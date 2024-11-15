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Украинская пехотная бригада "Анна Київська" заканчивает подготовку во Франции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На востоке Франции завершается подготовка украинской пехотной бригады "Анна Київска".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

"В Гранд-Эсте подходит к завершению подготовка бригады "Анна Київска". Президент Республики был предан этому: наши армии обучают и оснащают украинскую бригаду", - говорится в заметке.

Бригада "Анна Київська" закінчує навчання у Франції

Лекорню отметил, что учения проходят в реальных тактических условиях, с французской техникой, которая будет непосредственно переброшена в Украину для использования в полевых условиях.

По информации агентство AP, после развертывания подготовленная и оснащенная французами бригада может стать грозной силой на полях сражений.

Она будет состоять из 4,5 тысячи военнослужащих, сформированных из пехотных батальонов, а также инженеров, артиллерийских команд и других специалистов, как ранее заявляли французские власти.

Бригада "Анна Київська" закінчує навчання у Франції

Более 2 тысяч солдат проходят последние шаги подготовки перед возвращением в Украину, рассказали журналисты.

Французские военные говорят, что арсенал бригады будет включать 18 легких танков AMX 10, 18 самоходных артиллерийских установок "Цезарь", 128 бронетранспортеров, противотанковые и зенитно-ракетные комплексы, а также другое вооружение и технику.

Напомним, с 2022 года более 100 тысяч военнослужащих Сил обороны Украины прошли подготовку на территории стран-партнеров.

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Бригада "Анна Київська" закінчує навчання у Франції
Бригада "Анна Київська" закінчує навчання у Франції
Бригада "Анна Київська" закінчує навчання у Франції

Автор: 

Франция (3506) подготовка (229) Лекорню Себастьян (72)


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Топ комментарии
+10
дрони там же де й "канєц епохі бєднасті", там же де мільярд дерев разом зі самртфонами для є-бабусь, разом з ковідним фондом, з нашими ракетними програмами... все гламурно-креативно спі...ено під акомпанімент потужних незламних відосиків.
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15.11.2024 12:19
+7
питання, а де мільйон дронів від держави? від народу є, а від держави не має.
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15.11.2024 12:12
+5
Українці повинні бути найсильнішою
нацією у світі,цього вимагають
реалії ********* світу та сусідство
з країною-терористом.
Ми надто були добрі та прогиналися
перед москалями сотні років.
Досить,інакше нас знищать,як
націю.Молимось за наших
Захисників.
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15.11.2024 12:14
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Правила форума Совет форумчан
питання, а де мільйон дронів від держави? від народу є, а від держави не має.
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15.11.2024 12:12 Ответить
дрони там же де й "канєц епохі бєднасті", там же де мільярд дерев разом зі самртфонами для є-бабусь, разом з ковідним фондом, з нашими ракетними програмами... все гламурно-креативно спі...ено під акомпанімент потужних незламних відосиків.
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15.11.2024 12:19 Ответить
Цікаво, а яка статистика кількості дронів від держави та від народу? Ні де не можу знайти такої інформації, ну щоб, хоча б у % відношенні.
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15.11.2024 12:21 Ответить
А де ті 14 бригад, про які потужний щеневтік заявляв ще у липні?
Досі сидять "по лісам" без зброї і регулярно отримують зарплату?
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15.11.2024 13:18 Ответить
ани проста слугинарода...ани невинаваты шо их избрал лохторат...надо панять и прастить
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15.11.2024 18:24 Ответить
Українці повинні бути найсильнішою
нацією у світі,цього вимагають
реалії ********* світу та сусідство
з країною-терористом.
Ми надто були добрі та прогиналися
перед москалями сотні років.
Досить,інакше нас знищать,як
націю.Молимось за наших
Захисників.
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15.11.2024 12:14 Ответить
Було б добре аби ще своїх ''бригад'' до ''Анни Київської'' причіпив.
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15.11.2024 12:42 Ответить
Це чомусь нагадало карикатуру чи то з "Перця", чи то ще з якоїсь подібної літератури...
Коротко: На виробництво прибуває молодий спеціаліст після інституту, і начальник цеху дає йому тиждень на те, щоб він забув все чому його там навчали п'ять років, і вже потім виходив на роботу...
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15.11.2024 12:47 Ответить
Нагадаємо, з 2022 року понад 100 тисяч військовослужбовців Сил оборони України на території країн-партнерів. Джерело:
Цікаво, скільки з тих ста тисяч залишились живими, скільки стали командирами різних ланок?
Де вони взагалі...
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15.11.2024 14:05 Ответить
Уж точно больше остается живыми, чем орков
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15.11.2024 22:45 Ответить
Лампасникам сирського лишилось тільки роздерибанити бригаду повзводно, і розкидати як придані підрозділи по різних місцях- це далі і побачимо. Його завдання це здача і вимотування дієздатних бригад
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16.11.2024 00:25 Ответить
 
 