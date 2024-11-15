Украинская пехотная бригада "Анна Київська" заканчивает подготовку во Франции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На востоке Франции завершается подготовка украинской пехотной бригады "Анна Київска".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.
"В Гранд-Эсте подходит к завершению подготовка бригады "Анна Київска". Президент Республики был предан этому: наши армии обучают и оснащают украинскую бригаду", - говорится в заметке.
Лекорню отметил, что учения проходят в реальных тактических условиях, с французской техникой, которая будет непосредственно переброшена в Украину для использования в полевых условиях.
По информации агентство AP, после развертывания подготовленная и оснащенная французами бригада может стать грозной силой на полях сражений.
Она будет состоять из 4,5 тысячи военнослужащих, сформированных из пехотных батальонов, а также инженеров, артиллерийских команд и других специалистов, как ранее заявляли французские власти.
Более 2 тысяч солдат проходят последние шаги подготовки перед возвращением в Украину, рассказали журналисты.
Французские военные говорят, что арсенал бригады будет включать 18 легких танков AMX 10, 18 самоходных артиллерийских установок "Цезарь", 128 бронетранспортеров, противотанковые и зенитно-ракетные комплексы, а также другое вооружение и технику.
Напомним, с 2022 года более 100 тысяч военнослужащих Сил обороны Украины прошли подготовку на территории стран-партнеров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Досі сидять "по лісам" без зброї і регулярно отримують зарплату?
нацією у світі,цього вимагають
реалії ********* світу та сусідство
з країною-терористом.
Ми надто були добрі та прогиналися
перед москалями сотні років.
Досить,інакше нас знищать,як
націю.Молимось за наших
Захисників.
Коротко: На виробництво прибуває молодий спеціаліст після інституту, і начальник цеху дає йому тиждень на те, щоб він забув все чому його там навчали п'ять років, і вже потім виходив на роботу...
Цікаво, скільки з тих ста тисяч залишились живими, скільки стали командирами різних ланок?
Де вони взагалі...