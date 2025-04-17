Суд продлил арест экс-командира 155-й бригады Рюмшина до 15 июня: 31 млн грн залога

Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения для экс-командира 155-й бригады "Анна Київськая" Дмитрия Рюмшина.

Об этом сообщает Суспільне, информирует Цензор.НЕТ .

Как отмечается, Рюмшина оставили под стражей до 15 июня с альтернативой внесения залога в размере 31 миллиона гривен. Рюмшина подозревают в сокрытии фактов массовых самовольных оставлений части (СЗЧ) среди бойцов бригады и непринятии мер реагирования.

Прокуроры просили суд об аресте еще на 60 суток с залогом в 35 млн грн, однако суд удовлетворил ходатайство частично. Ходатайство стороны защиты об отводе прокуроров суд не поддержал, так же как и просьбу провести заседание в закрытом режиме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд рассматривает продление ареста еще на 6 месяцев экс-командиру 155-й бригады Рюмшину, - СМИ

Ситуация в 155-й бригаде ВСУ

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Київська", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155-я бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СЗЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на обучение во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры.

Также читайте: Исчезновение военных 155-й бригады: Создан отдел расследований, но такие механизмы должны действовать в реальном времени, - Решетилова

Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СЗЧ в 155-й бригаде "Анна Київська" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада "Анна Київська" стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего в отношении 155-й ОМБр "Анна Київська".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить способности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

20 января 2025 года экс-командира 155 бригады Рюмшина задержала СБУ.

А 22 января, Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде залога на сумму 90 миллионов гривен.

6 февраля Киевский Апелляционный суд оставил Рюмшиина под стражей. Суд отказался отпускать его на поруки, но уменьшили с 90 до 50 миллионов гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд оставил экс-командующего ОТГ "Харків" Галушкина под стражей до 22 апреля