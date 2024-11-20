Бурят-оккупант тащит на плечах украденную овцу: "Ох#енно! Барана сп#здили!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант несет на плечах краденую овцу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, автор публикации утверждает, что мародеры - буряты, а овцу они украли на оккупированной части левобережья Днепра.

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