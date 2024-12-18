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Новости Война
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В этом году Россия увеличила количество войск в Украине на 100 тысяч, - Сырский

Олександр Сирський

На территории Украины постоянно растет количество российских военных. По оценкам украинских властей, только в этом году речь идет о 100 тысячах дополнительных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью Le Monde.

"Количество российских войск постоянно увеличивается. В этом году, по нашим оценкам, на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат", - сообщил он.

По мнению генерала, интенсивность войны продолжает расти как по масштабам, так и по количеству войск. Также он подтвердил рост технологического уровня с использованием беспилотников, что повлияло на тактику использования войск на поле боя.

"Наша главная цель в защите - нанести противнику максимальные потери на поле боя и уничтожить его военный потенциал в глубине его территории", - добавил Сырский.

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Напомним, ранее пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала, что за один день из-за неудач во время штурмов рашисты потеряли 400 солдат на Северском направлении.
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Топ комментарии
+6
інтервʼю роздають наліво і направо (і Зе і Си)- лише б не воювати!
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18.12.2024 15:44
+2
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18.12.2024 15:47
+1
Краще б не французам казки розповідав, а займався викоріненням причин масових випадків СЗЧ.
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18.12.2024 15:46
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інтервʼю роздають наліво і направо (і Зе і Си)- лише б не воювати!
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18.12.2024 15:44 Ответить
навідь при совковій амрії такого бардаку не було
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18.12.2024 15:54 Ответить
Краще б не французам казки розповідав, а займався викоріненням причин масових випадків СЗЧ.
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18.12.2024 15:46 Ответить
Син знайомої: 1. в лютому 2022 році вернувся з Польші на захист Неньки. 2 спочатку не взяли в ЗСУ, а потім більше двох років ховався. 3. в вересні 2024 року попав на очі ТЦК. Вчора приїхав з фронту у відпустку. 4. Мати запитала, може сховаєшся? 5.Відповідь: "Ти що,здуріла? Буду захищати неньку.
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18.12.2024 15:55 Ответить
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18.12.2024 15:47 Ответить
латекс_Орбан и гутер_кондом не видят попыток эскалации ?
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18.12.2024 15:48 Ответить
Все. Пішло лавиною від Зельоних. Всі бідкаються, і перераховують наскільки Кацапія нас у всьому переважує. Готують нарід. Стамбульські два вже на підході.
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18.12.2024 15:53 Ответить
Трамп на підході, усі бігають, суєтяцца.
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18.12.2024 16:31 Ответить
"Наша головна мета в захисті - здавати противнику максимальнио більше української території під окупацію, що ми і виконуємо - додав Сирськи. Джерело: https://censor.net/ua/n3525767
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18.12.2024 15:54 Ответить
Що дають ці цифри ?
Збільшили і скільки тепер всього стало ? А скільки було перед цим ?
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18.12.2024 15:58 Ответить
Как только тебя назначили, так эти сто тысяч и выскочили из табакерки.
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18.12.2024 17:10 Ответить
 
 