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Оккупант-тувинец с шевроном "Россия - мать ваша" получает сапогом по роже от своих собратьев из Республики Саха: "Че еще про якутов скажешь?! Отвечай, сука, нах#й!"

В сети опубликована видеозапись, на которой якуты вместе избивают тувинца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, все участники драки в униформе вооруженных сил Российской Федерации. Тувинец имеет шеврон с флагом РФ и надписью "Россия - мать ваша". На записи тувинец уже с разъяренным лицом получает несколько ударов сапогом по роже, и удар палкой. Судя по разговору на видео, земляк бывшего министра обороны РФ Сергея Шойгу сказал что-то оскорбительное в адрес коренных жителей Республики Саха.

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Внимание! Ненормативная лексика! Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Топ комментарии
+76
Дружба народів вона така!
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17.12.2024 14:10
+60
Унтерменши міряються чистотою расєйской раси ☺️
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17.12.2024 14:11
+56
- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
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17.12.2024 14:40
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Дружба народів вона така!
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17.12.2024 14:10 Ответить
не встиг))))
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17.12.2024 14:11 Ответить
- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
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17.12.2024 14:40 Ответить
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17.12.2024 14:48 Ответить
всі вони чурки не миті , починаючи з ботоксного недодіда

ними й здохнуть .
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17.12.2024 14:51 Ответить
Так і є.

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17.12.2024 15:16 Ответить
Ні, це ж "один народ". ***** ж не бреше
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17.12.2024 14:15 Ответить
Дєдовщиной попахіваєт....
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17.12.2024 14:25 Ответить
Не дєдовщиной , а зємлячєством. Це дві великі різниці
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17.12.2024 17:11 Ответить
Двох великих різниць не буває, це нонсенс. Є різниця, велика різниця, але ніяк не "дві великі різниці".
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18.12.2024 08:11 Ответить
Сілай ! Всім 4 , а тобі 5 . Розумненьке яке бач
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18.12.2024 15:46 Ответить
Ти поправив Luk Viktor і ніхто не ображався на тебе., але коли тебе поправили, то ти образився. Я даже не думав тебе ображати, а все написав конкретно і по темі.
Ти тупеньке. Привіт твоїй вчительці української мови.

