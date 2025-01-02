УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12628 відвідувачів онлайн
Новини
12 054 29
розслідування (2246) Франція (2905) СЗЧ (42) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (13)

Французьке міноборони не коментує розслідування щодо української 155-ї бригади, - ЗМІ

Навчання у Франції бригади

У Міністерстві оборони Франції не коментують інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада Анна Київська стала об’єктом розслідування в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Також у відомстві не відповіли в оборонному відомстві й на запитання, чи стежать за розвитком ситуації і чи запитували додаткову інформацію в української сторони, окрім тієї, що оприлюднена у пресі. Деталі щодо технічного оснащення бригади, зокрема дронами, теж не розкривали. Без відповіді лишилося й запитання, чи аналізувала французька сторона доцільність створення нової бригади та управління нею.

"Саме Збройні сили України організували відбір українських військових для формування цієї бригади та управління процесами. Також (і це природно) українські збройні сили визначають умови розгортання (бригади – Ред.) на території України", – пояснили в міністерстві.

Читайте: Україна отримала 150 мільйонів євро на оборонно-промисловий комплекс від Данії, Франції та Литви, – Умєров

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові можуть подати через "Армію+" рапорт на повернення на службу після СЗЧ, - Черногоренко

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

Журналіст звинуватив політичне та військове керівництво держави в непродуманому піар-ході та закликав до відповідальності.

ДБР також розпочало розслідування за фактами перевищення повноважень і дезертирства у 155-й механізованій бригаді "Анна Київська" після розслідування, опублікованого у ЗМІ.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+11
Не розумію, при чому тут французи? Вони навчили, а забезпечення наше… дронів немає, РЕБів немає, міни браковані, командира звільнили… у цьому французи винуваті? Не думаю…
показати весь коментар
02.01.2025 21:39
+7
Нову бригаду і відразу в Покровськ? Та тут би і амеріканці розбіглися, це закономірний результат. Я взагалі не розумію А ЧОГО ВОНИ ОЧІКУВАЛИ, ЧОГОСЬ ІНШОГО?

Чи від "безвихідності" кинули нову бригаду? Ну то таке - результат навіть гірший, бо ще обісрались на пів світу і бригада розбіглася.
показати весь коментар
02.01.2025 21:40
+6
умови кращі, а психологічна стійкість - гірша

треба поповнювати новобранцями "старі" бригади з бойовим досвідом - навішувати нові м'язи на вже існуючий скелет

.
показати весь коментар
02.01.2025 21:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не коментує - бо нікого ще не впіймали....
показати весь коментар
02.01.2025 20:33 Відповісти
для нього доля України та життя українців піар
показати весь коментар
02.01.2025 21:22 Відповісти
Більшість повернулася з СЗЧ у інші частини.
показати весь коментар
02.01.2025 21:05 Відповісти
в батальйон МОНАКО?
показати весь коментар
02.01.2025 21:06 Відповісти
В армії деякі речі робляться через СЗЧ: перевод в інший підрозділ, відпустка за сімейними обставинами, МСЕК, лікування в цивільних медичних закладах, купівля автотранспорту.
показати весь коментар
02.01.2025 21:25 Відповісти
Це вже не посипались - це оголили Фронт
показати весь коментар
02.01.2025 20:35 Відповісти
показати весь коментар
02.01.2025 20:45 Відповісти
Смысл состояние полной жопы комментировать...
показати весь коментар
02.01.2025 20:51 Відповісти
Они свое сделали. Они же не виноваты что имеют дело с нашими.
показати весь коментар
02.01.2025 20:52 Відповісти
З ЦЬОГО ПРИВОДУ РАДЖУ ПОСЛУХАТИ Ю.БУТУСОВА. ВСЕ РОЗКЛАВ ПО ПОЛИЦЯМ. ХТО, ЧОМУ, ЯК, КОЛИ ТОЩО.
А кули, у нас Верховний Головнокомандувач він жеж колись Наполеона грав, разом з москалями.
показати весь коментар
02.01.2025 21:15 Відповісти
Уявіть як зміниться думка Європейців після такого, а там і Трамп скаже доброго вечора, і може стовб для лідера замайорить.
показати весь коментар
02.01.2025 21:17 Відповісти
Як же їх набирали, якщо всі втекли, до рекрутерів питаня теж
показати весь коментар
02.01.2025 21:20 Відповісти
Хотели как лучше, в смысле пиарнуться,
і ЗЄля, і французи
а вийшло як завжди не бо треба було клёпки мати і нашому генштабу, і французькому уряду - не можна кидати свіжесформовану бригаду без бойового досвіду прямо в пекло Покровське !

