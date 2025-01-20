УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11074 відвідувача онлайн
Новини Фото
7 496 50

Дезертирство підлеглих та корупція: СБУ про затримання екскомандира 155-ї бригади Рюмшина. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань, за підтримки міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ, затримали екскомандира 155-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Затримано колишнього командира 155-ї бригади ЗСУ за дезертирство підлеглих і корупційні схеми

Встановлено, що, перебуваючи на посаді, він не повідомив правоохоронні органи про численні випадки самовільного залишення місця служби підлеглими під час підготовки підрозділів на території Євросоюзу та виконання бойових завдань на сході України.

Окрім цього, правоохоронці перевіряють інформацію про корупційні схеми у процесі відбору військових для навчання за кордоном, а також можливі "схеми" ухилення від служби за хабарі.

Затримано колишнього командира 155-ї бригади ЗСУ за дезертирство підлеглих і корупційні схемиЗатримано колишнього командира 155-ї бригади ЗСУ за дезертирство підлеглих і корупційні схеми

Як зазначається, колишньому командиру 155-ї бригади готується повідомлення про підозру за статтею 426 Кримінального кодексу України (бездіяльність військової влади під час воєнного стану), що передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, і правоохоронці встановлюють всі обставини справи та інших осіб, причетних до злочину.

Читайте: Попри рішення Ставки, продовжується комплектування особовим складом нової 156-ї механізованої бригади, - Бутусов

Затримано колишнього командира 155-ї бригади ЗСУ за дезертирство підлеглих і корупційні схеми

Ситуація у 155 бригаді

Нагадаємо, 1 січня 2025 року головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов виклав низку фактів щодо обставин формування та функціонування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка вступила у бій під Покровськом і зазнає там значних втрат.

За його словами, 155 бригада стикнулася із низкою проблем: перед першим боєм її самовільно залишили 1700 військових, командира бригади звільнили відразу після бою, а один із керівників формування бригади помер від серцевого нападу.

Бутусов провів тривале розслідування для того, щоб з’ясувати, що саме призвело до значних втрат серед особового складу бригади та техніки й масового СЗЧ.

У жовтні 155-та бригада виїхала на навчання у Францію. Туди направили 1924 військовослужбовців, з них досвід військової служби понад рік був лише у 51, досвід до року – у 459 військовослужбовців, а більшість, 1414, були тільки зараховані на службу і служили менше ніж 2 місяців, близько 150 людей були направлені до Франції навіть без проходження БЗВП. У Франції втекли близько 50 військових бригади.

Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.

Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими.

2 січня стало відомо, що ДБР почало розслідування щодо масового СЗЧ у 155-й бригаді "Анна Київська" після появи відповідних публікацій у ЗМІ. Своєю чергою, у Міністерстві оборони Франції не коментували інформацію про те, що підготовлена збройними силами Франції 155-а бригада Анна Київська стала об’єктом розслідування в Україні.

Також на початку січня стало відомо про результати засідання Ставки Верховного Головнокомандувача стосовно 155-ї ОМБр "Анна Київська".

5 січня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пообіцяв наростити спроможності 155-ї бригади та визнав, що є проблеми, що потребують вирішення.

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що формування нових бригад без їхнього забезпечення є грубою помилкою, яка дорого коштує для країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Купив ком’ютери за завищеними на 24 мільйони цінами: СБУ повідомило про підозру ексзаступнику міністра соцполітики

Автор: 

