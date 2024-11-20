Бурят-окупант тягне на плечах украдену вівцю: "Ох#енно! Барана сп#здили!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант несе на плечах крадену вівцю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що мародери - буряти, а вівцю вони украли на окупованій частині лівобережжя Дніпра.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два кадирівці грабують магазин мобільного зв’язку у селі Глушково на Курщині. ВIДЕО камер спостереження

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командир спецназу "Ахмат" Алаудінов про кадирівців у полоні ЗСУ: "Залиште їх собі, вони нам не потрібні". ВIДЕО