"Сілай ! Всім 4 , а тобі 5 . Розумненьке яке бач".
Це твоя писанина. Зможеш порахувати скільки помилок в твоєму коротенькому реченні.
Не зможеш.
"Сілай !" 2(Два).
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18.12.2024 17:14 Ответить
Оленю , то опечатка на телефоні ! Якби ж ти не було таке тупеньке то допетрало би .
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19.12.2024 06:24 Ответить
Ти все таки не відповів, чому ти образився на простеньку поправку, которі ти сам роздаєш людям, перейшовши на особисті образи?
А твоя манера спідкування поблажливо-принизливо в середньому роді, характеризує тебе, як психічно неврівноважену особу з хворобливою завищеною самооцінкою істотою.
А я з такими неадекватами не спілкуюся, тому хотів тебе послати, але побачив, що ти вже там, та ще глибоко насаджений.
На цьому спілкування з тобою закінчене. Тому в ігнор!
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19.12.2024 08:54 Ответить
Ти ж саме обідилося за оцінку "5"😂
Буде мені ще якась *********** нявкати .🤮
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19.12.2024 20:54 Ответить
"Дружба народів не просто слова, Дружба народів це правда жива,"
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17.12.2024 14:59 Ответить
згадав анекдот совковий. Лист з армії. Служу, тут одні чурки, тільки я узбек. Анекдоту більш, ніж 60, бо мен 62, а я його чув від мами дуже рано
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31.12.2024 14:26 Ответить
Унтерменши міряються чистотою расєйской раси ☺️
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17.12.2024 14:11 Ответить
а могли просто згвалтувати !
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17.12.2024 14:11 Ответить
Так, якщо це не зроблять вони, то це зроблять "салдати НАТИ".
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17.12.2024 14:17 Ответить
У продовженні відеозапису саме так і було.
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17.12.2024 15:17 Ответить
дружба народів, сувора і безпощадна
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17.12.2024 14:12 Ответить
Звук палицею по голові як по унітазу.
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17.12.2024 14:12 Ответить
То не палиця, а черенок від лопати. Безграмотні якути не вміють працювати ним правильно. Нічого кацапські мусора, чеченської чи дагестанської національності, їх ще навчать.
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17.12.2024 14:47 Ответить
Ось така вона, мать ваша
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17.12.2024 14:14 Ответить
****. Зона, ***
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17.12.2024 14:16 Ответить
Аборигены колоний будут резать аборигенов метрополии и друг друга, когда кремль достаточно ослабнет.
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17.12.2024 14:17 Ответить
Тувінцям треба терміново помститися
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17.12.2024 14:19 Ответить
Нехай краще об'єднуються і мстяться "тітульнай нациї "рускім"
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17.12.2024 14:36 Ответить
Для цього розум треба мати, а його -- зась.
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17.12.2024 14:42 Ответить
"Отвечай, ****, нах#й!" -- це питання будуть скоро чути ВСІ "гєрої і просто салдати сво" на параші. А злочинність там зросте на тисячі відсотків.
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17.12.2024 14:20 Ответить
Якути косоокі відмудохали тувинця , по - братські чоботом по морді
скоріш би вони там один одного повбивали нахер
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17.12.2024 14:22 Ответить
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17.12.2024 14:23 Ответить
Спор славян между собой
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17.12.2024 14:35 Ответить
Русский мир. Дэбилы ***(с)
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17.12.2024 16:25 Ответить
расіян
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17.12.2024 16:45 Ответить
тувинець якуту око не виклює, бо вихватить носаком по харі
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17.12.2024 14:40 Ответить
Вони то зрозуміло різне гімно з однієї дупи. Чим наша тцкашна шваль краще? Їх показуйте.
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17.12.2024 14:40 Ответить
Узкоглазые не могут выяснить у кого глаза уже 🤣
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17.12.2024 14:41 Ответить
Занадто мало еротики в відео... От як би вони ще й один одному по кругу...
Єх...
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17.12.2024 14:42 Ответить
Це було на кадром.
Як там у якутів співають у тапких випадках, -

Бурундук - харашо.
Нерпа тоже харашо.
І гагара харашо,
А алень однако лучше.
А тувінець исчо лучше!
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17.12.2024 14:47 Ответить
Якути якуди та шо про якутов ще скажещ!
Якути - скоти. Якути - мудаки. Якути - гівнюки. Якути - 3,14здюки.
Якути це такеж ГІВНО моржове як і тувінці гівно бурундуків.
Замало якутів касаби винищели. ЗАМАЛО.
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17.12.2024 14:44 Ответить
Якутія -- це те, що дорівнює 4 Франціям? Це те, що з алмазами? Але без мізків.
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17.12.2024 14:47 Ответить
Так, якутія дорівнює теріторіально 4 Франціям.
Більш вона нічим Франції не дорівнює.
Та і як порівняти переходну істоту між косооким пітекантропом і хомо еректу з цівілізованою ******** людиною?
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17.12.2024 14:51 Ответить
+100500.
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17.12.2024 16:26 Ответить
руссскіє на расєє ******* одне одного, поважають.
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17.12.2024 14:45 Ответить
яке гарне відео. хочу більше
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17.12.2024 14:45 Ответить
Как-то чувак за кадром больно хорошо рускій язик знаєт, что не характєрно для етіх народностєй
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17.12.2024 14:48 Ответить
Б'ють, отже, *******.
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17.12.2024 14:52 Ответить
Та хаи хоч повбивають один одного - ми яким боком?
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17.12.2024 14:56 Ответить
Зайдіть на будь-який український тг-канал. Там тільки кацапи, кацапи і ще раз кацапи.
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17.12.2024 15:04 Ответить
Якби там було з десяток тувинців і у них було б з десяток пляшок горілки, то якутів розідрали на дрантя повільно і з нелюдською насолодою. А саме цим цей конфлікт закінчиться як тільки тувинець добереться до пляшки горілки. Піздєц якутам. Тувинці не бють. Вони відразу вбивають.
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17.12.2024 15:01 Ответить
Так , Тува найбільш криміногенна зона кацапії.
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17.12.2024 17:15 Ответить
З усіх народів федерації алкоголь викликає нестримні напади агресії тільки у тувинців. Будь яка пянка в Тиві завжди закінчується каліцтвом або вбивством.
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17.12.2024 17:28 Ответить
Побилися жовтосракі, та не з москалями. (с)
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17.12.2024 15:04 Ответить
"Нєпакалєбімая братская дружба народофф раіссі " в совковому концтаборі мордору...
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17.12.2024 15:08 Ответить
такая вот ржу-дба народов в тюрьме народов.. холопы счастливы - кого больше (в этот момент) - тот и победитель - потом поменяются пздюлинами - пА-брацки...
- это - по-памяти ещё с совковой армии... межнациональная любовь - аж распирала СС-СР.. ну а Маскву "любили" со всех сторон, во всех позах..
сумно і болісно за дАунецьких ідіотів-"зЕ-мляків", невиліковних кріпаків-хвойд.. і тут знову - головна їхня хвойда - Бойко
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17.12.2024 15:10 Ответить
Якути побили тувинця, корейці розстріляли кадировців - такі вони асвабодители и носители рускага мира.
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17.12.2024 15:16 Ответить
Не цікаво.... усі живі по-залишались....
Будемо сподіватись, це прикре недопрацювання вони швиденько виправлять.
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17.12.2024 15:17 Ответить
Там продовження ще буде
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17.12.2024 17:17 Ответить
Тепер він повинен помститися та використати пару рожків
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17.12.2024 15:32 Ответить
шеврон неправильний

