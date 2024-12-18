В этом году Россия увеличила количество войск в Украине на 100 тысяч, - Сырский

На территории Украины постоянно растет количество российских военных. По оценкам украинских властей, только в этом году речь идет о 100 тысячах дополнительных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Le Monde.

"Количество российских войск постоянно увеличивается. В этом году, по нашим оценкам, на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат", - сообщил он.

По мнению генерала, интенсивность войны продолжает расти как по масштабам, так и по количеству войск. Также он подтвердил рост технологического уровня с использованием беспилотников, что повлияло на тактику использования войск на поле боя.

"Наша главная цель в защите - нанести противнику максимальные потери на поле боя и уничтожить его военный потенциал в глубине его территории", - добавил Сырский.

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Напомним, ранее пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала, что за один день из-за неудач во время штурмов рашисты потеряли 400 солдат на Северском направлении.