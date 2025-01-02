ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після викладених у ЗМІ фактах
Державне бюро розслідувань розпочало розслідування за фактами перевищення повноважень і дезертирства у 155-й механізованій бригаді "Анна Київська" після розслідування, опублікованого у ЗМІ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.
"ДБР справді вивчає факти, викладені у ЗМІ, у межах кримінального провадження, порушеного за ст. 426-1 (перевищення військовою особою влади або службових повноважень - ред.) і ст. 408 (дезертирство - ред.) Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Говорити про якісь попередні результати поки що рано", - зазначила Сапьян.
Що передувало?
Нагадаємо, напередодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.
За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.
Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.
У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.
Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.
Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.
Журналіст звинуватив політичне та військове керівництво держави в непродуманому піар-ході та закликав до відповідальності.
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Ні. Влада як барани вперлися рогами в бусифікацію. В країні вже справжня мафія навколо тої бусифікації жирує, повний безлад і хаос.
Дурня якась, а не війна. Прости мене Господи.
Контрактна армія дозволить відкрити кордони.
Відкриті кордони запустять економіку і збережуть демографію.
Не одразу. Бо влада вже занадто наворотила, щоб звести довіру до держави до нуля.
Але іншого шляху немає. Заклики до патріотизму працюють на коротких дистанціях. У війні на виснаження заклики до людей напружитися, максимально мобілізуватися, жертвувати усім дуже швидко обертаються протилежним єфектом. Це ж аксіома будь якого соціуму.
Контрактна армія це наразі питання виживання України. Не більше і не менше.
Замкнуте коло. Хоча - рветься з-за допомогою хунти, по теорії. Але нинішнім генералам доври мало; а ті, кому ще довіряють ЕрЗе познімав з посад. Так що на практиці - все ж таки замкнуте коло.