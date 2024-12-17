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армия РФ (18059) Донецкая область (8786) потери (4274) Бахмутский район (79) Северск (28)

Российский генерал потерял 400 солдат на Северском направлении из-за неудач во время штурмов

Російський генерал втратив 400 солдатів на Сіверському напрямку через невдачі під час штурмів

Оккупанты понесли значительные потери, что стало результатом активных штурмов, которые привели к многочисленным поражениям после назначения нового командующего.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказала спикер ОТГ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщила майор, на Северском направлении произошло резкое обострение ситуации: только за один день россияне потеряли около 400 человек убитыми и ранеными, а также значительную технику, в частности три танка, 12 боевых бронированных машин и три РСЗО "Град".

"Очень резкий такой перепад связан с тем, что до этого россияне имели много неудач на этом направлении и, как мы знаем, была смена командования у врага. Очевидно, новый командующий решил показать, что он может достичь каких-то результатов рядом с Северском. Однако, так же потерпел неудачу", - отмечает Бобовникова.

Как указано, активизация врага была отмечена 55 столкновениями за несколько дней, что свидетельствует о значительном уровне напряженности на этом фронте. В свою очередь, неудачи и тяжелые потери среди россиян в очередной раз подтверждают сложность и непредсказуемость боев на Северском направлении.

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А скільки втратив СОДОЛЬ слабо порахувати?!!
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17.12.2024 14:43 Ответить
Не розхитуйте!
Бо він не один такий...
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17.12.2024 14:46 Ответить
типу в нас таких полудурків нема
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17.12.2024 14:43 Ответить
Кацапы опу рвут, чтобы захватить как можно больше земли до вступления в должность друга трампона.
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17.12.2024 14:44 Ответить
Бо-бо-бо-бо... Бобовнікова! Ну знайшли кого призначити бо-бо -бо-озвучку видавати в ефір!
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17.12.2024 14:48 Ответить
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17.12.2024 14:50 Ответить
на жаль, в кацапській армії, бажаючих померти за декілька мільйонів дерев'яних як сарани...
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17.12.2024 15:01 Ответить
«По телемарафону сказали» звучить як при ссср, « тож по телевізору сказали».
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17.12.2024 15:03 Ответить
 
 