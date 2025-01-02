Французьке міноборони не коментує розслідування щодо української 155-ї бригади, - ЗМІ

У Міністерстві оборони Франції не коментують інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада Анна Київська стала об’єктом розслідування в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Також у відомстві не відповіли в оборонному відомстві й на запитання, чи стежать за розвитком ситуації і чи запитували додаткову інформацію в української сторони, окрім тієї, що оприлюднена у пресі. Деталі щодо технічного оснащення бригади, зокрема дронами, теж не розкривали. Без відповіді лишилося й запитання, чи аналізувала французька сторона доцільність створення нової бригади та управління нею.

"Саме Збройні сили України організували відбір українських військових для формування цієї бригади та управління процесами. Також (і це природно) українські збройні сили визначають умови розгортання (бригади – Ред.) на території України", – пояснили в міністерстві.

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Що передувало?

Нагадаємо, напередодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

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У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

Журналіст звинуватив політичне та військове керівництво держави в непродуманому піар-ході та закликав до відповідальності.

ДБР також розпочало розслідування за фактами перевищення повноважень і дезертирства у 155-й механізованій бригаді "Анна Київська" після розслідування, опублікованого у ЗМІ.