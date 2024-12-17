Оккупант-тувинец с шевроном "Россия - мать ваша" получает сапогом по роже от своих собратьев из Республики Саха: "Че еще про якутов скажешь?! Отвечай, сука, нах#й!"
В сети опубликована видеозапись, на которой якуты вместе избивают тувинца.
Как сообщает Цензор.НЕТ, все участники драки в униформе вооруженных сил Российской Федерации. Тувинец имеет шеврон с флагом РФ и надписью "Россия - мать ваша". На записи тувинец уже с разъяренным лицом получает несколько ударов сапогом по роже, и удар палкой. Судя по разговору на видео, земляк бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу сказал что-то оскорбительное в адрес коренных жителей Республики Саха.
Внимание! Ненормативная лексика! Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!
Топ комментарии
+76 Денис Енергодарський
показать весь комментарий17.12.2024 14:10
+60 Oigen Pat
показать весь комментарий17.12.2024 14:11
+56 Яр Холодний
показать весь комментарий17.12.2024 14:40
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
ними й здохнуть .
Ти тупеньке. Привіт твоїй вчительці української мови.
"Сілай ! Всім 4 , а тобі 5 . Розумненьке яке бач".
Це твоя писанина. Зможеш порахувати скільки помилок в твоєму коротенькому реченні.
Не зможеш.
"Сілай !" 2(Два).
А твоя манера спідкування поблажливо-принизливо в середньому роді, характеризує тебе, як психічно неврівноважену особу з хворобливою завищеною самооцінкою істотою.
А я з такими неадекватами не спілкуюся, тому хотів тебе послати, але побачив, що ти вже там, та ще глибоко насаджений.
На цьому спілкування з тобою закінчене. Тому в ігнор!
Буде мені ще якась *********** нявкати .🤮
скоріш би вони там один одного повбивали нахер
Єх...
Як там у якутів співають у тапких випадках, -
Бурундук - харашо.
Нерпа тоже харашо.
І гагара харашо,
А алень однако лучше.
А тувінець исчо лучше!
Якути - скоти. Якути - мудаки. Якути - гівнюки. Якути - 3,14здюки.
Якути це такеж ГІВНО моржове як і тувінці гівно бурундуків.
Замало якутів касаби винищели. ЗАМАЛО.
Більш вона нічим Франції не дорівнює.
Та і як порівняти переходну істоту між косооким пітекантропом і хомо еректу з цівілізованою ******** людиною?
- это - по-памяти ещё с совковой армии... межнациональная любовь - аж распирала СС-СР.. ну а Маскву "любили" со всех сторон, во всех позах..
сумно і болісно за дАунецьких ідіотів-"зЕ-мляків", невиліковних кріпаків-хвойд.. і тут знову - головна їхня хвойда - Бойко
Будемо сподіватись, це прикре недопрацювання вони швиденько виправлять.
там мало бути написано "китай твою мать"
"Брацкіх народаф саюз вікавой"