Драпатый назначил служебную проверку в 155-й бригаде после расследования СМИ о бизнесе на "боевых"

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий назначил дополнительную служебную проверку в 155-й отдельной механизированной бригаде "Анна Киевская" после публикации материала издания "Украинская правда" о бизнесе на "боевых" выплатах.

Об этом говорится в ответе генерал-майора Драпатого на запрос УП, передает Цензор.НЕТ.

Драпатий отметил, что лично посвятил много времени налаживанию работы в 155-й отдельной механизированной бригаде, поиску состоятельного командования, наращиванию ее боеспособности и обеспечению дронами.

"Для управления такой непростой, новосформированной из мобилизованных граждан, бригадой нужен человек с опытом, характером, лидерством, видением системных проблем и организаторским талантом. Найти таких настоящий вызов. Поэтому, для общества не все кадровые решения могут выглядеть обоснованными и понятным. Чтобы давать этому оценку, надо глубоко знать состояние дел в подразделении и иметь представление о кадровом резерве в Вооруженных силах", - написал генерал-майор.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд продлил арест экс-командира 155-й бригады Рюмшина до 15 июня: 31 млн грн залога

Драпатий уточнил, что кандидатуру полковника Тараса Максимова на должность комбрига 155-й ОМБр подобрал командующий оперативного командования "Захід" Владимир Шведюк.

Он отметил, что при рассмотрении кандидатуры принимал во внимание личный опыт, отзывы побратимов и результаты на предыдущих местах службы Максимова.

По словам командующего Сухопутных войск, рассматривались и другие кандидаты, но некоторые претенденты имели более низкий профессиональный уровень, а некоторые отказались, поскольку имели другие предложения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд рассматривает продление ареста еще на 6 месяцев экс-командиру 155 бригады Рюмшину, - СМИ

Драпатий напомнил, что на этапе смены командования 155-я бригада была разбалансирована, неслаженная, плохо подготовленная.

По его мнению, тогда назначение Максимова существенно повлияло на состояние бригады и улучшило ее боеспособность.

"Но какие бы ни были достижения, я покрывать никого не буду - для меня нет неприкасаемых. Я жду результатов всех проверок и того, что установит следствие. Расследование ГБР еще продолжается. Командование группировки войск полностью способствует разоблачению всех причастных к поборам. Хочу подчеркнуть всем, кто устраивает подобные схемы: грабит собственную бригаду, издевается над побратимами, наживается на крови. Расправа будет жесткой", - добавил Драпатий.

Также читайте: Драпатый об ударе РФ по полигону на Днепропетровщине: Виновные должны понести самое суровое наказание

Поборы в 155 ОМБр: Драпатый назначил дополнительную проверку

Что предшествовало

19 мая "Украинская правда" обнародовала материал "Бизнес на "боевых" выплатах и массовое СОЧ. Как новое командование "поднимает с колен" 155-ю механизированную бригаду".

Среди прочего в материале говорится о возможной причастности комбрига полковника Тараса Максимова к назначению фиктивных "боевых" выплат и вымогательству из них "откатов", более 1,2 тысячи случаев СОЧ с начала 2025 года и недостаточном обеспечении подразделений.

В частности, военнослужащим, которые обслуживали дроны в тылу, предлагали оформление фиктивных "боевых" выплат в размере 100 тыс. грн, из которых 40 тыс. грн должны были возвращаться наличными "на нужды батальона" и "наверх".

Эту схему координировал и.о. командира батальона беспилотных систем подполковник Святослав Шумский, которого 2 мая задержали правоохранители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исчезновение военных 155-й бригады: Создан отдел расследований, но такие механизмы должны действовать в реальном времени, - Решетилова