СБУ (13281) 155 окрема механізована бригада Анна Київська (49) Рюмшин Дмитро (29)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Набусифікували ТЦК, а винуватий комбриг
показати весь коментар
20.01.2025 15:15 Відповісти
+13
Зараз на комбрига всіх собак повісять. Вся бригада, за невеликим виключенням це люди силоміць наловлені на вулицях. І кого ТЦКашники привезли в бригаду, з тих комбріг і сформував підрозділи бригади. А везли переважно хворих та тим, кому 45...50+ молодих майже не було, аж до кінця вересня 2024, потім дійсно почали привозити молодших, десь 30-40 років. СЗЧ дохрєніща у всіх 140-х та 150-х бригадах, це не новина вже давно, бо всі ці бригади з бусифікованих простих людей. Приміром схопили людину, яка закінчила інститут з військовою кафедрою, йому після прийняття присяги одразу присвоюють молодшого лейтенанта або лейтенанта і кажуть, ось тобі взвод, а іноді рота, командуй. І стоїть той бідний хлопчина, який і автомат іноді в руках не тримав, але формально він же ж офіцер. Присягу в цих бригадах приймали миттєво, десь на другий день після потрапляння в бригаду, бо після прийняття присяги важче покарання за СЗЧ. І ось проходить час, начебто підрозділи бригади потихеньку формуються, починається проходження хлопцями БЗВП і тут починаються відвідини "покупцями" з інших бригад, які вже воюють. Наприклад приходить наказ з гори віддати певну кількість людей з 155 бригади, наприклад в 100 чи в 47 бригаду. Приїздять представники цих бригад, вишукують батальйон 155 бригади і "покупці" вибирають - ти, ти, ти вийти зі строю. І забирають з собою. І знов 155 бригада некомплектна і так по колу. І цю систему вибудував не цей комбриг, цю систему вибудував головком з відома і верховного 4 разового ухилянта і єрмака, вони всі це чудово знають, бо вони доклали максимум зусиль, щоб Україна докотилася саме до такого стану речей при мобілізації. А тепер, коли пойшов розголос, як завжди спрацюють по совковому принципу "разбєрьомся коє как і накажем каво папало". Потрібен цап відбувайло і його знайшли. Причина цього грьобаного ганьбища на Банковій. Але ж там сидить курво, яке "нікаму нічєво нє должен і ні в чьом нє вінават". Наобирали блдь.
показати весь коментар
20.01.2025 15:41 Відповісти
+8
Проблема явно від вищого керівництва, який перебуває при владі поза термін визначений Конституцією та Рішенням Конституційного суду
показати весь коментар
20.01.2025 15:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Набусифікували ТЦК, а винуватий комбриг
показати весь коментар
20.01.2025 15:15 Відповісти
Гімнюк він, а не комбриг.
показати весь коментар
20.01.2025 15:21 Відповісти
А дезертири і невинні зовсім, їх та дбр та той суд років 5 буде розслідувати та судити, а війна....
показати весь коментар
20.01.2025 15:25 Відповісти
Як можна засуджувати людину, котра не хоче воювати. Не всі народжені для війни.
показати весь коментар
20.01.2025 15:53 Відповісти
Ану скажіть мені, будь ласка, хто ж саме народжений для війни?
показати весь коментар
20.01.2025 18:01 Відповісти
Ну... Може ті хто сам пішов?
показати весь коментар
20.01.2025 18:06 Відповісти
А, можливо, той, хто реально усвідомлює небезпеку для рідної сім'ї/землі/суверенітету Держави, а не якесь обдристане чмо, котре завжди собі знайде виправдання у будь якій ситуації зі словами "а ми уйдьом на сєвєр!"?
показати весь коментар
20.01.2025 18:17 Відповісти
Так, можливо.
показати весь коментар
20.01.2025 18:20 Відповісти
ну можливо ..але ж точно не він набирав солдат в бригаду на співбесіді
показати весь коментар
20.01.2025 15:27 Відповісти
Але набирав рекрутеров... Або погодився на тих, що нав'язали...
показати весь коментар
20.01.2025 17:09 Відповісти
Рюмшіна хвалілі як талантлівага комбріга 47 Магура
показати весь коментар
20.01.2025 17:35 Відповісти
Якось всі забули, що зеля клоун і він зняв Залужного. Хто піде воювати під проводом зрадника, який ще й міни зняв?
показати весь коментар
20.01.2025 16:00 Відповісти
знайшли зіцпредседателя Фунта
показати весь коментар
20.01.2025 15:16 Відповісти
Да , конечно ... Учитывая , сколько там ( во Франции ) свалило в СЗЧ - это был не случайный набор от ТЦК . Без финансов и документов - они там на уровне арабов будут .
показати весь коментар
20.01.2025 15:24 Відповісти
в статусе беженцев ..а ЕС их выдавать не будет
показати весь коментар
20.01.2025 15:26 Відповісти
Сколько? Всего 50 человек свалило
показати весь коментар
20.01.2025 15:52 Відповісти
Проблема явно від вищого керівництва, який перебуває при владі поза термін визначений Конституцією та Рішенням Конституційного суду
показати весь коментар
20.01.2025 15:19 Відповісти
Нехлюйське ставлення дл своїх службових обов"язків має прирівнюватися до зради Батьківщини, особливо щодо командирів такого високого рангу, яких важко проконтролювати.
показати весь коментар
20.01.2025 15:19 Відповісти
Ви про зеленського?
показати весь коментар
20.01.2025 15:40 Відповісти
І яким чином це звільняє від відповідальності зеленського? Чи подоляк дав завдання, беручи до уваги дату реєстрацію та нік?
показати весь коментар
20.01.2025 17:52 Відповісти
як зазвичай, золота рибка...
показати весь коментар
20.01.2025 15:20 Відповісти
А чому представників "правоохоронних" органів не було в бригаді, де представник контррозвідки, чому дбр немає в бойових порядкпх?
показати весь коментар
20.01.2025 15:23 Відповісти
Кричать что солдат не подготовили будет неправдой. Почти все из этой бригады два месяца тренировались во Франции .Они умели обращаться с оружием и были обеспечены техникой. Тут скорее повлиял тот факт что все знали где будет тренироваться эта бригада и по блату или за деньги многие в эту бригаду перевелись или оформились .А когда 155ю послали на фронт .Да ещё на самый горячий участок то все приблатнённые сразу разбежались ..Командование бригады конечно виновато ,но тут всё дело в контингенте. Ни в одной другой новой бригаде .Даже в тех где все поголовно бусифицированные не было такого что бы 80% личного состава ушло в бега
показати весь коментар
20.01.2025 15:24 Відповісти
Чому? Бо немає військової поліції, військової прокуратури, військового суду, дезертирів не не садять, суди йдуть по 2-3 роки, немає відповідальності (10-15 років з конфіскації всього майна), бронювання - це такий ринок підняття грошей з повітря, вже добре розвинутий, по тв та іншим фесбукам тому нароту сказали, що війна скоро закінчиться і можно вже до шашликів готуватись, от і результат...
показати весь коментар
20.01.2025 15:30 Відповісти
Ви не читали розбір але вже зробили свої висновки, тільки частина бригади тренувалась у Франції, інша частина в Україні, причому звідти постійно забирали людей на інші напрямки і давали нових мобілізованих. Причому бригаду відправили на передову коли офіцери ще були у Франції і фактично появились в бригаді вже пофакту.
показати весь коментар
20.01.2025 15:31 Відповісти
А хто відправляв бригаду частинами? Комбриг?
показати весь коментар
20.01.2025 15:33 Відповісти
Не знаю хто давав ті накази нехай слідство розбирається... Але як на мене то система така забирати десь підрозділи і давати їх як придані іншим бригадам.

