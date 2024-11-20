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Бурят-окупант тягне на плечах украдену вівцю: "Ох#енно! Барана сп#здили!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант несе на плечах крадену вівцю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації стверджує, що мародери - буряти, а вівцю вони украли на окупованій частині лівобережжя Дніпра.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два кадирівці грабують магазин мобільного зв’язку у селі Глушково на Курщині. ВIДЕО камер спостереження

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командир спецназу "Ахмат" Алаудінов про кадирівців у полоні ЗСУ: "Залиште їх собі, вони нам не потрібні". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17359) Кадиров Рамзан (527) мародерство (339)


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Топ коментарі
+36
жену кадырова украл
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20.11.2024 13:58
+33
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20.11.2024 13:58
+25
Черговий доказ того що кацапи це вбивці, грабіжники, варвари, ґвалтівники
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20.11.2024 13:58
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жену кадырова украл
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20.11.2024 13:58 Відповісти
Він радіє секс партнерші більш ниж КНДРівці перекладачці
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20.11.2024 14:16 Відповісти
Ізуиняцца тепер доведеться
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20.11.2024 17:12 Відповісти
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20.11.2024 13:58 Відповісти
Вибачайте маю до вас питання... Як ви вважаєте українські війсьові теж займаютья марадерством чи там чесні і святі люди?
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21.11.2024 12:29 Відповісти
Черговий доказ того що кацапи це вбивці, грабіжники, варвари, ґвалтівники
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20.11.2024 13:58 Відповісти
Они опущенцы!
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20.11.2024 18:11 Відповісти
Вони звичайно підари, але ми робимо так само, ,(особливо, там, де немає можливості довести провізію) всі люди та хочуть їсти.
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20.11.2024 19:29 Відповісти
Мав незадоволення працювати у Фіелядії з віруючуми патріотами з західної україни.
Ті тварі крали так і крали все що негарно лежало. І хрестились та божились казали що то не вони бо їм віра не дозваляє.
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21.11.2024 12:31 Відповісти
Не бреши, кацапе
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21.11.2024 18:20 Відповісти
Що там півню... Правда в очи коле?

Навідміну від тебе, мене батьки у дитинстві навчили, що брехаити то не гарно
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21.11.2024 22:52 Відповісти
Бідний барашка, кадирівці значно розширять його сексуальні уявлення.
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20.11.2024 14:00 Відповісти
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20.11.2024 14:02 Відповісти
Буряту надоїло що кадирівци його мають, вот воно і тягне їм їх улюблену, замість себе.
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20.11.2024 14:02 Відповісти
Це вся росія !
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20.11.2024 14:05 Відповісти
Баран барана тягне..
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20.11.2024 14:06 Відповісти
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20.11.2024 16:48 Відповісти
ООН висловлює свою стурбованність що баран жив в нелюдських умовах і буряти його спасли!
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20.11.2024 14:08 Відповісти
баран- барана несе!
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20.11.2024 14:10 Відповісти
сам ты баран
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20.11.2024 14:14 Відповісти
твої діти воюють? то не .....зди
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20.11.2024 14:19 Відповісти
С#ка , істота й#бана, поклади на місце тваринку
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20.11.2024 14:16 Відповісти
Життя вдалося
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20.11.2024 14:16 Відповісти
От цікаво, вони цього барана того? Ну, спочатку того, а потім зарежуть? Кадирівци б не зарізали, а того б його, хоча їм і рюзьких вистачаєдлято того.
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20.11.2024 14:21 Відповісти
Якщо заріжуть, тоді кадирівци будуть люто мститься
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20.11.2024 15:36 Відповісти
Наречену вкрав.
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20.11.2024 14:22 Відповісти
Шкода тварин, люди повинні відмовитися від вбивства тварин заради м'яса. Це гидко відібрати життя для того, щоб з'їсти.
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20.11.2024 14:29 Відповісти
людей хай далі вбивають, їх же не їдять, правда?
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20.11.2024 14:33 Відповісти
Ти дурак? Чи просто..?
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20.11.2024 20:54 Відповісти
Ти мабуть збоченка .
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20.11.2024 14:44 Відповісти
А ти - точно - гандон.
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20.11.2024 20:57 Відповісти
А петрушку, лук, картошку, помидоры, убивать ради жратвы можно?
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20.11.2024 15:09 Відповісти
Вы такой остроумный, как Петросян. Тот же уровень.
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20.11.2024 21:05 Відповісти
Да уж куда уж мне соревноваться в остроумии с травоядными-то
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21.11.2024 17:11 Відповісти
Травою ситий не будеш. Людство вимре.
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20.11.2024 16:23 Відповісти
Перед Лаптями ответит!
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20.11.2024 14:38 Відповісти
Баран на барані і бараном поганяє.
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20.11.2024 14:40 Відповісти
дружину собі поніс
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20.11.2024 14:51 Відповісти
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20.11.2024 15:14 Відповісти
ЦЕ РЮРІК предок пуйла
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20.11.2024 18:56 Відповісти
 
 