там мало бути написано "китай твою мать"
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17.12.2024 15:36 Ответить
Китайські "патріоти расєі". Втарая родіна, однако.

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17.12.2024 15:58 Ответить
Цікаво , а є ті , хто вірить , що ці повстануть ? Дебільна совкова армія перейшла в російську - це повсякденне їхнє "армійське" життя . На місце тувинців і якутів можете сміливо ставити будь-які інші етноси росіян .
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17.12.2024 15:37 Ответить
Бражка паміріт.
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17.12.2024 15:43 Ответить
Когда эти дятлы уже поймут, что надо ******* не друг друга, а кацапов?!.
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17.12.2024 15:46 Ответить
А вони і є кацапи!
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17.12.2024 15:48 Ответить
То я имел ввиду 'руских'.
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17.12.2024 16:26 Ответить
Они и русские тоже. Пока руZZкость из себя не выживет, кацапами и останется.
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17.12.2024 17:44 Ответить
З"ясовують,хто з них чистокровніший рузькій!
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17.12.2024 15:46 Ответить
Звичайні будні багатонаціоналу. В Україні не повинно бути ніяких чебуреків і вузькооких.
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17.12.2024 16:00 Ответить
Звичайна кацапська школа в Підмосков'ї.

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17.12.2024 16:13 Ответить
Добре. Ці макаки з'їдять цапію зсередини.
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17.12.2024 16:24 Ответить
з них дуже багато НЄ-макак.... випагано знаєте цих товаришів. Не все так однозначно, запевнюю вас. І сжеруть вони рашу з розумом, а не просто чисельністю.
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31.12.2024 14:56 Ответить
Канчай дебила, адним меньше будет....
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17.12.2024 16:00 Ответить
В конце звук удара дерева по дереву
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17.12.2024 16:01 Ответить
уривок з програми ..в мірє животних..
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17.12.2024 16:29 Ответить
Когда тыву сношали, в Америке дрожали
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17.12.2024 19:06 Ответить
Давайте не будем им мешать, и просто понаблюдаем... (с)
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17.12.2024 19:42 Ответить
Это наши двоюродные братья. Папа сказал!
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17.12.2024 20:01 Ответить
То всьо корейці винуваті! Їх то в якути записують, то в буряти, а тут в тувинці записали!
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17.12.2024 20:20 Ответить
Результат ГУЛАГа и лагерей....малые народности всё взяли оттуда.
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18.12.2024 07:42 Ответить
Все ,як у гІмні Підорашки. (А може й гімнІ ).
"Брацкіх народаф саюз вікавой"
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18.12.2024 10:01 Ответить
У двоюродних братьєв так буває...)))
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18.12.2024 11:47 Ответить
Обыкновенное общение россиян между собой. По другому там не бывает.
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18.12.2024 17:49 Ответить
 
 