І ця система нічого крім втрат не приносить, причому це не мої слова а реальних бойових командирів того ж Купола та інших, але ніхто з тим нічого не робить. Та і взагалі такого ніколи ніде не було крім совка, причому в кінці війни вони відмовились від цього.
показати весь коментар
20.01.2025 15:45 Відповісти
не того тєрпілу взяли, воно - тварь поднЄвольна..
ця масштабна, міжнародна диверсія неможлива була би без відмашки із самого "верху", з ОПи, без відома Верховного піаніста та його дермового диригента..
Зєлєнске пролЮблює усе, до чого дотягнеться..
ото дебіли-експериментатори обрали чьУдо на нашу голову на Вироку-2019
показати весь коментар
20.01.2025 15:25 Відповісти
Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань, за підтримки міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ, затримали екскомандира 155-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. - цікаво подивитися було як вони всі разом допомогали СБУ його затримувати. А головне хто його призначав і контролював його дії. Хто прийде їх затримувати
показати весь коментар
20.01.2025 15:30 Відповісти
Головне тут інше що над цим командиром є ще багато керівництва, яке чомусь нічого не бачило, що там робилось. Також є велика кількість всіляких контррозвідок і т.д. які також мали бути в курсі того що відбувається.
показати весь коментар
20.01.2025 15:33 Відповісти
Норм, винного призначили
показати весь коментар
20.01.2025 15:35 Відповісти
Зараз на комбрига всіх собак повісять. Вся бригада, за невеликим виключенням це люди силоміць наловлені на вулицях. І кого ТЦКашники привезли в бригаду, з тих комбріг і сформував підрозділи бригади. А везли переважно хворих та тим, кому 45...50+ молодих майже не було, аж до кінця вересня 2024, потім дійсно почали привозити молодших, десь 30-40 років. СЗЧ дохрєніща у всіх 140-х та 150-х бригадах, це не новина вже давно, бо всі ці бригади з бусифікованих простих людей. Приміром схопили людину, яка закінчила інститут з військовою кафедрою, йому після прийняття присяги одразу присвоюють молодшого лейтенанта або лейтенанта і кажуть, ось тобі взвод, а іноді рота, командуй. І стоїть той бідний хлопчина, який і автомат іноді в руках не тримав, але формально він же ж офіцер. Присягу в цих бригадах приймали миттєво, десь на другий день після потрапляння в бригаду, бо після прийняття присяги важче покарання за СЗЧ. І ось проходить час, начебто підрозділи бригади потихеньку формуються, починається проходження хлопцями БЗВП і тут починаються відвідини "покупцями" з інших бригад, які вже воюють. Наприклад приходить наказ з гори віддати певну кількість людей з 155 бригади, наприклад в 100 чи в 47 бригаду. Приїздять представники цих бригад, вишукують батальйон 155 бригади і "покупці" вибирають - ти, ти, ти вийти зі строю. І забирають з собою. І знов 155 бригада некомплектна і так по колу. І цю систему вибудував не цей комбриг, цю систему вибудував головком з відома і верховного 4 разового ухилянта і єрмака, вони всі це чудово знають, бо вони доклали максимум зусиль, щоб Україна докотилася саме до такого стану речей при мобілізації. А тепер, коли пойшов розголос, як завжди спрацюють по совковому принципу "разбєрьомся коє как і накажем каво папало". Потрібен цап відбувайло і його знайшли. Причина цього грьобаного ганьбища на Банковій. Але ж там сидить курво, яке "нікаму нічєво нє должен і ні в чьом нє вінават". Наобирали блдь.
показати весь коментар
20.01.2025 15:41 Відповісти
З срсру щосьзмінилося хіба?
показати весь коментар
20.01.2025 17:13 Відповісти
з срсру не змінилося головне - мізки "мудрова наріда", якого десь 75%. І всю новітню українську історію весь тягар відповідальності в суспільстві брали на себе оті решта 25 % пасіонарних людей, людей яким не пох не какаяразніца, які вміють думати, які громадяне не за пашпортом, а за покликанням. І найжахливіше, що саме ці люди гинуть першими, затуляючи собою оту тупу безмозглу ліниву отару, для яких квартал та дізельшоу це "гумор", а свати та папікі це "іскуство".
показати весь коментар
20.01.2025 17:36 Відповісти
До Дарниці приходили "покупці" і відбирали саме так...
показати весь коментар
20.01.2025 17:51 Відповісти
слухай, ЗЕлений покруч, розкрию ваєнную тайну для таких імбіцилів, як ти. Порошенко, Ющенко, Кучма, вони вже не діючі президенти. Ще більший секрет тобі скажу - з 2019, прости господи, "президентом" такі як ти наобирали Zеленського, він вже 5,5 років верховний головнокомандувач і саме в нього в парламенті є оте монобидло+ОПЗЖ, завдяки яким можна було ще в 2022 зробити велику мобілізацію (як пропонував Залужний), на підйомі, на наших успіхах на фронті тоді в ЗСУ пійшли б гідно сотні тисяч українців. Тепер мобілізація провалена твоїм кремлівським скоморохом, перетворена на бусифікацію, а у вас, ЗЕлених покручів, досі винен хтось, то Порошенко, то США то Європа?
показати весь коментар
20.01.2025 17:49 Відповісти
"Головний редактор Цензор.НЕТ повідомляє і про те, що бригаду не забезпечили необхідним озброєнням. Зокрема жодного дрону для виконання бойових завдань бригада від держави не отримала. Також, за даними Бутусова, повністю були відсутні засоби РЕБ. Бригаду забезпечували волонтери.
Крім того, всі 120 мм мінометні міни виробництва підприємства Мінстратегпрому, які видали бригаді, виявились бракованими. Джерело: https://censor.net/ua/p3531232

