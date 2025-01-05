Сырский обещает нарастить возможности 155-й бригады: Есть проблемные вопросы, которые необходимо решить

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел ежемесячное совещание с командирами подразделений беспилотных систем и радиоэлектронной борьбы в формате видеоконференцсвязи. Во время него были подведены итоги работы за декабрь.

Об этом Сырский сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, наблюдается дальнейший рост количества применения беспилотных систем на поле боя. Противник увеличил долю ударных БпЛА с оптоволоконным каналом управления, которые создают угрозу для боевой техники в ходе ее перемещения. Однако и мы не стоим на месте и также приступили к применению FPV-дронов на оптоволокне, что расширяет возможности для поражения и уничтожения российской военной техники и личного состава.

Также Сырский отметил динамику увеличения результативности и показателей живучести наших беспилотных систем. Безоговорочным лидером в этом является полк БпС майора Роберта Бровди.

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Результаты работы

В общем, в декабре операторами БПС Сил обороны Украины было поражено более 54 тысяч целей противника. Почти половину этого результата - 49% - обеспечили дроны-камикадзе.

Самые высокие показатели продемонстрировали подразделения БпС 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной, 28-й механизированной, 35-й бригады морской пехоты и 3-й штурмовой.

"Спасибо воинам за стойкость и результативность в уничтожении врага. Заслушал доклады командующего Сил беспилотных ситем ВС Украины полковника Вадима Сухаревского, представителей структурных подразделений Генерального штаба, видов и родов Вооруженных Сил, разных составляющих Сил обороны о результатах работы и развитии возможностей подразделений БпС - авиационных и наземных беспилотных комплексов и безэкипажных морских катеров.

Речь шла о высокотехнологичных разработках в области БпС и РЭБ и применении их на поле боя, а также противодействии новейшим образцам техники противника", - говорится в сообщении.

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"Отдал все необходимые распоряжения. Увеличиваем количество бригад с усиленной беспилотной составляющей. Завершаем работу над концепцией применения отдельной бригады БпС и ее типовой структуры, вышли на финишную прямую. Поставил задачу на январь, отметил лучших воинов подразделений БпС.

Работаем совместно дальше. Ведь чем выше будет эффективность применения нашего высокотехнологичного оружия, тем лучше мы будем сохранять жизни украинских военнослужащих", - резюмирует Сырский.

Отдельное внимание Сырский уделил наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить.

Ситуація у 155 бригаді

Напомним, 1 января 2025 года главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов изложил ряд фактов об обстоятельствах формирования и функционирования 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая вступила в бой под Покровском и несет там значительные потери.

По его словам, 155 бригада столкнулась с рядом проблем: перед первым боем ее самовольно оставили 1700 военных, командира бригады уволили сразу после боя, а один из руководителей формирования бригады умер от сердечного приступа.

Бутусов провел длительное расследование для того, чтобы выяснить, что именно привело к значительным потерям среди личного состава бригады и техники и массовому СОЧ.

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В октябре 155-я бригада выехала на обучение во Францию. Туда направили 1924 военнослужащих, из них опыт военной службы более года был только у 51, опыт до года - у 459 военнослужащих, а большинство, 1414, были только зачислены на службу и служили менее 2 месяцев, около 150 человек были направлены во Францию даже без прохождения БЗВП. Во Франции сбежали около 50 военных бригады.

Главный редактор Цензор.НЕТ сообщает и о том, что бригаду не обеспечили необходимым вооружением. В частности ни одного дрона для выполнения боевых задач бригада от государства не получила. Также, по данным Бутусова, полностью отсутствовали средства РЭБ. Бригаду обеспечивали волонтеры.

Кроме того, все 120 мм минометные мины производства предприятия Минстратегпрома, которые выдали бригаде, оказались бракованными.

2 января стало известно, что ДБР начало расследование массового СОЧ в 155-й бригаде "Анна Киевская" после появления соответствующих публикаций в СМИ. В свою очередь, в Министерстве обороны Франции не комментировали информацию о том, что подготовленная вооруженными силами Франции 155-я бригада Анна Киевская стала объектом расследования в Украине.

Также в начале января стало известно о результатах заседания Ставки Верховного Главнокомандующего по отношению к 155-й ОМБр "Анна Киевская".

5 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал нарастить возможности 155-й бригады и признал, что есть проблемы, требующие решения.