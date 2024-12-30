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Донецкая область (8745) боевые действия (3457) Александр Сырский (482) война в Украине (1081)

Сырский об обстановке на Донетчине: Враг ведет непрерывные мясные штурмы, неся рекордные потери. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в частях и подразделениях, которые ведут оборонительную операцию в Донецкой области.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, эти направления остаются самыми горячими.

"Враг продолжает осуществлять непрерывные мясные штурмы, неся рекордные потери. Так, в последнюю неделю, захватчики ежедневно теряют около 1700 человек убитыми и ранеными, а в целом в этом году эта цифра составляет уже 427 тысяч. Львиная часть этих потерь - результат героических действий наших воинов в Донецкой области", - отмечает главнокомандующий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подготовка военных к боевым действиям продлится 2 месяца, сейчас создаются условия для этого, - Сырский

Сирський на Донеччині
Сирський на Донеччині
Сирський на Донеччині

Он также отметил, что с командирами проработаны меры для повышения эффективности огневого поражения противника, надежного удержания рубежей и позиций, обеспечения бесперебойного снабжения боеприпасов и дронов и усиления подразделений, осуществляющих оборону на переднем крае.

"Особое внимание уделено обеспечению медицинских подразделений всем необходимым и организации эффективной эвакуации раненых военных.

Также читайте: В этом году Россия увеличила количество войск в Украине на 100 тысяч, - Сырский

Наша цель на этом направлении - максимальное уничтожение врага и его резервов", - резюмирует Сырский.

Ранее Сырский сообщил, что с начала года потери войск РФ превысили 421 тыс. человек. В 2024 году враг заплатил самую высокую цену с начала вторжения.
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Ворог веде безперервні м'ясні штурми, зазнаючи рекордних втрат, але нехватка військових, примусова мобілізація і недостатня поспішна підготовка новомобілізованих чомусь проходить в Україні.
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30.12.2024 16:00 Ответить
Ворог безперервно лізе - іде на рекорд по втратах - але це иого не зупиняє
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30.12.2024 16:03 Ответить
Забув сказати що зазнаючі рекордних втрат ворог кожень день окуповує нові терріторії України. На сросії ніколи не зважали на втрати.
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30.12.2024 16:26 Ответить
та да у кацапні рекордні втрати, а у нас т-1000 в окопах сидять.
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30.12.2024 16:37 Ответить
А ты у нас, билят, прямо мать Тереза.
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30.12.2024 17:00 Ответить
І знову всюди купа роздрукованої макулатури...
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30.12.2024 17:11 Ответить
У кремлівського сирка все за планом!
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30.12.2024 19:07 Ответить
 
 