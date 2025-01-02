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розслідування (2246) Бутусов Юрій (3481) ЗСУ (7201) ДБР (3303) СЗЧ (42) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (13)

ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після викладених у ЗМІ фактах

ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ 155 бригади Анна Київська у Франції

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування за фактами перевищення повноважень і дезертирства у 155-й механізованій бригаді "Анна Київська" після розслідування, опублікованого у ЗМІ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян.

"ДБР справді вивчає факти, викладені у ЗМІ, у межах кримінального провадження, порушеного за ст. 426-1 (перевищення військовою особою влади або службових повноважень - ред.) і ст. 408 (дезертирство - ред.) Кримінального кодексу України. Розслідування триває. Говорити про якісь попередні результати поки що рано", - зазначила Сапьян.

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Що передувало?

Нагадаємо, напередодні головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

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У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери. 

Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

Журналіст звинуватив політичне та військове керівництво держави в непродуманому піар-ході та закликав до відповідальності.

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Топ коментарі
+62
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02.01.2025 17:14
+46
Бо людей посилають на м'ясні штурми.
А зебіл потім скорбним голоском розказує як йому шкода полеглих героїв.
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02.01.2025 17:20
+39
Краще би почали саме з причини, з того як тупість та ідіотизм політичного керівництва породжує та поглиблює бардак і в армії.
Але ж Татаров дав ДБР зовсім іншу команду - знайти крайніх серед військових...
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02.01.2025 17:20
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ДБР нічого в військовій темі не розуміє, це колихання повітря.
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02.01.2025 19:29 Відповісти
В першу чергу верховного ішака треба брати за дупу. Це чмо є ініціатором бардаку в державі.
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02.01.2025 20:38 Відповісти
Здавалося б, та введіть нарешті контрактну армію. Це б зняло цілу низку проблем, дозволило Україні вести оборону хоч роками та десятиліттями. Ви ж все рівно витрачаєте неймовірну суму грошей на військо. Виплата за полеглого 15 млн. Що це? Навіщо оплачувати очікування смерті воїна? Виплатіть по 1-2 млн грн живим 10 контрактникам. Дайте хлопцям можливість отримати реальні кошти ще за життя. 1-2 млн це вартість квартири в обласному центрі України. У вас черги будуть стояти на контракт. Плюс залиште ті ж самі виплати зарплати і ті ж самі премії на нулі.
Ні. Влада як барани вперлися рогами в бусифікацію. В країні вже справжня мафія навколо тої бусифікації жирує, повний безлад і хаос.
Дурня якась, а не війна. Прости мене Господи.
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02.01.2025 20:52 Відповісти
Цікаво, скільки з тих 1700 були бусифіковані.
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02.01.2025 20:52 Відповісти
Сто відсотків, усі. Ну не буде воювати бусифікована армія. Не буде. Хочемо ми, не хочемо, але є лише один варіант - платити реальні гроші за контракт. І викачувати комбатантів з усіх країн світу. За гроші, за громадянство, за земельні ділянки.
Контрактна армія дозволить відкрити кордони.
Відкриті кордони запустять економіку і збережуть демографію.
Не одразу. Бо влада вже занадто наворотила, щоб звести довіру до держави до нуля.
Але іншого шляху немає. Заклики до патріотизму працюють на коротких дистанціях. У війні на виснаження заклики до людей напружитися, максимально мобілізуватися, жертвувати усім дуже швидко обертаються протилежним єфектом. Це ж аксіома будь якого соціуму.
Контрактна армія це наразі питання виживання України. Не більше і не менше.
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02.01.2025 21:06 Відповісти
для початку потрібно поміняти владу ЕрЗе, до якої довіри вже давно нема і більше ніколи не буде.
Замкнуте коло. Хоча - рветься з-за допомогою хунти, по теорії. Але нинішнім генералам доври мало; а ті, кому ще довіряють ЕрЗе познімав з посад. Так що на практиці - все ж таки замкнуте коло.
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02.01.2025 22:39 Відповісти
Ну так вийди у вікно з надією, що твою пенсію передадуть на створення загородзагонів
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03.01.2025 03:59 Відповісти
Мерзота стара вже однією ногою в могилі і за собою інших туди хоче потягнути
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03.01.2025 14:03 Відповісти
Цікаво, а оте ZБР тількі "після викладених у ЗМІ фактах" про щось дізнаеться?
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03.01.2025 14:41 Відповісти
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