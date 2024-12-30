Сырский об обстановке на Донетчине: Враг ведет непрерывные мясные штурмы, неся рекордные потери. ФОТО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в частях и подразделениях, которые ведут оборонительную операцию в Донецкой области.
Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, эти направления остаются самыми горячими.
"Враг продолжает осуществлять непрерывные мясные штурмы, неся рекордные потери. Так, в последнюю неделю, захватчики ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными, а в целом в этом году эта цифра составляет уже 427 тысяч. Львиная часть этих потерь - результат героических действий наших воинов в Донецкой области", - отмечает главнокомандующий.
Он также отметил, что с командирами проработаны меры для повышения эффективности огневого поражения противника, надежного удержания рубежей и позиций, обеспечения бесперебойного снабжения боеприпасов и дронов и усиления подразделений, осуществляющих оборону на переднем крае.
"Особое внимание уделено обеспечению медицинских подразделений всем необходимым и организации эффективной эвакуации раненых военных.
Наша цель на этом направлении - максимальное уничтожение врага и его резервов", - резюмирует Сырский.
Ранее Сырский сообщил, что с начала года потери войск РФ превысили 421 тыс. человек. В 2024 году враг заплатил самую высокую цену с начала вторжения.
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