155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская
+16
63 перевірьте. там зам комбрига наркотою торгує під підкриттям комбрига. який є доречі сестойо...бом разом з сирським. цей чорт хвастається що йому все пох.
19.05.2025 20:13 Ответить
+11
самі багаті люди після війни будуть комбати та комбріги. це буде новий клас мільйонерів. не хочеш йти на передок- 3000 гривень на добу і займайся чим хочеш. а дурачки хай воюють. деградація йде з голови.....
19.05.2025 20:20 Ответить
+11
Оці незрозумілі каси існують вже роками. Гівнюк офіцери обслуговують кейси для полковників. Ок. Тут питання виникає до контррозвідки. Кожну бригаду курирує той чи інший співробітник контррозвідки. Де їхні доповіді по кожній бригаді і по кожному комбригу. А може вони також в долі? Бо є персонажі запаморочені від безкарності, які розказують голосовухами скільки з кого коли має бути та чи інша сума. Просто тупо по вацапу у спільнотах, де десятки і сотні учасників кожному розказують хто, що і скільки. Тобто за побори знають тисячі військовослужбовців у бригадах. А як же контррозвідка? Нічого не бачу, нічого не чую. Ха ха ха.
19.05.2025 20:22 Ответить
63 перевірьте. там зам комбрига наркотою торгує під підкриттям комбрига. який є доречі сестойо...бом разом з сирським. цей чорт хвастається що йому все пох.
19.05.2025 20:13 Ответить
Так це скрізь. Саме тут вже впровадити наскрізне електронне нарахування грошового забезпечення, без будь якого втручання з боку командирів.
19.05.2025 20:13 Ответить
Головне на самих себе не вийти
19.05.2025 20:17 Ответить
самі багаті люди після війни будуть комбати та комбріги. це буде новий клас мільйонерів. не хочеш йти на передок- 3000 гривень на добу і займайся чим хочеш. а дурачки хай воюють. деградація йде з голови.....
19.05.2025 20:20 Ответить
самі багаті будуть комбати та комбріги.
- вітання від пані Крупи та їй подібних...
19.05.2025 20:26 Ответить
стефанчуку привіт?
19.05.2025 20:28 Ответить
Оці незрозумілі каси існують вже роками. Гівнюк офіцери обслуговують кейси для полковників. Ок. Тут питання виникає до контррозвідки. Кожну бригаду курирує той чи інший співробітник контррозвідки. Де їхні доповіді по кожній бригаді і по кожному комбригу. А може вони також в долі? Бо є персонажі запаморочені від безкарності, які розказують голосовухами скільки з кого коли має бути та чи інша сума. Просто тупо по вацапу у спільнотах, де десятки і сотні учасників кожному розказують хто, що і скільки. Тобто за побори знають тисячі військовослужбовців у бригадах. А як же контррозвідка? Нічого не бачу, нічого не чую. Ха ха ха.
19.05.2025 20:22 Ответить
щоб стати офіером- вчились 5 років. а щоб стати нафронтовиком офіцером достатньо вищої освіти. відчуваєте різницю?
19.05.2025 20:25 Ответить
Справа у внутрішніх орієнтирах не важливо офіцера чи не офіцера. Знаю таких що по п'ять років провчилися у академії сухопутних військ і постійно толдичать про каси. Хочуть служити не по статутах, а по понятіях. Не можуть без мата висловити жодної думки. Ще до 22 року не могли задовільно пройти первинні тести для офіцерів на курсах підвищення кваліфікації. А є дійсно офіцери такі якими і мають бути. Так що різницю я не те слово що відчуваю, а живу кожен день серед цих різниць. Ха ха ха.
19.05.2025 20:46 Ответить
яку Ви академію сухопутних військ маєте на увазі? львівську? та що випускала офіцерів за три місяці? чи іншу якусь?
19.05.2025 20:51 Ответить
І Львівську в тому числі. Випускники по 5 років 18, 19, 20 років. Ті що повноцінно якоби пройшли навчання. Ха ха ха .
19.05.2025 21:15 Ответить
та не смійся. тут плакати потрібно.
19.05.2025 21:17 Ответить
Чого плакати. На переатестацію. І до лампочки що за рахунок солдат богданів наполучали. Знаю таких що з легкістю пройдуть любу переатестацію. Але що робити з більшістю і їхньою самозакоханістю. Ха ха ха.
19.05.2025 21:27 Ответить
я ніколи переатестацію не проходив. рівень не той
19.05.2025 21:35 Ответить
Переатестації я проходив на іншій роботі ще колись на гражданкє. Непогано би запровадити і в ЗСУ. Ха ха ха.
20.05.2025 02:27 Ответить
переатестацію в ЗСУ проходять мєнти щоб отримати офіцерське звання. бо в них лиш спец звання.
20.05.2025 07:36 Ответить
насв це бувше сучилище замполітів.
19.05.2025 21:18 Ответить
Трускавецьку !
