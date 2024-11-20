РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6213 посетителей онлайн
Новости Видео Война
15 920 41

Бурят-оккупант тащит на плечах украденную овцу: "Ох#енно! Барана сп#здили!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант несет на плечах краденую овцу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что мародеры - буряты, а овцу они украли на оккупированной части левобережья Днепра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два кадыровца грабят магазин мобильной связи в селе Глушково на Курщине. ВИДЕО камер наблюдения

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов о кадыровцах в плену ВСУ: "Оставьте их себе, они нам не нужны". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19238) Кадыров Рамзан (801) мародерство (461)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
жену кадырова украл
показать весь комментарий
20.11.2024 13:58
+33
показать весь комментарий
20.11.2024 13:58
+25
Черговий доказ того що кацапи це вбивці, грабіжники, варвари, ґвалтівники
показать весь комментарий
20.11.2024 13:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
жену кадырова украл
показать весь комментарий
20.11.2024 13:58 Ответить
Він радіє секс партнерші більш ниж КНДРівці перекладачці
показать весь комментарий
20.11.2024 14:16 Ответить
Ізуиняцца тепер доведеться
показать весь комментарий
20.11.2024 17:12 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2024 13:58 Ответить
Вибачайте маю до вас питання... Як ви вважаєте українські війсьові теж займаютья марадерством чи там чесні і святі люди?
показать весь комментарий
21.11.2024 12:29 Ответить
Черговий доказ того що кацапи це вбивці, грабіжники, варвари, ґвалтівники
показать весь комментарий
20.11.2024 13:58 Ответить
Они опущенцы!
показать весь комментарий
20.11.2024 18:11 Ответить
Вони звичайно підари, але ми робимо так само, ,(особливо, там, де немає можливості довести провізію) всі люди та хочуть їсти.
показать весь комментарий
20.11.2024 19:29 Ответить
Мав незадоволення працювати у Фіелядії з віруючуми патріотами з західної україни.
Ті тварі крали так і крали все що негарно лежало. І хрестились та божились казали що то не вони бо їм віра не дозваляє.
показать весь комментарий
21.11.2024 12:31 Ответить
Не бреши, кацапе
показать весь комментарий
21.11.2024 18:20 Ответить
Що там півню... Правда в очи коле?

Навідміну від тебе, мене батьки у дитинстві навчили, що брехаити то не гарно
показать весь комментарий
21.11.2024 22:52 Ответить
Бідний барашка, кадирівці значно розширять його сексуальні уявлення.
показать весь комментарий
20.11.2024 14:00 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2024 14:02 Ответить
Буряту надоїло що кадирівци його мають, вот воно і тягне їм їх улюблену, замість себе.
показать весь комментарий
20.11.2024 14:02 Ответить
Це вся росія !
показать весь комментарий
20.11.2024 14:05 Ответить
Баран барана тягне..
показать весь комментарий
20.11.2024 14:06 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2024 16:48 Ответить
ООН висловлює свою стурбованність що баран жив в нелюдських умовах і буряти його спасли!
показать весь комментарий
20.11.2024 14:08 Ответить
баран- барана несе!
показать весь комментарий
20.11.2024 14:10 Ответить
сам ты баран
показать весь комментарий
20.11.2024 14:14 Ответить
твої діти воюють? то не .....зди
показать весь комментарий
20.11.2024 14:19 Ответить
С#ка , істота й#бана, поклади на місце тваринку
показать весь комментарий
20.11.2024 14:16 Ответить
Життя вдалося
показать весь комментарий
20.11.2024 14:16 Ответить
От цікаво, вони цього барана того? Ну, спочатку того, а потім зарежуть? Кадирівци б не зарізали, а того б його, хоча їм і рюзьких вистачаєдлято того.
показать весь комментарий
20.11.2024 14:21 Ответить
Якщо заріжуть, тоді кадирівци будуть люто мститься
показать весь комментарий
20.11.2024 15:36 Ответить
Наречену вкрав.
показать весь комментарий
20.11.2024 14:22 Ответить
Шкода тварин, люди повинні відмовитися від вбивства тварин заради м'яса. Це гидко відібрати життя для того, щоб з'їсти.
показать весь комментарий
20.11.2024 14:29 Ответить
людей хай далі вбивають, їх же не їдять, правда?
показать весь комментарий
20.11.2024 14:33 Ответить
Ти дурак? Чи просто..?
показать весь комментарий
20.11.2024 20:54 Ответить
Ти мабуть збоченка .
показать весь комментарий
20.11.2024 14:44 Ответить
А ти - точно - гандон.
показать весь комментарий
20.11.2024 20:57 Ответить
А петрушку, лук, картошку, помидоры, убивать ради жратвы можно?
показать весь комментарий
20.11.2024 15:09 Ответить
Вы такой остроумный, как Петросян. Тот же уровень.
показать весь комментарий
20.11.2024 21:05 Ответить
Да уж куда уж мне соревноваться в остроумии с травоядными-то
показать весь комментарий
21.11.2024 17:11 Ответить
Травою ситий не будеш. Людство вимре.
показать весь комментарий
20.11.2024 16:23 Ответить
Перед Лаптями ответит!
показать весь комментарий
20.11.2024 14:38 Ответить
Баран на барані і бараном поганяє.
показать весь комментарий
20.11.2024 14:40 Ответить
дружину собі поніс
показать весь комментарий
20.11.2024 14:51 Ответить
показать весь комментарий
20.11.2024 15:14 Ответить
ЦЕ РЮРІК предок пуйла
показать весь комментарий
20.11.2024 18:56 Ответить
 
 