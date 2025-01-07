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Новости Война
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Бутусов о ситуации в 155-й бригаде: Ставка не выполняет свои обязанности, такие ошибки нам очень дорого стоят

Бутусов розповів про єдиний шлях, як можна виграти війну

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что формирование новых бригад без их обеспечения является грубой ошибкой, которая дорого стоит для страны.

Об этом он заявил в эфире Radio NV, передает Цензор.НЕТ.

Бутусов назвал хорошим подходом - формировать новую комплектную бригаду, тренировать ее в полном составе во Франции, оснастить и вооружить новейшими видами вооружения, например, пушками Цезарь. После заявлений Зеленского и Макрона он начал следить за этим проектом.

Также читайте: Сырский обещает нарастить способности 155-й бригады: Есть проблемные вопросы, которые необходимо решить

"Скандал, который побудил меня написать, возник примерно 4-5 декабря (2024 года). Я находился в Покровске. Ситуация там очень тяжелая. Общался с некоторыми военными руководителями. И вот мне говорят: "Сейчас будет резерв, мощное усиление". Я увидел, как прибывают в тот район подразделения 155-й бригады. Сразу стало понятно, что это, к сожалению, полная противоположность от тех рекламных обещаний. ...

Это было сделано безграмотно, в спешке. Это вообще не было похоже на то, что это перемещение и введение бригады в бой на таком важном направлении как Покровск, что это делают какие-то военные профессионалы. Сложилось впечатление, что наши руководители Генштаба, ВСУ, ОСГВ "Хортиця", они будто играют в какую-то детскую игру живыми людьми на войне", - подчеркнул он.

Когда бригада начала разворачиваться, то Бутусов "в полном шоке для себя увидел, что у нее абсолютно отсутствуют дроны и средства РЭБ".

"Я подумал, что такого не может быть, чтобы бригада, которую формируют два президента, направлялась в бой без единого дрона и без средств РЭБ. Оказалось, что это так", - сказал журналист.

"Я поэтому и поднял этот вопрос, потому что формируют без обеспечения войска, для которых нет ресурсов, а те войска, где уже все есть, туда не дают людей. Это выглядит как или идиотизм, или диверсия. Планирование на стратегическом уровне у нас полностью отсутствует. Ставка Верховного Главнокомандующего не выполняет свои обязанности. Это грубые ошибочные решения, которые стоят нам очень дорого", - добавил Бутусов.

Комментируя план по формированию 14 бригад он отметил, что эти 14 бригад это "сплошной организационный хаос".

Также читайте: Драпатый о ситуации в 155-й бригаде: "Проблемы можно было решить на местах"

Ситуация в 155 бригаде

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

В октябре 155-я бригада выехала на обучение во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры.

Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января стало известно, что ГБР начало расследование относительно массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада Анна Киевская стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего в отношении 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить способности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.

Читайте: Французское минобороны не комментирует расследование по украинской 155-й бригаде, - СМИ

Автор: 

война (1380) Бутусов Юрий (4367) война в Украине (4082) 155 отдельная механизированная бригада Анна Киевская (34)


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Топ комментарии
+21
А як вона може виконувати обовʼязки, якщо її очолює хронічно некомпетентний голобородько?
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07.01.2025 13:52
+20
ставка, це косплєй на розсміши коміка.
що, крім фоток та відосиків озабочєного хрипатого матючини, там робиться?
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07.01.2025 13:53
+15
Все просто. Дєрьмака повинно не стати.
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07.01.2025 13:49
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Все просто. Дєрьмака повинно не стати.
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07.01.2025 13:49 Ответить
Не допоможе.
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07.01.2025 15:15 Ответить
Ще один черговий члєн " охвісу простих рішень".
До чого тут Дєрьмак, чи Шурьмак? Це система яку завів Зеленьський, якого у свою черу всадила у крісло велика частина наріду із того ж " охвісу простих рішень".
У Зеленьського всі Дєрьмаки,біда у тому, що якщо Зеленьского нестане, " любителі простих рішень" приведуть чергового абдристгвіча- притулу.
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07.01.2025 17:14 Ответить
Ти ніяк не вгомонишся,п'яний дурень? Там твій інший висер вже адмін стер. І тут хочеш? Шо за ідіот.
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07.01.2025 17:16 Ответить
Ну ти ж згоден із тим що тобі написали?
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07.01.2025 17:30 Ответить
Та які претензії до верховного, він що в цьому розуміється
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07.01.2025 13:52 Ответить
Мусить
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07.01.2025 13:55 Ответить
А як вона може виконувати обовʼязки, якщо її очолює хронічно некомпетентний голобородько?
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07.01.2025 13:52 Ответить
ставка, це косплєй на розсміши коміка.
що, крім фоток та відосиків озабочєного хрипатого матючини, там робиться?
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07.01.2025 13:53 Ответить
Та тій Ставці по барабану.
Вони керуються ось цим:52% громадян України довіряють президенту Володимиру Зеленському, водночас 39% українців сказали про недовіру. Джерело: https://censor.net/ua/n3528889
А раз більше половини довіряють брехуну, значить, брехати краще, ніж говорити правду.
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07.01.2025 13:56 Ответить
52 % - Це "хотєлка" д'Єрмака, мильна бульбашка, яку надули для верховного гівнокомандувача.
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07.01.2025 14:06 Ответить
Згоден.
Але серед членів Ставки, думаю, немає жодного, кого б це не влаштовувало.
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07.01.2025 14:49 Ответить
Гадьониш зелений продовжує гадити. Але винуватий в цьому не гадьониш, а цивльні українці, яких по телячому ведуть на заклання під мантру Єрмака, що "неначасі". Будуть потім робити круглі очі.

