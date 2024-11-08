Совет ЕС продлил на два года миссию по обучению украинских военных
В пятницу, 8 ноября, Совет Европейского Союза принял решение о продлении мандата Миссии военной помощи ЕС в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) еще на два года - до 15 ноября 2026 года.
Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
На эти цели с 14 ноября 2024 года до 15 ноября 2026-го будет выделено около 409 млн евро.
"EUMAM Ukraine остается ключевым инструментом военной поддержки Украины со стороны ЕС, основной целью которой является содействие укреплению военного потенциала Вооруженных Сил Украины", - говорится в заявлении.
Согласно этому решению, EUMAM Ukraine будет сотрудничать с НАТО, в частности с центром помощи Украине при Альянсе (NSATU), и "будет обмениваться информацией с последней прозрачным, взаимным и инклюзивным способом".
Отмечается, что сейчас EUMAM Ukraine подготовила 63 000 бойцов ВСУ, что эквивалентно десяти бригадам. В ближайшие месяцы миссия обучит дополнительно 15 000 военнослужащих, доведя общее количество подготовленных солдат до 75 000 к концу зимы 2024-2025 годов.
Напомним, миссия ЕС по военной помощи Украине для отражения российской агрессии была создана в октябре 2022 года. В рамках EUMAM Ukraine военнослужащие ВСУ проходят подготовку по стандартам вооруженных сил стран ЕС. EUMAM стала крупнейшей миссией военной помощи, организованной ЕС для страны, которая не является членом организации.
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