19.05.2025 21:27 Ответить
там безугла гавнокомандуюча
19.05.2025 21:33 Ответить
в 2018 році в НАСВ у Львові я проходив курси підвищення кваліфікації за стандартами НАТО. в нас викладання йшло на англійській мові. три місяці. а як на офіцерів там вчили- я чудово знаю..... в 2016 році я туди відправив зі вого підрозділу 3 х осіб з вищими освітами які захотіли стати офіцерами. але ще два роки їх вчили після НАСВ ними стати. без обід. добре?
19.05.2025 21:08 Ответить
Давайте чесно. Є випускники академій що виходили лейтенантами, але на практиці їхні компетенції не перетинають кваліфікацію сержанта. А тепер вони вже майори. З 22 року до 24 з лейтенантів стали майорами. Хоча плутаються з матеріалом, який їм викладали ще на першому курсі. Для чого всім випускникам без розбору присвоювати лейтенантів? Наприклад походив рік два сержантом, потім довчився і став лейтенантом. Ну багато є що ну не тягнуть ні на майорів ні на лейтенантів. Ха ха.
19.05.2025 21:23 Ответить
ну й добре. я з училища випустився лейтенантом.до старлєя -1 рік. до капітана-3 роки. при наявності посади. до майора- три роки при наявності посади до підполковника 4-5 років при наявності посади а наявності освіти. середнє або загально військове училище не підходить. потрібно закінчувати академію. це так при мені було. хоча я після свого училища легко став підполковником. полковником став після академії. але після служби під керівництвом зелених дибілів- звільнився через три місяці. ось така *****.....
19.05.2025 21:32 Ответить
Та хиба справа в комусь конкретному? Справа в самій архітектурі ахінеї. Ну є навіть фізіологічні індивідуальні властивості при яких як би не старався, а наприклад полковником ну ніяк не стати. Можна бути скажімо чудовим капітаном але ж ніяк не генералом. У всіх поля і підполя головного мозку різні. І будуть різними. Навіть у розмові використовуючи одні й ті самі слова спілкувальники можуть вкладати різні значення. Тобто зовсім не розуміти один одного. І не треба розуміти, бо включаються різні ділянки мозку. Професійна освіта має виявляти здібності і схильності індивідів і направляти в той чи інший напрямок. А в атестатах так і писати що може стати маршалом, а інший ну ніяк не може бути посадою вище сержанта. Я не розумію такого підходу де посади і звання даються лише за вислугу років. Ха ха ха.
20.05.2025 02:40 Ответить
не меліть херні.
20.05.2025 07:09 Ответить
Погано те що звання дають за роки служби а не за військові досягнення от і сидять випущені при срср у штабах до самої смерті автоматомотримують звання згідно посади хоч як казали чим більше в армії дубів тим вона кріпша я начальник ти дурак а хто воно що воно зробило які перемоги оте все гнать на передок і в кращому разі комвзвода і сало зкине і себе проявить
20.05.2025 08:08 Ответить
понад 1,2 тисячі випадків СЗЧ із початку 2025 року Джерело: https://censor.net/ua/n3553134
19.05.2025 20:25 Ответить
сзч на сьогоднішній день-160 000. непогано?
19.05.2025 20:26 Ответить
мінімум 200 000 зараз
Але 1200 за 4 місяці - це , фактично , кожний 3-й з бригади
19.05.2025 20:30 Ответить
це цифри на початку 2024 року.
19.05.2025 20:32 Ответить
это знают все кроме драпатого, наконец узнал? или прижали конец?
19.05.2025 20:34 Ответить
У 14 омбр завітайте
19.05.2025 20:46 Ответить
Робоча схема з 2022 року фактично у кожній в/ч. Саецслужби не в курсі звісно, бо там начальники свої нужниє люді 👌
19.05.2025 21:23 Ответить
Новина припідноситься нам як одиничний якийсь випадок. Насправді це - системне явище,яке проросло скрізь. В тилу так само - все за гроші: посади, теплі місця, відпустки, невідправка на фронт. Всі, хто як може, молотять бабло і відстьогують вище.
19.05.2025 21:33 Ответить
Дивно як воно все ще тримається до купи, певно просто тушка дуже велика.
19.05.2025 22:39 Ответить
Вчергово імітація бурхливої діяльності МОУ -живемо у великому українському ЦИРКУ
20.05.2025 05:25 Ответить
Мазанки спалилися.....
Ніколи такого не було, і от знову...
А як стосовно продажі убд, по п'ять штук, в тій же 155, ні не чули , чи це буде наступного разу....
20.05.2025 09:27 Ответить
Какая неожиданная новость, это все началось сразу, когда появилась вилка в зарплатах в тылу и на передовой, сразу!!!! А оно на 4-год начало проверку!!!!!
20.05.2025 10:26 Ответить
 
 