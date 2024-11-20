Бурят-оккупант тащит на плечах украденную овцу: "Ох#енно! Барана сп#здили!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант несет на плечах краденую овцу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что мародеры - буряты, а овцу они украли на оккупированной части левобережья Днепра.
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Ті тварі крали так і крали все що негарно лежало. І хрестились та божились казали що то не вони бо їм віра не дозваляє.
Навідміну від тебе, мене батьки у дитинстві навчили, що брехаити то не гарно