, що навчання відбуваються в реальних тактичних умовах, з французькою технікою, яку буде безпосередньо перекинуто в Україну для використання в польових умовах.
За інформацією агентство AP, після розгортання підготовлена та оснащена французами бригада може стати грізною силою на полях битв.
Вона складатиметься з 4,5 тисячі військовослужбовців, сформованих з піхотних батальйонів, а також інженерів, артилерійських команд та інших спеціалістів, як раніше заявляла французька влада.
Понад 2 тисячі солдатів проходять останні кроки підготовки перед поверненням в Україну, розповіли журналісти.
Французькі військові кажуть, що арсенал бригади включатиме 18 легких танків AMX 10, 18 самохідних артилерійських установок "Цезар", 128 бронетранспортерів, протитанкові і зенітно-ракетні комплекси, а також інше озброєння і техніку.
Нагадаємо, з 2022 року понад 100 тисяч військовослужбовців Сил оборони України пройшли підготовку на території країн-партнерів.
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Досі сидять "по лісам" без зброї і регулярно отримують зарплату?
нацією у світі,цього вимагають
реалії ********* світу та сусідство
з країною-терористом.
Ми надто були добрі та прогиналися
перед москалями сотні років.
Досить,інакше нас знищать,як
націю.Молимось за наших
Захисників.
Коротко: На виробництво прибуває молодий спеціаліст після інституту, і начальник цеху дає йому тиждень на те, щоб він забув все чому його там навчали п'ять років, і вже потім виходив на роботу...
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Де вони взагалі...