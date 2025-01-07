Бутусов о ситуации в 155-й бригаде: Ставка не выполняет свои обязанности, такие ошибки нам очень дорого стоят

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

Об этом он заявил в эфире Radio NV, передает Цензор.НЕТ.

Бутусов назвал хорошим подходом - формировать новую комплектную бригаду, тренировать ее в полном составе во Франции, оснастить и вооружить новейшими видами вооружения, например, пушками Цезарь. После заявлений Зеленского и Макрона он начал следить за этим проектом.

Также читайте: Сырский обещает нарастить способности 155-й бригады: Есть проблемные вопросы, которые необходимо решить

"Скандал, который побудил меня написать, возник примерно 4-5 декабря (2024 года). Я находился в Покровске. Ситуация там очень тяжелая. Общался с некоторыми военными руководителями. И вот мне говорят: "Сейчас будет резерв, мощное усиление". Я увидел, как прибывают в тот район подразделения 155-й бригады. Сразу стало понятно, что это, к сожалению, полная противоположность от тех рекламных обещаний. ...

Это было сделано безграмотно, в спешке. Это вообще не было похоже на то, что это перемещение и введение бригады в бой на таком важном направлении как Покровск, что это делают какие-то военные профессионалы. Сложилось впечатление, что наши руководители Генштаба, ВСУ, ОСГВ "Хортиця", они будто играют в какую-то детскую игру живыми людьми на войне", - подчеркнул он.

Когда бригада начала разворачиваться, то Бутусов "в полном шоке для себя увидел, что у нее абсолютно отсутствуют дроны и средства РЭБ".

"Я подумал, что такого не может быть, чтобы бригада, которую формируют два президента, направлялась в бой без единого дрона и без средств РЭБ. Оказалось, что это так", - сказал журналист.

"Я поэтому и поднял этот вопрос, потому что формируют без обеспечения войска, для которых нет ресурсов, а те войска, где уже все есть, туда не дают людей. Это выглядит как или идиотизм, или диверсия. Планирование на стратегическом уровне у нас полностью отсутствует. Ставка Верховного Главнокомандующего не выполняет свои обязанности. Это грубые ошибочные решения, которые стоят нам очень дорого", - добавил Бутусов.

Комментируя план по формированию 14 бригад он отметил, что эти 14 бригад это "сплошной организационный хаос".

Также читайте: Драпатый о ситуации в 155-й бригаде: "Проблемы можно было решить на местах"

Ситуация в 155 бригаде

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на обучение во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры.

Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада Анна Киевская стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего в отношении 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить способности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Читайте: Французское минобороны не комментирует расследование по украинской 155-й бригаде, - СМИ