Российский генерал потерял 400 солдат на Северском направлении из-за неудач во время штурмов

Оккупанты понесли значительные потери, что стало результатом активных штурмов, которые привели к многочисленным поражениям после назначения нового командующего.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказала спикер ОТГ "Луганск" майор Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщила майор, на Северском направлении произошло резкое обострение ситуации: только за один день россияне потеряли около 400 человек убитыми и ранеными, а также значительную технику, в частности три танка, 12 боевых бронированных машин и три РСЗО "Град".

"Очень резкий такой перепад связан с тем, что до этого россияне имели много неудач на этом направлении и, как мы знаем, была смена командования у врага. Очевидно, новый командующий решил показать, что он может достичь каких-то результатов рядом с Северском. Однако, так же потерпел неудачу", - отмечает Бобовникова.

Как указано, активизация врага была отмечена 55 столкновениями за несколько дней, что свидетельствует о значительном уровне напряженности на этом фронте. В свою очередь, неудачи и тяжелые потери среди россиян в очередной раз подтверждают сложность и непредсказуемость боев на Северском направлении.

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