Сырский на Донетчине наградил украинских пехотинцев и десантников. ФОТОРЕПОРТАЖ
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский во время работы в Донецкой области вручил награды украинским пехотинцам и десантникам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в его сообщении в фейсбуке.
"Во время работы в Донецкой области имел честь лично вручить награды нашим храбрым пехотинцам и непоколебимым десантникам. Эти воины ежедневно защищают одно из самых горячих направлений фронта. Их усилия, преданность и вера в победу вдохновляют каждого из нас", - сообщил Сырский.
Главнокомандующий добавил, что за сухими цифрами отчетов о потерях оккупантов кроется огромный, титанический боевой труд этих храбрых ребят.
"Спасибо нашим героям за их силу духа и веру в нашу общую победу! Вы являетесь примером для всех нас. Слава Украине!" - резюмировал Сырский.
Ранее Сырский сообщил, что с начала года потери войск РФ превысили 421 тыс. человек. В 2024 году враг заплатил самую высокую цену с начала вторжения.
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