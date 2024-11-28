Оккупант обирает тело своего ликвидированного приспешника и убегает, оставляя его на корм одичавшим свиньям. ВИДЕО
Оператор украинского дрона-камикадзе из 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ликвидировал оккупанта, который шел по дороге.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки украинского воина видно, что уцелевший приспешник обыскал тело и забрал все ценное. После изо всех сил бросился наутек. Позже, камера беспилотника сняла, как вокруг тела уничтоженного россиянина собралось несколько одичавших свиней.
Топ комментарии
+11 Степан Лукашёв
показать весь комментарий28.11.2024 16:50
+8 олег иванов #434516
показать весь комментарий28.11.2024 17:03
+7 Volodymyr Resident
показать весь комментарий28.11.2024 16:25
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
-Свінєй корміт.
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.
Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам еще наступать предстоит.
Декабрь 1944 г.