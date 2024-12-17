Оккупант-тувинец с шевроном "Россия - мать ваша" получает сапогом по роже от своих собратьев из Республики Саха: "Че еще про якутов скажешь?! Отвечай, сука, нах#й!"

В сети опубликована видеозапись, на которой якуты вместе избивают тувинца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, все участники драки в униформе вооруженных сил Российской Федерации. Тувинец имеет шеврон с флагом РФ и надписью "Россия - мать ваша". На записи тувинец уже с разъяренным лицом получает несколько ударов сапогом по роже, и удар палкой. Судя по разговору на видео, земляк бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу сказал что-то оскорбительное в адрес коренных жителей Республики Саха.

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