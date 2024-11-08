Рада ЄС продовжила на два роки місію із навчання українських військових

У п’ятницю, 8 листопада, Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про продовження мандата Місії військової допомоги ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine) ще на два роки — до 15 листопада 2026 року.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На ці цілі з 14 листопада 2024 року до 15 листопада 2026-го буде виділено близько 409 млн євро.

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"EUMAM Ukraine залишається ключовим інструментом військової підтримки України з боку ЄС, основною метою якої є сприяння зміцненню військового потенціалу Збройних Сил України", – йдеться у заяві.

Відповідно до цього рішення, EUMAM Ukraine співпрацюватиме з НАТО, зокрема з центром допомоги Україні при Альянсі (NSATU), і "обмінюватиметься інформацією з останньою у прозорий, взаємний та інклюзивний спосіб".

Зазначається, що наразі EUMAM Ukraine підготувала 63 000 бійців ЗСУ, що еквівалентно десяти бригадам. У найближчі місяці місія навчить додатково 15 000 військовослужбовців, довівши загальну кількість підготовлених солдатів до 75 000 до кінця зими 2024-2025 років.

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Нагадаємо, місія ЄС з військової допомоги Україні для відбиття російської агресії була створена в жовтні 2022 року. У межах EUMAM Ukraine військовослужбовці ЗСУ проходять підготовку за стандартами збройних сил країн ЄС. EUMAM стала найбільшою місією військової допомоги, організованої ЄС для країни, яка не є членом організації.