Бурят-окупант тягне на плечах украдену вівцю: "Ох#енно! Барана сп#здили!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант несе на плечах крадену вівцю.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що мародери - буряти, а вівцю вони украли на окупованій частині лівобережжя Дніпра.
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Топ коментарі
+36 Псамметих II
показати весь коментар20.11.2024 13:58
+33 Олександр Дніпро
показати весь коментар20.11.2024 13:58
+25 Dmitriy Prudko
показати весь коментар20.11.2024 13:58
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Ті тварі крали так і крали все що негарно лежало. І хрестились та божились казали що то не вони бо їм віра не дозваляє.
Навідміну від тебе, мене батьки у дитинстві навчили, що брехаити то не гарно