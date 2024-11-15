Украинская пехотная бригада "Анна Київська" заканчивает подготовку во Франции. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На востоке Франции завершается подготовка украинской пехотной бригады "Анна Київска".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х сообщил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

"В Гранд-Эсте подходит к завершению подготовка бригады "Анна Київска". Президент Республики был предан этому: наши армии обучают и оснащают украинскую бригаду", - говорится в заметке.

Лекорню отметил, что учения проходят в реальных тактических условиях, с французской техникой, которая будет непосредственно переброшена в Украину для использования в полевых условиях.

По информации агентство AP, после развертывания подготовленная и оснащенная французами бригада может стать грозной силой на полях сражений.

Она будет состоять из 4,5 тысячи военнослужащих, сформированных из пехотных батальонов, а также инженеров, артиллерийских команд и других специалистов, как ранее заявляли французские власти.

Более 2 тысяч солдат проходят последние шаги подготовки перед возвращением в Украину, рассказали журналисты.

Французские военные говорят, что арсенал бригады будет включать 18 легких танков AMX 10, 18 самоходных артиллерийских установок "Цезарь", 128 бронетранспортеров, противотанковые и зенитно-ракетные комплексы, а также другое вооружение и технику.

Напомним, с 2022 года более 100 тысяч военнослужащих Сил обороны Украины прошли подготовку на территории стран-партнеров.

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