бонапартний ЗЄля хоче гратись новосформованим бригадами як свіжепофорбованими олов'яними солдатиками
показати весь коментар
02.01.2025 21:21 Відповісти
Подивився ролік Ігоря Лапіна "Бутусов, розслідування. Як гине 155 бригада ЗСУ. Справжня історія "Анни Київської"". І не сказав, що для 155 умови гірші ніж для більшості інших бригад, через яких наші бати не опиняються в оточенні. Порівняно з моєю ОМБр умови у них навіть кращі.
показати весь коментар
02.01.2025 21:21 Відповісти
умови кращі, а психологічна стійкість - гірша

треба поповнювати новобранцями "старі" бригади з бойовим досвідом - навішувати нові м'язи на вже існуючий скелет

.
показати весь коментар
02.01.2025 21:30 Відповісти
Старі підрозділи "вироджуються" в них одна мерзота лишається. Тому вважаю навпаки, треба щоб в нових частинах був суттєвий відсоток досвідчених людей. А в старих - проводити через 2-3 роки зміну особового складу. І командирів треба нормально готувати, а не навішувати зірочок кумам-сержантам і лейтам.
показати весь коментар
02.01.2025 21:44 Відповісти
Не розумію, при чому тут французи? Вони навчили, а забезпечення наше… дронів немає, РЕБів немає, міни браковані, командира звільнили… у цьому французи винуваті? Не думаю…
показати весь коментар
02.01.2025 21:39 Відповісти
Нову бригаду і відразу в Покровськ? Та тут би і амеріканці розбіглися, це закономірний результат. Я взагалі не розумію А ЧОГО ВОНИ ОЧІКУВАЛИ, ЧОГОСЬ ІНШОГО?

Чи від "безвихідності" кинули нову бригаду? Ну то таке - результат навіть гірший, бо ще обісрались на пів світу і бригада розбіглася.
показати весь коментар
02.01.2025 21:40 Відповісти
бо дурні в генштабі, а ще більше в ОПі !

захотів ЗЄля щєгольнуть і обоср...ся ідіот !
показати весь коментар
02.01.2025 21:53 Відповісти
Мобські бригади для того і створюються: прориви в наступі розширювати і дирки в обороні затикати. Як хочеться повоювати - йдіть в морпіхи.
показати весь коментар
02.01.2025 22:07 Відповісти
та ніхто ж не спорить про "затикати" дірки в обороні, але можна хочаб "обстріляти" для початку на більш спокійних напрямках, потім вже "затикати" дірки, але коли вже хоч впевненість якась з'явилась, та розуміння як діяти. В морпіхах та ж проблема, тікі з'явився , тиждень і в кринки, а потім втрати колосальні. А могла би бути меньше.

Так усюди, ні хірурга відразу не ставять на операціі, ні автомеханіка, ні боксера ні футболіста. А тут відразу на Покровськ. Чого тягнули до такоі сраки і мобілізацію з підготовкою резервів раніше не починали? Що тепер бригада тікі вийшла і відразу на головний напрям оборони відправляти.
показати весь коментар
03.01.2025 01:43 Відповісти
А для чого французам коментувати срач який розвели зелені кловани.
показати весь коментар
02.01.2025 21:53 Відповісти
Цікаво чи буде це коментувати верховний ішак. Це ж воно ініціатор створення таких бригад. Ба більше, ішак дорікав союзникам, що вони не виконали своїх домовленостей з оснащення таких бригад.
показати весь коментар
02.01.2025 21:53 Відповісти
Зеленський - просто Чмонька. До чого він торкнеться, все перетворюється у грандіозний скандал. Ось вже і у Франції ..... наслідив, скотинка.
показати весь коментар
02.01.2025 21:54 Відповісти
Дбр почало розслідування за фактом дизертирства !!!
Але ніхто не почав розслідування за саботажем, халатністю а може і навмисної співпраці на користь ворогу серед керівництва!! *****! Женуть як рабів! Навіть гірше ! Коли раби використовувалися як солдати, то їм могло бути скасоване рабство і навіть міг відбутися ріст в військовій ієрархії, а тут ти просто м'ясо. Дали палку з камінням і біжи на танк.
показати весь коментар
02.01.2025 23:57 Відповісти
самовольно оставили 1700 военных -- Где эти Солдаты? идут Домой? или к Границе? а Остальное--Бла бла бла!
показати весь коментар
03.01.2025 15:41 Відповісти
 
 