А хіба відсутність дронів, засобів РЕБ та браковані ********** це привід для залишення позицій?
За радянською військовою доктриною "прічіна для аставлєнія пазіций может бить только адна - СМЄРТЬ!" (Камбріґ Сєрпілін - К.Сіманов, "Живиє і мьортвиє").
показати весь коментар
20.01.2025 15:58 Відповісти
Резніков "тихенько всплакнув, над яйцями по 17".
Виробники неякісних мін та ті хто їх пропустив теж "ридають"......
показати весь коментар
20.01.2025 15:59 Відповісти
А боневтік буде відповідати, що мобілізацію дискредитував і провалив...Чому жодна квартальна почвара не служить?
показати весь коментар
20.01.2025 16:08 Відповісти
Судячи по квартирі цей корупціонер має попасти в книгу Гіннеса.
показати весь коментар
20.01.2025 16:49 Відповісти
Нарешті "корупціонер"- жебрак!
показати весь коментар
20.01.2025 17:32 Відповісти
Здалеку видно - расхітітєль!
показати весь коментар
20.01.2025 17:50 Відповісти
Тих , хто розвів бардак в державі -- під скорочення.
показати весь коментар
20.01.2025 17:26 Відповісти
А яка корупція? Чи він ті мини сам робив ?
показати весь коментар
20.01.2025 17:28 Відповісти
Верховний ішак усі свої прой...и, звісно, перекладе на військових. Це чмо має бути головним підозрюваним у державній зраді.
показати весь коментар
20.01.2025 18:53 Відповісти
Почали розслідувати те, що раніше легко покривали. Тому що французи допитали 50 дезертирів, які просили політичного притулку, і зафіксували свідчення про тотальну корупцію та організаційний бардак. По дипканалах передали невдоволення від Макрона, бо він ж не за таке лайно майже мільярд євро заплатив і хотів попіаритись на успішному прикладі співпраці.
От і забігали. Тут взагалі перед нарідом ніхто не соромиться нічого, а от перед партнерами стараються виглядати справжнім президентом, главкомом та керівником офісу. Коли вилазить соромітна правда, починають бігати і шукати крайніх.
показати весь коментар
20.01.2025 19:34 Відповісти
 
 