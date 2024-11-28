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Оккупант обирает тело своего ликвидированного приспешника и убегает, оставляя его на корм одичавшим свиньям. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе из 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ликвидировал оккупанта, который шел по дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки украинского воина видно, что уцелевший приспешник обыскал тело и забрал все ценное. После изо всех сил бросился наутек. Позже, камера беспилотника сняла, как вокруг тела уничтоженного россиянина собралось несколько одичавших свиней.

Смотрите: Бурят-оккупант тянет на плечах украденную овцу: "Ох#енно! Барана сп#здили!". ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты мародерствуют в гаражах оккупированного Селидово в Донецкой области. ВИДЕО

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армия РФ (19035) животные (930) мародерство (460) защита животных (79) русский мир (608) 77 ОАБ (27)


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Топ комментарии
+11
-А ґдє Ванюшка наш?
-Свінєй корміт.
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28.11.2024 16:50
+8
Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.

Декабрь 1944 г.
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28.11.2024 17:03
+7
провів денацифікацію та демілітарізацію ))
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28.11.2024 16:25
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провів денацифікацію та демілітарізацію ))
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28.11.2024 16:25 Ответить
Боливар не выдержит двоих
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28.11.2024 16:26 Ответить
Жетон и иконки забрал - свинки этого не переваривают(
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28.11.2024 16:28 Ответить
Свині просто не вміють розстібать і знімать бронежилет... От він свиням і надав послугу...
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28.11.2024 20:38 Ответить
Наші? Нашим важко у магазин 5,45 патрони пхати(
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02.12.2024 14:19 Ответить
А там без різниці... Магазини до "калашів" - СТАНДАРТНІ... Тільки у гільз вужча шийка...
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02.12.2024 14:41 Ответить
Ратицями мілкий калібр не зручно - свині у розпачі))
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02.12.2024 15:22 Ответить
-А ґдє Ванюшка наш?
-Свінєй корміт.
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28.11.2024 16:50 Ответить
Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.

Декабрь 1944 г.
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28.11.2024 17:03 Ответить
Люблю я сало по московськи ммм
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28.11.2024 17:35 Ответить
Той випадок, коли " свіжина " це не свиня 😁
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28.11.2024 18:15 Ответить
Zhalka svinok , zabaleiet ruskoi chumoi , afrikanskuiu ta izbezhali ...
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28.11.2024 18:24 Ответить
Хоч би свинки наші не отруїлись😵‍💫
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28.11.2024 18:50 Ответить
Свині, що їдять кацап1в - це канібалізм.
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28.11.2024 20:04 Ответить
при съемках ролика ни одно животное не пострадало ...
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28.11.2024 22:46 Ответить
 
 