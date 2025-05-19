Драпатый назначил служебную проверку в 155-й бригаде после расследования СМИ о бизнесе на "боевых"

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий назначил дополнительную служебную проверку в 155-й отдельной механизированной бригаде "Анна Киевская" после публикации материала издания "Украинская правда" о бизнесе на "боевых" выплатах.

Об этом говорится в ответе генерал-майора Драпатого на запрос УП, передает Цензор.НЕТ.

Драпатий отметил, что лично посвятил много времени налаживанию работы в 155-й отдельной механизированной бригаде, поиску состоятельного командования, наращиванию ее боеспособности и обеспечению дронами.

"Для управления такой непростой, новосформированной из мобилизованных граждан, бригадой нужен человек с опытом, характером, лидерством, видением системных проблем и организаторским талантом. Найти таких настоящий вызов. Поэтому, для общества не все кадровые решения могут выглядеть обоснованными и понятным. Чтобы давать этому оценку, надо глубоко знать состояние дел в подразделении и иметь представление о кадровом резерве в Вооруженных силах", - написал генерал-майор.

Драпатий уточнил, что кандидатуру полковника Тараса Максимова на должность комбрига 155-й ОМБр подобрал командующий оперативного командования "Захід" Владимир Шведюк.

Он отметил, что при рассмотрении кандидатуры принимал во внимание личный опыт, отзывы побратимов и результаты на предыдущих местах службы Максимова.

По словам командующего Сухопутных войск, рассматривались и другие кандидаты, но некоторые претенденты имели более низкий профессиональный уровень, а некоторые отказались, поскольку имели другие предложения.

Драпатий напомнил, что на этапе смены командования 155-я бригада была разбалансирована, неслаженная, плохо подготовленная.

По его мнению, тогда назначение Максимова существенно повлияло на состояние бригады и улучшило ее боеспособность.

"Но какие бы ни были достижения, я покрывать никого не буду - для меня нет неприкасаемых. Я жду результатов всех проверок и того, что установит следствие. Расследование ГБР еще продолжается. Командование группировки войск полностью способствует разоблачению всех причастных к поборам. Хочу подчеркнуть всем, кто устраивает подобные схемы: грабит собственную бригаду, издевается над побратимами, наживается на крови. Расправа будет жесткой", - добавил Драпатий.

Что предшествовало

19 мая "Украинская правда" обнародовала материал "Бизнес на "боевых" выплатах и массовое СОЧ. Как новое командование "поднимает с колен" 155-ю механизированную бригаду".

Среди прочего в материале говорится о возможной причастности комбрига полковника Тараса Максимова к назначению фиктивных "боевых" выплат и вымогательству из них "откатов", более 1,2 тысячи случаев СОЧ с начала 2025 года и недостаточном обеспечении подразделений.

В частности, военнослужащим, которые обслуживали дроны в тылу, предлагали оформление фиктивных "боевых" выплат в размере 100 тыс. грн, из которых 40 тыс. грн должны были возвращаться наличными "на нужды батальона" и "наверх".

Эту схему координировал и.о. командира батальона беспилотных систем подполковник Святослав Шумский, которого 2 мая задержали правоохранители.

