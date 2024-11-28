Оккупант обирает тело своего ликвидированного приспешника и убегает, оставляя его на корм одичавшим свиньям. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе из 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады ликвидировал оккупанта, который шел по дороге.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки украинского воина видно, что уцелевший приспешник обыскал тело и забрал все ценное. После изо всех сил бросился наутек. Позже, камера беспилотника сняла, как вокруг тела уничтоженного россиянина собралось несколько одичавших свиней.

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