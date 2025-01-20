Дезертирство підлеглих та корупція: СБУ про затримання екскомандира 155-ї бригади Рюмшина. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань, за підтримки міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ, затримали екскомандира 155-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що, перебуваючи на посаді, він не повідомив правоохоронні органи про численні випадки самовільного залишення місця служби підлеглими під час підготовки підрозділів на території Євросоюзу та виконання бойових завдань на сході України.

Окрім цього, правоохоронці перевіряють інформацію про корупційні схеми у процесі відбору військових для навчання за кордоном, а також можливі "схеми" ухилення від служби за хабарі.

Як зазначається, колишньому командиру 155-ї бригади готується повідомлення про підозру за статтею 426 Кримінального кодексу України (бездіяльність військової влади під час воєнного стану), що передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, і правоохоронці встановлюють всі обставини справи та інших осіб, причетних до злочину.

Ситуація у 155 бригаді

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня стало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада Анна Київська стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