Зєлю геть. Вибори(офлайн)
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07.01.2025 14:05 Ответить
Пане Юрію дякуємо за вашу роботу і службу народу...
Я впевнений що реакція буде і хтось отримає по голові конкретно за таку недбалість
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07.01.2025 14:06 Ответить
За браковані міни та за "яйця-по-сімнадцять" досі ніхто не відповів.
І немає жодних ознак того, що щось зміниться, поки при владі блазень та його камарилья.
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07.01.2025 14:17 Ответить
"Це виглядає як або ідіотизм, або диверсія." (с) Власне це і є диверсія, здійснена деякими кацапськими аґентами, які для цього викомистовують ідіотизм корисних ідіотів. Плясню пану Юрію, чому власне не поповнюються вже обстріляні бригчди, а створюються нові. Та тому, що для корисних вжіотів створюється картинка про дохуа бригад, яких так бпгато, що частину можна кинути у Курську область. Для цього схоже йому навіть карти показують, де на лінії звткнення каліграфічним друковарим шрифтом вказано номери бригад, біля стрілочок - теж номери бригад. І номерів ьагато. Здається, що і бригпд багато. Але якби біля номерів у дужках писало чисельний склад кожного номера, то картина бкла б не така райдужна. Тому главнаполєон справді рухає по карті фішки, за якими часто нічого немає. Ну, йому можна це пробачити, як невігласу. Але ж ті, хто карти малюють і наносять на кчрти інформацію - точно не ідіоти. Тільки хто тоді? Лизоблюди? Диверсанти?
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07.01.2025 14:07 Ответить
Не кривдіть Наполеона. Він змінив Європу. А цей Чмонька що зробив крім фантазій на тему "Країна КВН - країна Україна" ? Немає йому пробачень, як і тих кого він назбирав на смітнику прокацапських політиків. Чмонька став демагогом !
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07.01.2025 14:39 Ответить
Я не писав "Наполеон", я написав "нєдонаполєон". 😊
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07.01.2025 14:55 Ответить
З ким розібратись ? Зі Чмонькой ніхто не наважиться розбиратись! Війна ж - це відмазка, примітивна.
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07.01.2025 14:42 Ответить
Зелінскій знаєт чьто дєлаєт!!!
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07.01.2025 14:12 Ответить
Це не "грубі помилкові рішення", Юрію. Це цілеспрямований та системний саботаж.
Про це свідчать абсолютно всі дії цієї нікчемної влади, починаючи з 19-го року.
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07.01.2025 14:12 Ответить
Ну, а как? Человек с мозгами и повадками клоуна возглавляет воюющую страну. 95 квартал рулит.
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07.01.2025 14:15 Ответить
Якщо вірити Бандерівцю, гундосу дали карт-бланш на військові дії до квітня. Так що скоро почнеться "потужно-незламний" наступ, це зоряний час піару гундосого самодура!
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07.01.2025 14:22 Ответить
Просто Верховний говнокомандувач спирався на свій військовий досвід і освіту...
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07.01.2025 14:45 Ответить
"вони ніби грають в якусь дитячу гру живими людьми"

Слово "ніби" тут явно зайве.
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07.01.2025 18:38 Ответить
 
 